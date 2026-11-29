Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под номер 3 и събрал над 17 000 прочитания

А Си показа дозирана досада от несдържаните претенции на другите двама

Изобилието от анализи и просто мнения за срещата на Си Дзинпин, Доналд Тръмп и Вл. Путин на форума на АТЕС ми напомня стари времена, за които наивно вярвахме, че наистина са останали в миналото. По време на студената война имаше направление в политологията, което наричаха “кремлинология” - дисциплина за изучаване на съветския комунизъм. Пананоидната тайнственост на кремълския политически елит свеждаше “кремлинологията” до странна комбинация от тълкувания на външния протокол и поведение на червените вождове,

анализ на съдържанието на баналните речи,

произнасяни от тях, и “прогнози” за очакваното им поведение, които не притежаваха базата за очертаване на тенденции - надеждната информация. На първомайската манифестация в Москва Черненко бе сложен не вдясно, а вляво от Брежнев - това може би е свидетелство за немилост... И други подобни...

В Шънджън по подобен начин най-интересното бе кой до кого е сложен, кой влиза и кой излиза, каква физиономия прави един или друг от “тримата големи”. За да не прехвърляме от пусто в празно, нека кажем това, което по-скоро изглежда очевидно и без “дълбочинните анализи” на протокола.

Путин инициира тази среща, за да покаже своята равнопоставеност на двамата водещи лидери на Китай и САЩ. Седнал на една маса с тях, той искаше да прикрие все по-очевидния факт, че под неговото управление Русия се превърна не само в международен политически парий и агресор, но и във второстепенна военна сила, която не може да окупира силно желаните от нея територии в страната, жертва на кремълската агресия - Украйна.

Русия отдавна не е велика сила в икономиката, в технологиите, да не говорим в качеството на живот, в социалното устройство... Беше велика сила поради способността си да унищожи света с огромен арсенал от ядрени ракети. Тя ги има и сега... Но ги притежава в един нов свят, където употребата им е трудно осъществима - поне ако гледаме отношението на китайския и на американския лидер към ядрените оръжия.

Последното, което остава като ресурс на Кремъл

- да претендира за “световен лидер”, е да седне на масата с другите световни лидери - или поне с част от тях.

Тръмп направи и тази услуга на Путин - прие поканата за тристранна среща в Шънджън, което стартира и лавината от подозрения - включително за “нова Ялта”. Всъщност Тръмп е силно изнервен и нещастен, като гледа как времето на мандата му изтича без сериозен напредък в две тясно свързани направления. Първо - да постигне някакъв напредък в поне частичното отдалечаване на Москва от Пекин и приближаването ѝ до Вашингтон. Тръмп се опитва да играе “триъгълна операция” от типа на “китайската карта” на Никсън - Кисинджър от 1971 г., но го прави грубо, неумело и без разбиране за специфичния контекст, в който се реализира растящата васализация на Русия от Китай.

Второ - Тръмп очаква “придърпването” на Москва към Вашингтон да донесе успешен бизнес и много сделки, които “приятелят Влад Путин” е обещал да се случат, ако Вашингтон го отърве от надигащата се катастрофа за Кремъл в агресията срещу Украйна. След Анкоридж се говори за “голям бизнес” между Москва и Вашингтон - за около 11 трилиона долара, който не може да започне, преди войната да бъде поне замразена... Струва си да погалиш самолюбието на Путин, нали? Струва си да му осигуриш

“куверт за трима” в Шънджън?

Си Дзинпин изглежда неентусиазирано доволен от възможността да предложи това домакинство на другите двама. С Тръмп той има реална и важна работа за договаряне на широк спектър от трудни двустранни отношения - търговски, стратегически, политически. С Путин Си има изграден канал на субординация, по който Пекин все по-мощно се налага като повелител пред московския васал.

Китайският "император" с трудно прикрито презрение наблюдава несръчните опити на Белия дом "да отклони" Москва в "балансирана" позиция - по средата между Пекин и Вашингтон.

Езикът на тялото и на цялостното поведение на Си изпращат категорично послание към Тръмп - "Това, което искаш, няма да стане. Москва няма потенциал да се откъсне от Пекин. А ти нямаш инструменти, с които да я придърпаш...".

Тук немалка роля играе Европа

- тази същата Европа, която бе шумно оплаквана, че не била поканена на срещата в Азия и затова била "в менюто". Европа не позволява на Влад и на Доналд да "схрускат" Украйна - да изискат капитулацията на Киев и да се отдадат на сладка поредица от сделки. Си, изглежда, наблюдава този неприятен за другите двама проблем с известна симпатия... Той има отделен бизнес с Европа - тя е важен пазар за стагниращата експортна икономика на Поднебесната империя.

Путин си тръгна от Шънджън с очевидна печалба. Седя на масата с другите двама - несравними по всякакъв потенциал с него. Бе легитимиран като "световен лидер", получи потупване по рамото с общото осъждане от тримата на Международния наказателен съд, който съди военни престъпници и масови убийци.

Наречен бе "мой приятел" от Тръмп и бе за пореден път приет на високо равнище от иначе сдържания Си Дзинпин. Отлетя обратно за Москва като ситуационен победител.

И това е нещо - когато си затънал до шията в кал,

която вече не можеш да изгазиш...

Си показа на света, че Поднебесната империя отново е самият център на света. Той прие другите двама. Прояви снизхождение към по-слабия, посрещна с уважение по-силния, като подчерта, че самият той е най-силният - поне в тази конкретна стратегическа комбинация. Сдържано изрази стратегическа мощ, дозирана досада от несдържаните претенции на другите двама, режисира срещата между тримата, гарантирайки, че тя си остава едно протоколно мероприятие, призвано да утвърди неговата власт - а не да прави подаръци на някого другиго.

Трудно е да се прецени с какво си тръгна Тръмп от тази среща. Неговото желание за обновление на контрола върху ядрените оръжия бе подкрепено от Си Дзинпин косвено - с радикалното предложение на Пекин за пълно ядрено разоръжаване. То обаче няма пряка връзка с възможното включване на Пекин в тристранен формат на ядрен контрол с Москва и Вашингтон. Китай по-скоро остава категоричен - няма да се включи в подобен контрол, поне не

докато има ядрен потенциал между 8-10 пъти по-малък

от тези на другите двама.

Силният човек в Пекин не се противопостави на събеседниците си и по въпроса за прекратяване на войната в Украйна. Но не стана ясно дали Си подкрепя точно тяхната визия за мир чрез капитулация на Киев. По-скоро не - Пекин има свой собствен интерес в развитието на тази руска агресия. Изнервеният Тръмп звънна на Европа още в самолета - интересно, на кой телефон на Европа? Призова европейските лидери "да приключват" помощта за Украйна. Не останах с впечатление те да са били особено впечатлени...

Тръмп бърза да постигне реализация на общите си планове с Путин за край на войната до Коледа. След това ще дойде трети януари - време за нови проблеми у дома. А и дали на "моя приятел Путин" вече изобщо може да се помогне...