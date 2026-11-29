Гледам кадрите от Марсилия и не мога да приема, че през 2026 г. все още сме свидетели на подобни сцени Жени, деца и невинни хора да бъдат нападани и поставяни в опасност е абсолютно недопустимо. Насилието няма оправдание!

Но също толкова недопустими са расистките жестове, нацистките поздрави, свастиките и обидите към феновете на Олимпик Марсилия – „маймуни", „примати", „мангали", „цигани", „гейове" и всякакви други унизителни определения.

Нека бъдем ясни: насилието срещу привържениците на Левски е недопустимо. Но расистките провокации също са недопустими. Едното не оправдава другото!

Аз не следя футбола, но познавам роми, които подкрепят Левски. И си задавам един прост въпрос: може ли едно ромско семейство спокойно и без страх да отиде на мач на Левски или ЦСКА в София? Много хора не биха посмели. Защото знаят какво могат да чуят и преживеят от организирани агитки, изпълнени с омраза.

В ромските квартали, когато има мач на Левски или ЦСКА, родители предупреждават децата си: „Не излизайте днес, има мач". Замислете се какво означава това! Децата растат със страх, че някой може да ги нападне заради цвета на кожата им.

И расизмът не е само по стадионите. Роми получават отказ за хотел, заведение, плаж или друго място, дори когато имат направена резервация. Това се случва в България през 2026 година – държава членка на Европейския съюз.

И расизмът не е само по стадионите. Роми получават отказ за хотел, заведение, плаж или друго място, дори когато имат направена резервация. Това се случва в България през 2026 година – държава членка на Европейския съюз.

Получил съм и сигнали от няколко семейства, които са искали да напуснат гетото и да започнат нов живот в села край София. Две семейства са работили години наред в чужбина, спестявали са с изключително тежък труд, буквално като роби, за да купят къщи и да осигурят по-добро бъдеще на децата си. По сигналите, които получих, те са били подложени на натиск да напуснат, защото местните кметове не искали „цигани" в селата си.

Какво послание изпращаме на тези хора? Работете, спестявайте, купувайте си домове, опитвайте се да излезете от бедността – но ние пак няма да ви приемем, защото сте роми?

От Фейсбук.