Президентът на Мали нападнат с нож

Временно изпълняващият длъжността президент на Мали полковник Асими Гоита е бил нападнат с нож от двама маскирани по време на молитва в Голямата джамия в столицата Бамако, предаде АФП.

Нападението е определено като опит за убийство. Гоита е бил изведен от двора на джамията, без да е ясно дали е получил някакво нараняване, но по-вероятно е останал невредим.

Външният министър на страната е обяснил пред АФП по-късно, че нападението е станало след молитвата, когжато имамът се готвел да пренесе овен в жертва. Президентът бил нападнат в гръб, но е ранен друг присъстващ на молитвата.

За последната година в Мали бяха осъществени два държавни преврата. И двата бяха извършени от военни начело с полковник Гоита.

TRANSLATE with x English

TRANSLATE with COPY THE URL BELOW

Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back