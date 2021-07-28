Цените на горивата скачат

Атмосферното налягане ще се задържи малко по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а източният вятър ще отслабне. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна България ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали краткотрайно