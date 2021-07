Паднали клони и завирявания в София след бурята

Три екипа на дирекция Аварийна помощ и превенция на Столична община са на терен и реагират на сигнали във връзка с лятната буря в София.

Екипите са реагирали на 6 сигнала за паднали клони и завирявания вследствие на силния дъжд, съобщи директорът на аварийните екипи Красимир Димитров.

В момента градският транспорт се движи навсякъде по обичайните си маршрути.

