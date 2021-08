След развода Мелинда Гейтс взима акции за 5,7 млрд. долара, делят друго имущество с Бил

Ден след финализирането на развода след 27 години брак, Бил и Мелинда Гейтс възобновиха процеса по разделяне на публичните си активи, съобщава Bloomberg.

В четвъртък инвестиционна компания Cascade Investment на Бил Гейст предаде 3,3 милиона акции на AutoNation Inc., които в момента са на стойност около 387 милиона долара, на Мелинда Гейтс, както и 2,8 милиона акции на Deere & Co. на стойност около 1 милиард долара и 9,5 милиона акции на Canadian National Railway Co. оценени над 1 милиард долара, според декларации в Комисията по ценните книжа и борсите.

Последните промени настъпват, след като Гейтс прехвърли акции на стойност над 3 млрд. долара, включително дялове в същите три компании, в седмиците след обявявлението за развод на 3 май. Това е достатъчно да я превърне в един от най-богатите хора. В момента акциите на Мелинда на стойност над 5,7 милиарда долара, но това може да е само част от картината.

Конкретните подробности за това как двойката ще раздели огромното си богатство са в договора за раздяла, който съдия от щата Вашингтон одобри по-рано тази седмица. Споразумението не е публично, така че не е известно как те ще разпределят нещата, както и размера на други частни активи, които Мелинда Гейтс може да е получила. Богатството на Гейтс възлиза на около 150 милиарда долара, според Индекса на милиардерите на Bloomberg.