Iuvo предлага алтернативен начин да печелите от свободните си средства с нов продукт със 100% гаранция и на главницата, и на лихвата

След повече от година на несигурност, свързана с пандемията, все повече хора обръщат по-задълбочено внимание на управлението на личните си активи и разнообразните възможностите за доходност от свободните си средства. Tрадиционните финансови институции обаче понякога изостават в предлагането на атрактивни и технологични решения на своите клиенти. Депозитните продукти претърпяха сериозна трансформация в последните години, като, в търсене на максимална сигурност, те се превърнаха в изключително консервативни финансови услуги, а разходите за ползването им се увеличиха. С въвеждането на допълнителни такси и трансформирането на средносрочни депозитни продукти в разплащателни или спестовни сметки, тези продукти стават все по-неизгодни и по-малко привлекателни за хората, които търсят доходност от свободните си средства. Макар и гарантирани от закона в размер до 100 000 евро, вложените средства в такива продукти са лимитирани в приходите, които могат да предложат на своите потребители. Те са ограничени в прилагането на технологични решения, макар че клиентите активно търсят нови варианти за управление на парите си.

През петте години на своето съществуване P2P лендинг платформата iuvo* се доказа именно като добра такава алтернатива с разнообразно портфолио от кредитни оригинатори и кредити и атрактивна средна годишна доходност за своите потребители. Р2Р платформата позволява на потребителите да закупят вземания по отпуснати кредити от кредитни компании (оригинатори). След като кредитът бъде отпуснат, той се качва в iuvo, където потребителите могат да го видят, изберат и да инвестират в негo. При погасяване на вноските по кредита, потребителят получава в акаунта си такава част от сумата каквато притежава от главницата и лихвата. В случай че кредитополучателят спре да обслужва задължението си, се активира т.н. гаранция за обратно изкупуване (buyback), чрез която оригинаторът възстановява на потребителя цялата неизплатена главница.

От 27 юли 2021 г. първият и най-голям оригинатор в iuvo - Easy Credit, предлага поредна уникална възможност за доходност на платформата iuvo с възможност за бърза ликвидност под името „Super Easy“ от Easy Credit. Компанията е добре позната на българския пазар вече повече от 16 години и е новатор в сферата на потребителското кредитиране с характерния си бизнес модел, включващ домашно кредитиране. За пръв път обаче потребителите на iuvo имат възможност да закупуват и вземания по бизнес кредитите на Easy Credit.

Специалните условия на „Super Easy“ от Easy Credit включват:

- Гаранция за обратно изкупуване (buyback) както на главницата, така и на лихвата. При забава на плащанията по бизнес кредитите Easy Credit са задължени да изкупят обратно вземанията при цена, равна на оставащите дължими главница и лихва по договорения погасителен план;

- Easy Credit ще изпълни задължението си за обратно изкупуване на вземанията на следващия ден при настъпила забава на плащанията по кредита от 3 (три) дни;

- Възможност за бърза ликвидност чрез вторичния пазар на iuvo. До 3 (три) дни вземанията на всеки, инвестирал в „Super Easy“ от Easy Credit през платформата на iuvo, ще бъдат изкупени, като единствено потребителят трябва да ги обяви за продажба на вторичен пазар с отстъпка 0,5%**;

- Рейтинг на кредитите – клас А;

- Валута на кредитите – EUR и BGN

- Лихва между 4.80% – 5.12%;

- Матуритет от 6 и 12 месеца.

Всички кредити „Super Easy“ от Easy Credit са обезпечени със 100% гаранция за обратно изкупуване (buyback) не само на главницата, но и на лихвата, като са обезпечени и с групова гаранция от Management Financial Group (MFG)*** Повече информация за продукта „Super Easy“ от Easy Credit може да намерите тук. В допълнение, Easy Credit запазва 20% участие (skin in the game) във всеки кредит.

Новите кредити „Super Easy“ от Easy Credit можете да намерите в акаунта си във филтър Оригинатор (Originator) под същото име и така да разнообразите инвестиционното си портфолио. Поради ограниченото предлагане iuvo препоръчват потребителите да се насочат към ръчното инвестиране с по-големи суми. Специалните условия за продажба на вторичния пазар позволяват бърза ликвидност и възможност да разполагате със средствата си в по-кратки срокове, да получите и лихва при забавяне, като чакате само 3 дни да се активира гаранцията за обратно изкупуване****.

Все още нямате акаунт в iuvo?

P2P лендинг платформата iuvo е отворена както за физически, така и за юридическите лица. Физическите лица трябва да имат навършени 18 години и валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на Европейския съюз (или трети страни, които спазват AML/CFT на ЕС). Юридическите лица също трябва да имат валидна банкова сметка на тяхно име в рамките на ЕС. Техните данни и произход на средствата ще бъдат проверявани и от страна на iuvo в съответствие с регулациите срещу прането на пари и финансирането на тероризъм (AML/CFT).

Всеки нов потребител, присъединил се към iuvo, може да се възползва и от бонус кампанията за „Добре дошъл“. Необходимо е да депозирате минимум 100 евро или равностойността им в друга валута към профила си, а след това да ги използвате за закупуване на кредити за минимум 2 месеца. Бонусът, който ще получи всеки нов потребител, е равен на 0.75% от разликата между всички направени преводи и тегления на средства в рамките на 60 дни от датата на първия превод.

Възползвайте се от възможността да инвестирате умно и да диверсифицирате портфолиото си с новите бизнес кредити „Super Easy“ от Easy Credit.

*Дейността на платформата не е регулирана от законодателството, касаещо инвестиционните посредници. Средствата, преведени към профила на потребителя в платформата, не са депозити евро.

**При желание да получите средствата си преди падеж, можете да продадете закупените от вас кредити „Super Easy“ от Easy Credit чрез вторичния пазар на iuvo. Вземанията ще бъдат изкупени от Easy Credit до 3 (три) работни дни, ако ги обявите за продажба с отстъпка от 0.5%. Разбира се, можете да ги обявите за продажба с по-голяма или по-малка отстъпка или дори с надценка. В такъв случай продажбата ще се осъществи на пазарен принцип според интереса на другите потребители към тези вземания.

***Management Financial Group е 100% българска група компании, чиято мисия е да осигури възможност за лесен достъп до финансиране на всеки без оглед на моментното му социално и финансово състояние. Някои от компаниите в групата оперират на българския пазар от над 16 години. Групата е активна в шест държави: България, Румъния, Украйна, Полша, Испания и Северна Македония, и осъществява планирана мащабна геоекспанзия на ключови европейски пазари и поне на още един континент до края на 2021 г. Management Financial Group има 15 действащи лиценза за финансови институции – кредитиращи, за кредитно посредничество, парични преводи, платежни услуги, издаване на електронни пари, които са издадени от националните банки на България, Румъния, Украйна, Полша и Северна Македония. Основният фокус на MFG е предлагането на финансови и кредитни продукти за физически лица, през малък и среден бизнес, до средно големи корпоративни клиенти. В портфолиото на холдинга влизат компании и брандове като Easy Credit, Бяла Карта, Viva Credit, Fintrade, Prospect Capital, P2P лендинг платформата iuvo и др.

****Гаранцията за обратно изкупуване е корпоративна, т.е. обезпечена на договорно ниво между оригинатора и Платформата, а не предвидена в закон.