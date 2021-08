Кирил Домусчиев: Пак скъп ток, енергийната мафия си пълни джоба за сметка на потребителите

Актьорът-режисьор Ники Илиев пусна предизвикателна своя снимка в профила със във фейсбук. Тя е съпроводена със закачлив текст, което показва, че се забавлява в здрав дух и тяло. "It’s very simple to be happy, but it’s very difficult to be simple С други думи: Много е лесно да си щастлив, но е много трудно да си прост….ъъъъ….не точно