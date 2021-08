euShipments.com отпразнува своя рожден ден с шумно парти в Русе

Българската логистична компания, специализирана в куриерското и фулфилмънт обслужване на онлайн магазини, събра над 200 гости

Дунавският град Русе бе домакин на най-голямото eCommerce парти за 2021 г., на което присъстваха множество собственици на онлайн бизнеси и експерти в областта на електронната търговия. Поводът бе 9-тият рожден ден на логистичната компания euShipments.com, която отбеляза празника си в компанията на своя екип и многобройните си настоящи и бъдещи партньори и клиенти.



Гостите на събитието бяха посрещнати с welcome drink във фулфилмънт склада на euShipments.com, където след това се запознаха отблизо с целия процес по фулфилмънт – от съхранението и складирането на стоките до IT технологиите, които се използват за обработване на онлайн поръчките. Празникът продължи в бизнес хотел Teodora palace – там гостите бяха приветствани от организаторите и получиха фирмени подаръци, специално подготвени от екипа на euShipments.com и част от техните партньори.

Официалното откриване направиха Светлозар Димитров и Лора Димитрова – съоснователите на euShipments.com. Двамата не скриха радостта си от възможността да реализират толкова мащабно e-Commerce събитие, с което да изкажат благодарността си за приноса на своите колеги и партньори към бързото и успешно развитие на euShipments.com.

“Успехите трябва да се празнуват. И днес празнуваме 9 години от както успешно доставяме вашите пратки до международни дестинации. Решихме да съберем всички близки за нас хора и да им благодарим. Благодарим на всеки един от вас, който ни помогна днес да празнуваме 9-ия си рожден ден. Благодарим на всеки един, който ни помогна през 2012 да стартираме с нулев опит. Благодарим ви, че бяхте до нас, когато през 2013 подписахме първо стратегическо международно партньорство. Благодарни сме ви, че заедно вече гоним почти 3млн. пратки, доставени до държави част от ЕС, в това число и до Обединеното Кралство. Нашата мрежа покрива целия Европейски съюз и предлага цели 640 уникални метода за доставка и всичко това отново е благодарение на вас! Вие ни мотивирате да бъдем лидер в интегрирането на куриерски и фулфилмънт решения в България и не само!“

Празничната вечер събра над 200 гости от цяла България, както и част от международните партньори на българския интегратор на куриерски и фулфилмънт услуги, като силно морският сезон не се оказа пречка за поканените на събитието. Някои от присъстващите дори споделиха, че толкова много експерти и онлайн търговци не са се събирали на едно място от дълги години.

Неминуемо вечерта се превърна в мащабен нетуъркинг: собственици и топ мениджъри на онлайн магазини обмениха идеи и опит с множество компании, доставящи премиум услуги за електронната търговия. Сред поканените от най-различни браншове в е-търговията бяха регионалният управител на Mediapost Hit Mail Bulgaria Христо Радичев, представителят за България на Vtex Кирил Динов, собствениците и управители на biotrade.bg Евгения и Николай Найденови, Фани Ангелова – COO на Herbamedica, управляващият сътрудник на Paysera Bulgaria Филип Мутафис, както и собствениците на Cocosolis.com Пламен Стафанов и Димитър Гюлев, заедно с Петър Дяксов от SEOMAX и Digital marketing manager на Valival commerce Димитър Иванов, и още много други.

По време на нетуъркинга бяха обсъдени най-актуалните проблеми в бранша и редица търговци откриха пресечни точки и решения за своя бизнес, с които да дадат нов тласък на продажбите си, да оптимизират процесите си и да увеличат броя на доволните си клиенти. С поглед към бъдещето, съоснователят на euShipments.com Светлозар Димитров сподели пред гостите иновациите по отношение на доставките на пратки от онлайн магазини, които компанията е внедрила от началото на годината, а именно:

- Air express доставки;

- Повече и нови дестинации с възможност за доставка на пратки с опция наложен платеж (Литва, Латвия и Естония);

- Две чисто нови услуги: Global premium & Global Economy;

- Доставки до вече над 30 000 Locker и PuDo локации в ЕС;

Димитров не скри мотивацията си да предоставя на своите настоящи и бъдещи клиенти все повече и все по-нови методи за доставки както в България, така и в чужбина.

„Ще продължаваме да бъдем водени от една единствена цел и тя е да правим онлайн търговците все по-конкурентни и успешни при продажби и доставки на международни пазари.“

Празничната вечер завърши късно след полунощ с прекрасна заря, осветяваща небето и празнична торта, поднесена от организаторите на събитието за доброто настроение на гостите на събитието.

Онлайн продажби, поръчки и пратки с „Мисия“

Един от основните моменти на вечерта бе този, в който организаторите споделиха, че вече една година доставените от тяхната мрежа пратки имат своята мисия:

„Важно е да споделим, че тук освен добри ecommerce специалисти и търговци сме се събрали и хора, които чрез продажбите и пратките си споделяме успеха си с хора в неравностойно положение!

Уважаеми клиенти, вашите онлайн продажби генерират пратки в нашата мрежа, а от септември 2020 всяка пратка означава по 2 ст. приход в сметката на фондация „Предай нататък“. Така, отделяйки от приходите ни от вашите пратки всички заедно споделяме успеха и вие помагате без дори без да знаете. Повече продажби за вас значи повече пратки в нашата мрежа, а това правопропорционално увеличава размера на ежемесечните ни дарения. Затова вашите поръчки и нашите пратки си имат мисия, която изпълняват вече година и ще продължат да изпълняват и занапред“.

За повече информация можете да следите eushipments.com в LinkedIn, Facebook и YouTube.