Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси полуостров Аляска, съобщи
Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, предаде Ройтерс. Епицентърът на труса бил на дълбочина 10 километра.
Американският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма опасност от високи приливни вълни, предаде БТА.
-
Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси полуостров Аляска
-
Китайски пенсионер измина 5600 километра с велосипед, за да стигне до Еверест
-
Българска лодка се класира за финала на Световното по гребане в Пловдив
-
Преболедувалите от COVID-19 ще могат да посещават барове и ресторанти в Северна Македония
-
Змийският остров в Черно море е новият Крим
-
60 нови заразени с COVID и двама починали за денонощие във Велико Търново