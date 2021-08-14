Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси полуостров Аляска

В условията на пандемията средствата за реклама на туризма ни трябва да се увеличат, казва депутатът от ГЕРБ и бивш министър на туризма - Госпожо Ангелкова, признайте си, че имате късмет. Винаги, когато сте министър на туризма, има ръст на чуждите туристи и то голям, а когато сте в опозиция, има спад