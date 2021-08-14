Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси полуостров Аляска

14.08.2021 15:40;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/novini/article/10083305 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 6,7 разтърси полуостров Аляска, съобщи

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, предаде Ройтерс. Епицентърът на труса бил на дълбочина 10 километра.

Американският център за предупреждение за цунами съобщи, че няма опасност от високи приливни вълни, предаде БТА. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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