Econic One - варненското смарт електрическо колело, което превзе европейския пазар

Econic One е високотехнологична стартъп компания, която произвежда смарт електрически велосипеди със сигурност от ново поколение.

Зад компанията стои екип от професионалисти с богат опит в производството на електрически колела и изключително любопитство към иновациите и умните градове на бъдещето.

Всичко започва във Варна, когато Галин Бонев, основател на фирмата зад бранда Econic One, търси нов, по-удобен и приятен начин да се придвижва в града. След като сам сглобява първото си електрическо колело, животът и кариерата му поемат нова вълнуваща посока.

В продължение на 5 години той събира малък екип, с който експериментират и подобряват технологията за производство на различни модели електрически колела и създават първия в света дървен електрически велосипед.

Дългият опит е и причина за бързия растеж на Econic One - бранд, който за по-малко от година спечели доверието на инвеститори и клиенти от цяла Европа.

След няколко успешни инвестиционни кръга, търговската мрежа на Econic One вече включва 15 държави и над 300 локации в Европа.

Компанията бе отличена и в “Големите малки” - кампанията на в. “24 часа”.

Какво различава електроколелото от обикновеното?

Електрическото колело изглежда като обикновено колело, но има няколко ключови преимущества и носи различни преживявания.

Тайната му се крие в електрическата система и подпомагането на мотора, които правят придвижването леко и стръмните изкачвания приятни. Водачът трябва да върти педалите, за да бъде активирано подпомагането, което значи, че дори батерията да свърши, колелото може да се кара като обикновен велосипед!

Усещането да караш електрическо колело е, че имаш суперсили и всеки хълм може да бъде покорен. Лекота и удоволствие са най-основните позитиви, които всеки изпитва, когато се качи за първи път. Една от най-приятните части в работата на Econic One са именно тест райд събитията, на които хората правят пробно кръгче и се връщат с огромна усмивка.

Любопитна статистика е, че хората, които имат електрически велосипеди, карат и спортуват до 5 пъти повече от тези, които имат нормални колела. Причината е, че карането на електрическо колело е много по-приятно, дава повече свобода и възможности.

Първият в света дървен електровелосипед

Един от най-големите успехи на компанията е създаването на първото в света дървено електрическо колело с изцяло интегрирана електрическа система - Galex. В ядрото на иновацията е и пълното вграждане на батерията в луксозната ръчно изработена дървена рамка.

Най-голямото изложението за велосипеди в света - Eurobike, класира този революционен продукт в топ 3 на специалните иновативни проекти. Така за първи път компанията получава световно признание на пазара за електрически велосипеди и започва да гради още по-смели планове за бъдещето.

Умното и напълно защитено електрическо колело Econic One

Econic One е резултатът oт всички години опит и труд, през които екипът се опитва да създаде умен, универсален и защитен електрически велосипед от ново поколение. Стремежът на компанията е да стане “Тесла” на електрическите колела благодарение на специално разработените от Econic One хардуер и софтуер, интегрирани в колелото. За тази цел Econic One развива първата в света smart e-bike екосистема, която ще позволи на разнородни електрически превозни средства да станат част от екосистемата, използвайки технологията на компанията.

Велосипедът надгражда стандартните електрически колела, като добавя смартфункционалности и защита, за да предостави най-приятното и безгрижно изживяване на две гуми:

Мобилно приложение

За постоянна връзка между колелото и неговия собственик, за бърз достъп и управление на смарт функционалностите.

GPS проследяване в реално време

Позволява локализиране на колелото независимо от времето и местоположението му.

Смартключалка

За отключване и заключване на колелото с натискането на един бутон в мобилното приложение.

Защитна аларма и нотификации

Аларма, която се активира при опит за кражба и уведомява собственика чрез мобилното приложение.

Безплатна застраховка против кражба и щети

В цената на всяко смартколело са включени безплатна застраховка срещу кражба и щети и 24/7 помощ при пътуване.

Как се вписва електроколелото в живота ни?

В голяма част от случаите електрическото колело може да замени стандартния транспорт в нашето ежедневие. Пътуването до офиса може да се превърне от чакане в трафика с кола в тонизираща разходка. Претъпканият градски транспорт може да се замени със свеж въздух. Карането на електрическо колело е в пъти по-бързо от ходенето пеша и в повечето случаи е по-бързо от придвижването с кола или обществен транспорт в градска среда.

Електрическото колело може да внесе и голяма промяна в свободното време. Всички колелета Econic One имат за цел да бъдат универсални и да могат да се карат на различни по трудност терени в зависимост от модела. Дори най-лекият градски велосипед Econic One Comfort може да покорява горски пътеки и леки черни пътища.

Голямата картина, която всички познаваме, е необходимостта за промяна в инфраструктурата, намаляването на колите и замърсяването в градските зони.

Ето защо много държави виждат електрическите колела като основен алтернативен транспорт и навсякъде по света има активни политики за тяхното внедряване.

В ситуацията на пандемия и социално дистанциране предимствата на електрическите велосипеди бяха още по-силно подчертани и това засили градската революция към по-зелено придвижване.

Инвестициите в подобни проекти в Европа надхвърлят милиони, а чрез последните промени в средната градска скорост до 30км/ч европейските градове взимат сериозни мерки, за да насърчават колоездачите.

Бъдещето

Производството на велосипеди е от бизнесите, които пандемията по-скоро стимулира и подпомага търсенето. Това обаче генерира още повече конкуренция и очакване.

В плановете на компанията се предвижда да продължи развойната дейност с нови модели и на нови пазари.

Освен велосипеди компанията развива и софтуерни решения за умна мобилност.

Internet of Things, или IoT, е растящата мрежа от всички физически обекти и продукти, които са свързани с интернет и наричаме “умни” или “смарт”. Според последните прогнози тази мрежа ще нарасне до 75 млрд. устройства до 2025 г.

Като високотехнологична компания Econic One вече разработва свой собствен IoT модел, който ще бъде официално представен за първи път на Eurobike 2021. Целта му е да предложи екосистема от колело, софтуер и Internet of things, която да направи умното придвижване по-привлекателно и за бизнес клиенти.