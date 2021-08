Сайтът на парламента се срина преди извънредното заседание

Сайтът на Народното събрание се срина тази сутрин.

При опит за влизане на страницата на парламента излиза съобщение, че тя е временно недостъпна - The requested service is temporarily unavailable. It is either overloaded or under maintenance. Please try later.

Според съобщението или сайтът е бил претоварен или е се извършва поддръжка.