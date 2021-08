Филмът „Raging Fire“ продължава да доминира китайския боксофис

Екшън филмът „Raging Fire“ (Бушуващ огън) продължава да оглавява боксофис класацията в континентален Китай, показват данни на China Movie Data Information Network от събота, предаде "Радио Китай".

Лентата, която се фокусира върху история за преследване на група наркотрафиканти от полицията, е успяла да генерира 24,4 милиона юана (близо 4 милиона долара) от продажби на билети в петък, с което общите приходи до момента възлизат на 650 милиона юана, само 15 дни от старта на прожекциите в кината.

След него се нарежда романтичната комедия „Upcoming Summer“ (Предстоящо лято), която в петък е донесла 7,26 милиона от продажби на билети.

Третото място остана за анимационния филм „White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake“ (Бялата змия 2: Премеждието на Зелената змия). Той е най-новата продукция, чийто сюжет се развива около древната китайска легенда за Бялата змия. Лентата е генерирала 5,5 милиона юана в петък, а общите ѝ приходи до днешна дата възлизат на 467 милиона юана от премиерата на 23 юли.

На 13 август екшънът „Бушуващ огън“ тръгна по екраните в Северна Америка в ограничен брой кина.

Филмът се разпространява от компания Well Go USA Entertainment с английски субтитри. Той може да се види от зрителите в около 60 подбрани кина в Лос Анджелис, Ню Йорк, Сан Франциско, Атланта, Хонолулу, Хюстън, Ванкувър, Торонто и някои други големи градове в региона на Северна Америка.

Оглавяван от покойния хонконгски режисьор Бени Чан, който умира от болест преди да завърши продукция миналата година, филмът е с участието на звездата Дони Йен, който влиза в ролята на неотстъпчив полицай, постигнал много успехи при разследването на опасни случаи. Неговото минало обаче неочаквано започва да го преследва, когато при една секретна операция е атакуван от мистериозна група от престъпници, предвождана от бившето му протеже, а ролята се изпълнява от Никълъс Це.

Йен, една от най-големите хонконгски звезди, е известен най-вече с ролите си в хитовата поредица с бойни изкуства „Ип ман“.

„Бушуващ огън“ е боксофис хит това лято в Китай и от премиерата си насам не слиза от върха на класациите.

Лентата се радва на положителни отзиви от китайските зрители, които я оценяват на 9,5 от 10 възможни точки в платформата Maoyan, китайски боксофис тракер.

„Изключително доброто представяне на „Бушуващ огън“ в Китай е още едно доказателство за привлекателността на филма, подсилена от звездния чар на Дони Йен и неподражаемата визия и режисура на покойния Бени Чан“, казва Дорис Пфардрешер, президент и изпълнителен директор на Well Go USA Entertainment.

„Успоредно с превантивните мерки, гарантиращи безопасното посещение в кината, ние се надяваме публиката в Северна Америка ще поиска да види последната колаборация на Дони Йен и Никълъс Це с Бен Чан“, каза още Пфардрешер пред агенция Синхуа.

Well Go USA Entertainment е компания разпространител на филми и съдържание за домашно развлечение, която специализира в представянето на азиатски филми на северноамериканските пазари.

Филмът „Бушуващ огън“ привлече вниманието на кинокритиците с излизането си на екран в Северна Америка.

„Бушуващ огън е един завършен визуален спектакъл с детайлна бойна хореография и силно физическо присъствие“, коментира кинокритикът Ана Смит в сайта Deadline.com, като отбеляза, че филмът е „определено за онези, които си падат повече по оръжията, отколкото шегите, и повече по екшъна, отколкото образите“.

„Хонконгските криминални филми достигнаха своя зенит през 80-те и 90-те години, с продукциите на Джон Ву („Hard-Boiled“, „The Killer“, „A Better Tomorrow“), Джеки Чан(„Police Story“), Джони То(„The Mission“) и Ранго Лам(„City on Fire“)“, пише кинокритикът Кари Дарлин за в-к „Хюстън хроникъл“, като добавя, че „Бушуващ огън“ напомня много за онзи период.

„Въпреки че се придържа към мотива за непримиримите хонконгски полицаи, финалната продукция на режисьора Бени Чан се възползва изцяло от силните страни на жанра. А това са прецизно хореографираните бойни сцени и вълнуващите мотоциклетни или автомобилни гонки, които се преплитат в класически сюжет, коментира Ранди Майерс, президент на Общността на кинокритиците в Сан Франциско.

„Бушуващ огън не се опитва да предефинира жанра, а служи за удовлетворяващо и енергично забавление, както и носталгичен спомен за удивителните екшън сцени, с които Чан изумяваше публиката през годините“.

Филмът се радва на добри оценки и коментари в популярния американски сайт за кино Rotten Tomatoes, където е оценен с 88 точки от общо 100.