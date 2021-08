ЕС намалява допустимия максимум на кадмий и олово в храните

Обновени регламенти за токсичните метали снижават около 2 пъти количеството им в десетки продукти

Европейската комисия определи нови максимални количества на олово и кадмий, които се съдържат в храните, съобщиха медии в Брюксел, позовавайки се на съобщение на комисията. Това е част от голямата европейска стратегия за борба с рака и за опазване на общественото здраве.

Мерките започват да се прилагат от 30 август 2021 г. за оловото и от 31 август за кадмия. Те се отнасят за храни като плодовете, зеленчуците, месото, някои подправки.

Целта е впоследствие да се стигне до още по-голямо намаление на тежките метали, които заразяват храната, посочват от изпълнителния орган на ЕС.

Стела Кириакидес, европейски комисар по здравеопазване и безопасност на храните, заяви, че решението засяга на първо място потребителите, като им предлага по-безопасни и здравословни продукти.

“Това е

поредната стъпка

в усилията да се

подобрят

европейските

стандарти за

сигурност

и да се предостави на гражданите по-безопасна и здравословна храна”, посочи тя.

Групите храни, които най-много допринасят кадмият да попадне на трапезата на европейците, са зърнените култури и продукти, зеленчуците, ядките и варивата, кореноплодните, месото и месните продукти.

През януари 2009 г. Европейската агенция за безопасност на храните изрази мнение, че кадмият в хранителните продукти

може да

засегне

бъбреците

и след време, когато се напрупа в тях, да доведе до дисфункции. Агенцията тогава определи като допустима норма 2,5 мг кадмий на килограм телесно тегло за седмица. Социални групи като вегетарианците, децата, пушачите и хората, които живеят в силно замърсени райони, може би превишават приема на допустимата седмична доза около два пъти.

Тогава ЕС прие решение, с което установи

максимални нива

за съдържание

на кадмия в

шоколада

и какаото

Това доведе до търкания в Световната търговска организация и недоволство от редица държави производителки от Латинска Америка.

През 2014 г. обаче комисията преценява, че ревизирането на нормите в онзи момент не е целесъобразно. Затова е даден срок до 2018 г. да се събират данни и да се направи нов доклад. В новия регламент 2021/1323 от 10 август т.г. се посочва: “Оценката на най-новите данни показва, че сега е постижимо да се намали наличието на кадмий в много храни. Поради това е целесъобразно да се намалят съществуващите максимално допустими количества кадмий или да се установят максимално допустими количества за тези храни”. В обновения регламент 1323 има приложение, което представлява подробен списък от храни и максимално допустимите количества кадмий в тях.

През март 2020 г. Европейската агенция за безопасност на храните изрази становище, че

оловото в

храната може

да доведе до

невротоксични

увреждания

при малките деца и сърдечносъдови проблеми при възрастните. Специално бе подчертано, че превишаването на определени норми би могло да засегне развитието на ембрионите, кърмачетата и малките деца.

Същата година тази позиция е подкрепена от докрад на Организациято по прехрана и земеделие към ООН, както и от СЗО. Вследствие на това Комисията по Codex Alimentarius (съвкупност от международно признати стандарти за храни и свързани с тях текстове като ръководства и препоръки) намали максималните нива съдържание на олово за голям брой храни.

Основните храни

в Европа, в които

може да попадне

олово, са

зърнените,

картофите

и най-вече листните зеленчуци, както и водата от водопровода.

Ревизираният регламент на ЕС обаче е насочен по-специално към карантии, храни за кърмачета и малки деца, сол и диви гъби. Същото се отнася за вината и ликьорите от бъдещи реколти. За да се подпомогне борбата с измамите, като добавянето на оловен хромат към куркумата, са установени максимални нива и за подправки.

В изброените групи храни допустимото количество олово се намалява приблизително два пъти. Например в карантията от едър рогат добитък количеството се намалява от 0,5 мг/кг на 0,2 мг/кг, а за вината от грозде от 0,2 мг/кг на 0,1 мг/кг.

В ревизирания регламент 2021/1317 от 9 август т.г. също има приложение, в което подробно са описани количествата олово за всяка посочена в него храна. Там например пише, че

новата норма за

детските храни

е 0,02 мг/кг

за тези, които се предлагат в прахообразна форма, и 0,01 мг/кг за течните. За сравнение в регламента през 2006 г. в прахообразните детски храни допустимото максимално количество е било 0,05 мг/кг.

И в двама документа кадмият и оловото са наречени “индиректни генотоксични канцерогени”, поради което се препоръчва храните, пуснати на пазара преди влизането на занижените норми в сила, да продължат да се продават само за ограничен период от време. Според европейски издания храните, за които става дума, ще бъдат продавани до 28 февруари 2022 г.



