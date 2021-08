Плажът на Варвара посреща DJ-и от цял свят

За трета година любимия плаж на Варвара (27-29/ 08 / 2021) става арена на емблематични DJ-и от страната и чужбина. Някои от тях идват за пръв път в България, а други са били вече тук.

Три дена и две нощи заедно под лъчите на горещото Августовско слънце и светлините на звездите. Организаторите пазят в тайна трима от DJ артистите, които може да видите само на плажа на Варвара.

MOVE ON THE BEACH следобедното шоу в петък стартира с умелата цигулка на Виктор Самсонов, която ще интерпретира цигански мотиви върху електронна еклектика от ритми. След това отлепяме към височините, където ни посреща първата ни гост звезда. А към полунощ се застопоряваме в космическите нива с The Foreigners и Shosho. Събота следобeд, събрали сили и инерция се изстрелваме експанзивно към паралелни реалности. Цяла нощ та до обяд на другия ден се къпем в еуфорията на модерната ни приказка за пораснали деца.

Освен музикалния разказ, в който ни предстои да станем част като главни персонажи, декора на MOVE ON THE BEACH е специално изготвен за това издание на фестивала, използваме елементи от природата и символи към нови светове. И не на последно място, коктейла MOVE – магическа отвара към по-добри изживявания, създадена специално от Деси Велинова и уникални татуировки от Теодора Калинина. А Олга Дочева ще ви трансформира света през цвят - с трайбъл и глитер грим.

Всичко за MOVE ON THE BEACH и артистите може да намерите в официалната Facebook страница на фестивала https://www.facebook.com/MOVE-102021815427909