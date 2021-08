11 септември - денят, в който светът излезе от обувките си (Графики)

20 г. след атаките американците вярват, че Саудитска Арабия и Иран стоят зад нападенията

Осама бен Ладен бе ликвидиран 10 години след атентатите

Над 1 трилион долара са изразходвани през последните 20 години за защита на САЩ от терористични удари

Точно преди 20 години 19 мъже отвлякоха 4 самолета, за да извършат най-смъртоносната терористична атака в сърцето на САЩ в мисия, организирана от лидера на “Ал Кайда” Осама бен Ладен. Близо 3000 души загубиха живота си в атентатите в Пентагона, Световния търговски център и на борда на полет 93, разбил се в поле в Пенсилвания, след като пътниците оказват съпротива, пише сп. “Нюзуик”.

Атаките потопиха САЩ в кръв, сълзи, разруха и пепел и накараха американците да се съгласят да се похарчат неизброими милиарди за увеличаване на броя на армията и

да позволят достъп до

поверителните си данни

на правителственото

наблюдение, за да

се спре тероризмът

Най-младата жертва беше двегодишната Кристин Лий Хансън, която загина на един от самолетите с родителите си Питър и Сю. Най-възрастният бе 82-годишният Робърт Нортън, който бе на друг полет със съпругата си Жаклин на път за сватба.

При удара на първия самолет приблизително 17 400 души са били в кулите близнаци. Никой не е оцелял над зоната на удара в северната кула, но 18 души успяха да избягат от етажите над зоната на удара в южната.

Разрушаването на небостъргачите в Ню Йорк илюстрираше победата на ислямистите над смятаната от тях за тъмна страна на глобализацията. Терористите използваха инструментите на съвременното глобално общество - интернет, отворени граници и високотехнологични самолети, за да ударят Запада в дома му. За щастие, те не успяха да провокират обществата по света да затворят границите си и да се сгушат у дома, а точно обратното - страните реагираха със сила в битката с тероризма.

11 септември промени Америка коренно, много повече, отколкото чуждите държави осъзнаваха по онова време. За американците това наистина беше нов Пърл Харбър, нападение срещу родината, което ги накара да се почувстват уязвими за първи път от 60 години. Така месец след кървавото нападение, на 7 октомври 2001 г., тогавашният президент Джордж

Буш-младши започна

инвазия в Афганистан

Американските, британските и афганистанските сили на Обединения фронт (Северния алианс) бяха разгърнати, за да унищожат “Ал Кайда” и да премахнат талибанския режим, който криел терористичната група в Афганистан. Режимът на талибаните падна през ноември 2001 г. Интересно е, че със сегашното си изтегляне от страната САЩ позволиха връщането именно на талибаните на власт.

След 11 септември САЩ загубиха повече от 6700 американски войници, а 52 000 са ранени в двете далечни войни. Вашингтон ликвидира Осама бен Ладен 10 години след като той организира атаките. Над 1 трилион долара са били изразходвани през последните 20 години за защита на САЩ от терористични атаки, включително

$ 65 милиарда годишно

за гигантския отдел за

вътрешна сигурност

с 240 000 служители.

И въпреки че доказателствата сочеха за враг №1 Осама бен Ладен, мнозина американци се усъмниха кой стои зад един от най-тъмните дни в историята на страната.

Теориите на конспирацията твърдят, че 11 септември е бил вътрешна работа на правителствени служители, за да се използва за извинение за войните в Афганистан и Ирак. Основните две версии са, че властите са имали предварителни данни за атаките и не са действали, а срутването на кулите е в резултат от контролирано разрушаване, както и че е имало умишлено укриване и унищожаване на важни веществени доказателства.

Скептици се питат защо едни от най-мощните военновъздушни сили в света не са успели да прехванат някой от четирите отвлечени самолета? Конспиратори стигат по-далече и твърдят, че тогавашният вицепрезидент на САЩ Дик

Чейни е наредил на

военните да се оттеглят

и да не прехващат

самолетите

Американските власти обаче обясняват, че транспондерите, които идентифицират самолетите, са били изключени или променени.

Също така е имало объркване и липса на комуникация между гражданския контрол на въздушното движение и военните.

Невярващи в плана на Осама са убедени, че кулите близнаци са разрушени от контролирани взривове, а не от сблъсъка със самолет. Теорията се подкрепя от факта, че сградата се е сринала прекалено бързо. Мнозина заявяват, че са чули експлозии и видели взрив много етажи под удара с боинга.

Обширно разследване на Националния институт по стандарти и технологии стигна до заключението, че самолетите са отрязали и повредили опорните колони и са изместили противопожарната защита. Около 10 000 галона реактивно гориво са били изхвърлени на много етажи, което е причинило големия пожар. Температурите стигнали до 1000 градуса и са причинили

провисване на

подовете и огъване,

от което дошъл

тътен на експлозии

Огромното тегло на подовете е създало гигантско натоварване, далеч надхвърлящо това, за което са проектирани колоните, и затова се стигнало до срутването.

Остава загадка и нападението срещу Пентагона. Американци не вярват, че пътническият “Боинг-757” е ударил сградата, и са на мнение, че вместо това е използвана ракета, малък самолет или безпилотен летателен апарат. Но тъй като доказателствата все повече показват, че машината на “Американ Еърлайнс” наистина е ударила сградата, акцентът се измества върху поставянето под въпрос на сложната маневра при удара. Твърди се, че това не е имало как да бъде под контрола на “Ал Кайда”, а на самия Пентагон.

Най-налудничавата конспирация е, че 11 септември е планиран от неоконсервативната организация Project for the New American Century.

В по-ранен доклад за стратегията на американските отбранителни сили членовете на организацията, между които са Дик Чейни (вицепрезидент на САЩ от 2001 до 2009 г.) и Доналд Ръмсфелд (министър на отбраната от 1975 до 1977 г. и от 2001 до 2006 г.), сочели, че

за дългосрочна и

ефективна промяна

на стратегията на САЩ

може да се окаже

много полезна

“една катастрофа”

Преди години двама експерти анализират хиляди документи, свързани с атаката, и стигат до извода, че Иран и Саудитска Арабия са помогнали на “Ал Кайда” да я осъществи.

Впоследствие и двете страни публично заявиха, че ще се борят с тероризма и изразиха съболезнованията си, но книгата “Единадесетият ден” от Антъни Съмърс и Робин Суон дава убедителен аргумент, че те действително са съучастници в атаките.

Книгата също така поставя под въпрос

дали Джордж Буш

умишлено е укрил

доказателства,

свързващи чужди

държави с

нападението

над кулите близнаци.

Официалното разследване на САЩ за атаките обаче не намери доказателства, че Иран е замесен, но Съмърс и Суон са убедени в противното.

Двамата мъже посочват съдебен документ, наречен меморандум на Хавлиш, който е съставен по време на граждански иск, заведен срещу Иран от Фиона Хавлиш. Тя е вдовица на застрахователен консултант, който е работил в Световния търговски център и е бил убит при ударите на самолетите. При търсене на обезщетение от държавата тя се позовава на показанията на няколко експерти, включително френски следовател, бивши агенти на ЦРУ, израелски разузнавателен анализатор и бивши членове на комисията за 11 септември.

В меморандума се посочва, че “Хизбула”, паравоенната група, подкрепяна от Иран, е

знаела, че ще се

случи 11 септември

В документа се твърди, че един от ключовите членове на групата - Иман Мугния, се е срещал с Осама бен Ладен още през 1993 г. и също е пътувал с членове на похитителите от 11 септември до и от Иран през 2000 г.

Смята се, че Иман Мугния също е ходил в Бейрут с похитителя Ахмед ал Гамди и е посетил Саудитска Арабия, за да координира дейности за атаките. Също така двама от терористите, Халид ал Михдхар и Наваф ал Хазми, са били настанени в иранското посолство по време на посещение в Малайзия. В документа се посочва и че терористите от “Ал Кайда” са преминали обучение за отвличане на самолети в Иран.

Доказателствата, свързващи Саудитска Арабия с 11 септември, са още по-силни според Антъни Съмърс и Робин Суон.

Бен Ладен, който е роден в богато саудитско семейство, беше публично заклеймен от правителството в Рияд и му бе отнето гражданството. Според бившия офицер от френското разузнаване Ален Шует нещата са такива, каквито изглеждат, и това е “измама, насочена към лековерните, предназначена да покрие продължаващи тайни отношения” с Бен Ладен по онова време.

Американски официален представител пък обяви, че двама саудитски принцове са платили на Бен Ладен пари за защита и в замяна на това, че “Ал Кайда” няма да извършва операции в Саудитска Арабия. Същевременно саудитските власти ще си затварят очите за операциите му другаде.

Шефът на ФБР за борба с тероризма Джон О’Нийл, говорейки преди 11 септември, беше казал, че “всички отговори, всички

улики, които биха ни

позволили да спрем

организацията на

Осама бен Ладен, са

в Саудитска Арабия”

Експерти откриха още доказателства под формата на мистериозен саудитски оперативен служител, наречен Омар ал Баюми. За него се твърди, че се е срещал с двама от похитителите в Лос Анджелис.

Друг факт е, че 13 от 19-те терористи са от Саудитска Арабия и американските следователи, работещи по разследването на 11 септември, се оплаквали от саудитските власти, които непрекъснато блокирали искания за информация.

Поставят се под огромен въпрос и действията на Джордж Буш след кървавите нападения, тъй като 28 страници от доклада на съвместното разследване на Конгреса за 11 септември

са били скрити от

обществеността по

лични заповеди

на тогавашния

президент

Същевременно 1700 членове на семействата на жертви на атентатите от 11 септември 2001 година в Ню Йорк се противопоставят на участието на американския президент Джо Байдън във възпоменателната церемония тази година, ако той не разсекрети правителствени документи, които според тях ще потвърдят, че властите в Саудитска Арабия са знаели или дори са били съпричастни към готвения терор.

“20 години по-късно няма причина или неоснователни твърдения, свързани с националната сигурност, за да се държи тази информация в тайна.

Ако президентът Байдън вземе страната на саудитското правителство, ще бъдем принудени публично да възразим на всякакво участие на неговата администрация в церемонията”, се казва в писмо на семействата на жертвите.

Опечалените заведоха дело срещу саудитското правителство, което отрича участие. Миналия месец под клетва бяха разпитани няколко бивши саудитски функционери. Показанията им остават недостъпни, което допълнително разгневи пострадалите семейства.

ФБР обяви, че ще преразгледа предишните си решения за скриване на информация и ще прегледа кои данни от разследването са подходящи за разкриване. Байдън пък се ангажира да предостави на оцелелите от 11 септември и членовете на семействата им по-голяма прозрачност относно непубликуваните документи на правителството за атаките.

Разсекретяване на документи отказаха и администрациите на Джордж Буш, Барак Обама и Доналд Тръмп с мотив опазване на националната сигурност, който близките на жертвите отхвърлят като неоправдан за събития с 20-годишна давност.



Бен Ладен подкрепял

уахабизма, който ЕС

вини за тероризма

Мозъкът зад атаките на 11 септември 2001 г. Осама бен Ладен е бил верен привърженик на уахабизма. Поддръжниците на “Ал Кайда” и терористите от атаките в САЩ също като него са изповядвали това движение в сунитския ислям.

То е кръстено на своя основател - Мохамед ибн Абдул Уахаб, роден през XVIII век в днешна Саудитска Арабия. Той се застъпва за връщане към “по-чиста” форма на исляма, като се фокусира върху неговия произход и абсолютния суверенитет на Бог. Това означава забрана на култа към светците и забрана на тютюна, алкохола и бръсненето. Техните джамии са обикновени и ходенето за молитва се спазва стриктно. Уахабизмът е широко практикуван в Саудитска Арабия, но оттогава се е разпространил. Oцеляването му до голяма степен се дължи на спечелването на подкрепата на саудитското кралско семейство.

Уахабизмът става известен като нетолерантна и агресивна форма на исляма както от мюсюлманите, така и от външни лица. Наричайки го салафизъм, някои мюсюлмани казват, че последователите му са присвоили и погрешно тълкували това, което възприемат като чист ислям.

Уахабизмът намери нов живот през XX век, когато кралят на Саудитска Арабия Абдулазиз ибн Сауд (управлявал от 1932 до 1953 г.) го възприема като начин за обединяване на разединените племена. През 1979 г. саудитското кралско семейство вижда неговата тактическа употреба като част от антисъветска кампания в Афганистан и насърчава младите мюсюлмани да пътуват там, за да се борят с джихад срещу руснаците. Саудитците започнаха да харчат големи средства за джамии, пропаганда и преподаване, за да разпространят вероизповеданието.

Движението е свързано с насилие от началото си. Самият Уахаб е изгонен от родния си град заради опитите му за пуритански реформи и за нападение над гробниците на ранните мюсюлмани. Джихад пък е бил обявен срещу мюсюлмани, които отказват да възприемат начините на салафа. След смъртта на Уахаб неговите последователи стават по-брутални.

През 2013 г. Европейският парламент обяви салафизма/уахабизма за основен източник на глобален тероризъм в доклад, свързващ го с атентатите в Бенгази и войната в Сирия, наред с други зверства.

Като част от сунитския ислям уахабизмът е въвлечен във вековен спор между шиити и сунити. Разцеплението възниква като следствие от конфликта за наследника на пророка Мохамед, който нямал син, който да продължи делото му. След смъртта на Мохамед през 632 година сл. Хр. неговите привърженици трябвало да изберат нов религиозен и политически водач, пише “Дойче веле”. Шиитите вярват, че Мохамед е посочил своя зет Али за наследник. Наименованието шиити идва от арабското “шиат Али” – в превод партия или привърженици на Али. Течението, което днес наричаме сунити, не било съгласно с тази теза. Понятието “Сунна” обхваща практиките и изказванията на пророка Мохамед, възприемани от последователите му като образец за поведение и оттам – сунити.

Бунтовете срещу сунитските халифи, които шиитите считали за неправомерно избрани, играят централна роля във вековния конфликт. През 680 година сл. Хр. синът на Али - Хюсеин, и голям брой негови роднини загиват в Кербала. Мъченичеството на Хюсеин се превръща в централно събитие за тези, които вярват в правото на Али да наследи пророка. Сунитите от своя страна приемат първите трима халифи преди Али за легитимни и правоверни, т.е. следвали са традицията на пророка.