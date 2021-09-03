Съдия прати на Етичната комисия в СУ книгата на Петър Илиев с 80 стр. повече

Разширяването на списъка от фирми у нас е незаконно Още акценти от интервюто: Служителите в OFAC са били подведени. Не е тайна, че това може да се направи от лобисти срещу пари Прокопиев управлява цели сектори в държавата, без да е ходил на избори. Той също има вина за провала да се състави кабинет Кирил Петков и евентуалната му партия са добре