Военен преврат отложи мач, евакуират футболисти (Видео)

Световната квалификация между Гвинея и Мароко не се състоя заради военния преврат в Гвинея, а футболистите на Мароко бяха евакуирани, предаде Би Ти Ви. Мачът трябваше да се проведе в столицата на Гвинея - Конакри, но след случилото се беше отложен за неопределено време заради политическата ситуация в страната. В неделя военните в Гвинея заявиха, че са задържали президента Алфа Конде. Тимът на Мароко пристигна в страната на 4 септември и проведе една тренировка. На следващия ден обаче отборът се оказа в много тежка ситуация, осъзнавайки че по улиците се стреля и има безредици. Мароканците се качиха в специален чартърен полет, а в социалните мрежи се разпространи видео, в което те пеят националния химн в самолета. На родна земя е и футболистът на "Ботев" Пловдив Па Конате, който е национал на Гвинея и все още не е ясно дали ще може да се прибере навреме в България.

Incredible: Morocco’s National Team flee Guinea where they were to play Monday because of apparent Coup. This was scene as they evacuated hotel to head to the airport. Further proof that Global Football just a mirror that reflects the world around it ????pic.twitter.com/xO19LuYrUX — roger bennett (@rogbennett) September 5, 2021

There is a military coup underway at this moment in the Republic of Guinea ??

Troops have been deployed in Conakry, the capital. Heavy gunfire can also be heard.#Guinea #Africa pic.twitter.com/VBKnsVNfF9 — AEROSINT Division PSF ?? (@PSFAERO) September 5, 2021