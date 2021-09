Продават къща на Джордж Харисън от "Бийтълс"

Къщата, в която е прекарал детството си китаристът на "Бийтълс" Джордж Харисън, ще бъде продадена на търг, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Домът се намира в предградията на Ливърпул. Той е обявен за продажба от аукционната къща "Омега Окшънс".

Първоначалната цена на имота е 160- 200 хиляди британски лири (220-275 хиляди щатски долара).

Семейството на Джордж Харисън, който почина през 2001 г., се настанява в къщата през 1950 г. По това време той е само на шест години. Фамилията обитава сградата до 1962 г., една година преди излизането на първия албум на "Бийтълс" - "Please Please Me".

В къщата, която е на около 14 км от центъра на Ливърпул, има три спални, баня, тоалетна, кухня и трапезария, както и малка градина в задния двор. Тя е ремонтирана, но според каталога на аукционната къща в нея са останали оригинални вещи от времето, когато Джордж Харисън я е обитавал. Това са вана, мивка, няколко врати и кухненски шкаф.

На търга ще бъдат предложени около 400 лота, свързани с "Бийтълс". Сред тях има няколко интервюта на Джон Ленън и Йоко Оно, записани през 1969 г. и началото на 1970 г. Първаначалната цена е 20-30 хиляди британски лири (27-41 хиляди щатски долара).

Наддаването ще бъде проведено онлайн на 28 септември.