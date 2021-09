Китайското посолство: Науката, а не спекулациите ще разкрият произхода на COVID-19

Отговори на говорителя на посолството на Китайската народна република в България на въпроси, свързани с установяването на генезиса на вируса

В момента сме изправени пред нова вълна на пандемията от COVID-19, причинена от мутирали щамове на вируса, и това създава трудности за много държави. Същевременно се засилва политизирането на въпроса за произхода на COVID-19 и използването му като средство за постигането на определени цели, като по този начин се създават допълнителни пречки пред възможността страните да работят заедно за справяне с пандемията и реалното установяване на първоизточника ѝ. В отговор на скорошни публикации в български медии по темата, говорителят на посолството на Китайската народна република в България би искал да направи следните пояснения:

1. Съществува ли противоречие в това, че от една страна Китай отхвърля теорията за изпускане на вируса от лаборатория, а от друга продължава да настоява за разследване на лабораторията във Форт Детрик?

Настояването на китайската страна е разумно и обосновано, и в него няма противоречие. Екипът експерти на Китай и Световната здравна организация (СЗО), които проучваха произхода на вируса, излезе със заключението, че е много малко вероятно той да е изтекъл от лабораторията в Ухан. Повечето учени по света, включително в САЩ, смятат, че няма доказателства, подкрепящи тази теория. Вашингтон е този, който отказва да приеме научните заключения и продължава да твърди, че вирусът е изтекъл от уханската лаборатория.

Институтът по вирусология в Ухан прие на два пъти експерти на СЗО, докато базата във Форт Детрик и биолабораторията към Университета на Северна Каролина имат дълга история по отношение на изследванията на коронавируси и пропуски в безопасността. Ако американската страна е убедена в теорията за лабораторния произход на COVID-19 от лаборатория, то тя трябва да отвори Форт Детрик за международно разследване. Пекин внесе в секретариата на СЗО петиция, подписана от 25 милиона китайски интернет потребители, настояваща за разследване във Форт Детрик. Китай иска да бъде показано на хората с факти дали поддържаната от САЩ теория за изтичането на COVID-19 от лаборатория е правдоподобна и реална, тъй като това ще премахне политическото вмешателство от страна на Вашингтон в установяването на произхода на вируса и ще създаде благоприятни условия за работата на учените по въпроса. Ако САЩ не предприемат такива действия, това само ще покаже още по-ясно политическия характер на техния подход по въпроса.

2. Обществеността в България се запозна с доклада на американските разузнавателни служби за произхода на COVID-19 и има хора, които смятат, че той е „политическа инсценировка“, насочена срещу Китай. Какъв е коментарът на китайската страна по този въпрос?

Запознахме се, че все повече хора, споделящи подобни позиции в България, са готови да се придържат към обективен подход, изразявайки гласа на истината и справедливостта. Например някой експерт по обществено здраве посочи, че коронавируси има от хиляди години, хората боледуват от тях има документирани шест големи пандемии. Много е странно специални служби да се занимават с това дали един вирус е изкуствено създаден или естествено мутирал, преди да са се произнесли учените. На въпрос дали чрез този доклад САЩ се опитват да дискредитират Китай, той посочи, че има паралел с начина, по който беше обявена война на Ирак през 2003 г., когато тогавашният държавен секретар Колин Пауъл държа 76-минутна реч, с която се опита да убеди целия свят, че в Ирак има биологически, химически и съответно ядрени оръжия, и така да оправдае войната, която Вашингтон впоследствие започна.

Установяването на произхода на COVID-19 e въпрос от компетенциите на науката, той трябва и може да бъде разрешен единствено от учени, а не от разузнавателни служби. В миналото американското разузнаване е произвеждало немалко „шедьоври“, като прочутата „епруветка с прах за пране“, която трябваше да послужи като доказателство, че Ирак притежава оръжия за масово унищожение или заснето от организацията „Белите каски“ видео, инсцениращо атака с химически оръжия в Сирия. В момента, Съединените щати вършат същото, опитвайки се да дискредитират съвместния доклад на експертите на СЗО и Китай и позволявайки на разузнавателни служби да излязат със свой. Как подобен документ би могъл да бъде научен и надежден източник за произхода на вируса?

3. От доклада на разузнавателните служби на САЩ се вижда, че те остават разделени по въпроса за произхода на COVID-19, но се налагат две възможности: първоначално предаване на вируса от животно на човек или изтичане от лаборатория. Какъв е коментарът на китайската страна за това?

Целта на поръчания от правителството на САЩ доклад няма за цел да установи истината по въпроса, нито притежава научна стойност, основана на факти и научни методи. Неговата цел е по-скоро да прехвърли отговорността за провалите на Вашингтон и обвини Китай. Подобен несероизен и политизиран документ естествено ще направи невъзможно да се изведат каквито и да е научни заключения за произхода на вируса, и само ще наруши и саботира общите усилия за установяване на истината за пандемията и справяне с нея.

През месец юли 24 международно признати здравни експерти публикуваха в списание „Лансет“ статия, озаглавена „Науката, а не спекулациите, са ключови за определяне на това как SARS-CoV-2 e достигнал хората“, в която заявяват, че към момента няма научни доказателства, подкрепящи теорията за изтичане на вируса от лаборатория. На 25 август 11 експерти от екипа на СЗО и Китай, който преведе проучване в Ухан, публикуваха свой коментар в списание „Нейчър“, в който развиват в още по-голяма дълбочина мотивите за своите заключения и акцентират върху важността от задълбочено разследване в глобален план, основано на данни и доказателства, свързани с най-вероятния път на предаване на вируса. Като цяло в научната общност е прието, че установяването на произхода на пандемията е изключително комплексен проблем и за постигането на обективни и справедливи резултати учените трябва да провеждат проучванията, основани на научни правила и етика. Тези гласове на международната общност трябва да бъдат взети насериозно и чути. Надяваме се, всички страни да действат с общи усилия и се противопоставят на настоящата тенденция към политизиране на въпроса за установяване произхода на вируса и се върнат към научното сътрудничество.

4. Има ли истина в обвиненията на Съединените щати към Китай, че пречи на процеса по установяване произхода на вируса и отказва да споделя информация?

Обвиненията от страна на Вашингтон, че Китай е непрозрачен и не сътрудничи за установяване произхода на вируса представляват пълна подмяна на фактите, опит да се разсеят съмненията и натиска вътре в страната и чужбина, заради неефективното справане с епидемията. От избухването на епидемията досега, Китай винаги е следвал принципите на откритост, прозрачност и отговорност, предоставя на обществеността информация за вируса възможно най-скоро, сподели геномната последователността на вируса с останалия свят и сътрудничи за преодоляване на здравната криза. При интерес, може да се запознаете с публикуваната от правителството бяла книга „Дейностите на Китай в борбата с COVID-19“, която представя в детайли трудната борба на страната за овладяване на епидемията. По въпроса за установяване произхода на вируса, Китай демонстрира научно, професионално, сериозно и отговорно отношение още от самото начало на епидемията и играе водеща роля в глобалното сътрудничество за справяне с нея под егидата на СЗО. Експерти на СЗО посетиха на два пъти Китай, за да проведат проучвания върху вируса. Китайската страна бе напълно отворена и прозрачна, отговори на всички изисквания на експертите при техните посещения, без да налага каквито и да е ограничения. В Ухан екипите на СЗО посетиха всички места, които пожелаха, и се срещнаха с всички хора, които поискаха, получиха и се запознаха с всички искани от тях материали. Откритото и прозрачно отношение на Китай в усилията за установяване на произхода на вируса е напълно признато от международните експерти.

На практика, най-биомилитаризираната и непрозрачна страна в света са Съединените щати. Ако те не се бяха оттеглили през 2001 г. от преговорите за създаване на многостранен механизъм за проверка в рамките на „Конвенцията за забрана на биологичните оръжия“ и не бяха единствените, които и до момента се противопоставят на подновяването им, този механизъм щеше да функционира отдавна, така че биологичните дейности на държавите, включително лабораторните, да са обект на надзор и проверка. Трябва да се отбележи, че по въпроса за произхода на COVID-19 Вашингтон се обявява многократно за разследване на китайски лаборатории, което обаче противоречи на принципната им позиция за проверката на биолаборатории, към която се придържат и досега. И тъй като по-рано САЩ твърдяха, че биологичните дейности е невъзможно да бъдат проверявани от техническа гледна точка, настояването за разследване на уханската лаборатория е чист политически шантаж. От друга страна, ако Вашингтон счита, че е възможно да се проведе разследване в уханската лаборатория, то не би следвало да е против създаването на многостранен механизъм за подобни проверки, както и да отказва да отворя базата във Форт Детрик и другите си над 200 биолаборатории по света за международно разследване. Този подход е амбивалентен и демонстрира, че откритостта и прозрачността, за които претендира Вашингтон, не са нищо повече от подвеждаща хората реторика.

5. На 24 август постоянният представител на Китай към Службата на ООН в Женева, посланик Чън Сю, изпрати писмо до генералния директор на Световната здравна организация г-н Тедрос Гебрейесус с искане да бъдат проведени разследвания в базата Форт Детрик и биолабораторията към Университета на Северна Каролина. Какви са фактическите основания за това искане на Китай?

За искането на Китай съществуват редица основания и причини. Първо, това са множеството случаи на пневмония, свързана с употребата на електронни цигари в Уисконсин, регистрирани през юли 2019 г., чиито симптоми са доста сходни с тези на заразените с новия коронавирус. Второ, според проучване на Националните институти по здравеопазване на САЩ, резултатите от които бяха публикувани на сайта им, първите случаи на заразяване с COVID-19 в страната са регистрирани в пет щата през декември 2019 г. Трето, правителството на САЩ запечата кръвни проби, събрани до 2 януари 2020 г., на основание че те „пречат на работата по установяване произхода на вируса и нанасят ущърб на националната сигурност“ и обяви, че повече няма да ги проучва. Четвърто, на сайта на Департамента по здравеопазване на Флорида бяха публикувани данни за 171 пациенти със симптоми или положителни проби за COVID-19 между януари и февруари 2020 г. Те обаче бяха почти веднага премахнати по неясни причини. Пето, в социалните мрежи като „Фейсбук“ над 200 души от САЩ или страни, тясно свързани с тях, съобщиха публично, че още през ноември 2019 г. те или други лица имат съмнения, че са били заразени с новия коронавирус. Шесто, дванадесет държави, сред които Коста Рика, Кения и други, обявиха, че техният „нулев пациент“ е пристигнал от САЩ. Седмо, базата Форт Детрик и биолабораторията към Университета на Северна Каролина имат противоречива история и лоши показатели по отношение на сигурността при изследвания на коронавируси. Институтът за проучвания на инфекциозни болести на американската армия във Форт Детрик бе подозиран от Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ след сериозен инцидент с безопасността малко преди избухването на епидемията от COVID-19 в края на 2019 г.

За по-подробна информация може да се обърнете към два неофициални документа: „Някои съмнения относно Форт Детрик“ (Doubtful Points about Fort Detrick [USAMRIID]) и „Проучване на коронавируса, осъществено от екипа на д-р Ралф Барик в Университета на Северна Каролина“ (Coronavirus Research Conducted by Dr. Ralph Baric's Team at University of North Carolina).

http://www.news.cn/english/2021-08/25/c_1310148117.htm

http://www.news.cn/english/2021-08/25/c_1310148121.htm

6. В последно време, до и след публикуването на доклада на американските разузнавателни агенции, говорителите на китайското Министерство на външните работи правеха често заявления относно дейностите, свързани с установяване произхода на вируса. Представлява ли това нов кръг на пропаганда от страна на Китай и може ли да има съмнения, че става дума за политизиране на въпроса?

Бих искал да ви обърна внимание на факта, че от момента на избухване на епидемията, именно американската страна е тази, която раздухва теорията за изтичането на вируса от лаборатория, продължава да прехвърля отговорността си и прави всичко възможно да дискредитира Китай. Изправени пред тези политически манипулации и безпочвени критики, единственото, което можем и трябва да направим е да говорим смело, така че хората в целия свят да разберат истината по въпроса за установяване произхода на COVID-19. Не можем да позволим няколко политици в САЩ да манипулират истината. За съжаление, в момента, когато светът все още продължава да се бори с пандемията, Вашингтон изглежда абсолютно решен да продължи с „политическата война“ срещу Китай и спекулациите по въпроса за установяването на произхода на вируса. Не е трудно да се види, че американската страна не се интересува от фактите и истината, а от това как да употреби и дискредитира Китай. Установяването на произхода на COVID-19 е научен въпрос, и Пекин неизменно ще подкрепя и ще продължи да участва във всички научни дейности, свързани с изясняването на истината, като в същото време ще се противопоставяме на политическите манипулации, презумпцията за вина и прехвърлянето на вина на други.