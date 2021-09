Текст от песента Imagine върху сгради по цял свят за 50-годишнината й

Текст от песента Imagine на Джон Ленън и Йоко Оно беше прожектиран върху сгради по цял свят за 50-годишнината от издаването й в едноименния албум, предаде Ройтерс.

От сградата на британския парламент и катедралата "Сейнт Пол" в Лондон до Таймс скуеър в Ню Йорк, текстът Imagine all the people living life in peace ("Представи си, че всички хора живеят в мир") беше прожектиран по фасади в цял свят за днешната годишнина.

Джордж Ленън издава албума Imagine на 9 септември 1971 г. Заглавната песен от него е призната за една от най-великите на всички времена.

"Джон би харесал това. Imagine олицетворява това, в което вярвахме на времето - заяви Йоко Оно. - Още сме заедно и още вярваме в това. Чувството сега е толкова важно, колкото когато песента беше написана и издадена преди 50 години.

Текстът беше излъчен също в Берлин, Токио и Ливърпул - родния град на Ленън, допълни БТА.

Подобна кампания беше организирана от Йоко Оно преди 20 години.

Лимитирано издание на албума Imagine под формата на две бели плочи ще бъде пуснато в продажба в петък за годишнината.