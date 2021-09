11 септември 2001 г. Какво се случи по минути

Преди 20 години бе атаката на "Ал Кайда" срещу САЩ. Почти 3000 души загубиха живота си в Световния търговски център, Пентагона и полет 93. Ето точно какво се случи по минути, според списания "Нюзуик".

4,45 ч (11,45 ч българско време). Терористът Зиад Джара, който отвлича полет UA 93, който е в хотел "Дейс Ин" на летището в Нюарк се обажда в Ливан и Франция, както и на съпругата си Айсел Сенгуен в Германия.

5,01 ч. Джара се обажда на Марван ал-Шехи, който отвлича полет UA 175 и се намира в хотел "Милнър" в Бостън.

5,33 ч. Мохамед Ата, който ще пилотира отвлечения полт АА 11, и Абдул Азис ал-Омари напускат стаята си в "Комфорт Ин" в Портлънд, Мейн.

5,43 ч. Ата и Ал-Омари се чекират за полета. С два багажа.

5:52 ч. Хамза ал-Гамди и Ахмед Ал-Гамди, които ще отвличат полет UA 175 напускат стая 241 на хотел "Дейс" в Бостън.

6 ч. Ата и Азис ал-Омари се качват на 8-местен самолет от Портлънд до международното летище "Логън" в Бостън. В същото време съветникът по национална сигурност на прездента Джордж Буш Кондолиза Райс влиза в кабинета и не открива нищо интересно в предоставените от службите доклади на бюрото си.

6:15 ч. Хани Онур и Маджид Мокед, които отвличат полет АА 7 напускат мотела "Бюджет Кост Валенсия" в Мериленд. В същото време Хамза и Ахмед пристигат на летището в Бостън.

6,20 ч. Ал-Шехи напуска стаята си в хотел "Милнър" в Бостън. В същото време Файез Банихамад и Моханд ал-Шехри също напускат стая 408 в хотела и тримата тръгват за летището.

6,22 ч. Наваф ал-Хамзи, който ще отвлича полет АА 77 напуска стая 122 на хотел "Мариот Резидънс" във Виржиния.

6,28 ч. Охраната взема Джордж Буш от курорта Колони Бийч в Лонгбоут Ки, Флорида за редовния му крос. Той започва да тича около 6,40 ч.

6,45 ч Полетът на Ата и ал-Омари пристига в Бостън. Ал-Шехи също е там и паркира в централния гараж. След него идват Ваил ал-Шеи, Валид ал-Шехри и Стам ал-Суками също идват след него.

6,52 ч. Ата получава позвъняване от предплатен телефон в терминал C, където вече е започнало качването на полет UA 175. Не е ясно точно какво и с кого е говорил. Възможно е да е получил тактически наставления или пък се е сбогувал с някой.

6,53 ч. Бинихамад и Моханд се чекират в United Airlines. Банихамад чекира два багажа.

6,54 ч. Ата получава още едно позвъняване от предплатен телефон. Точно между проверката и изхода на полета. Това е последната му комуникация.

7 ч. Ал-Суками, Ваил и Велид се чекират в American Airline. Ал-Сукуми е с един куфар.

7,03 ч. Ал-Нами и Саид ал-Гамди се чекират за полет UA 93 в Нюарк. Ал-Нами чекира два куфара.

7,15 ч. Халид Ал-Мидхар и Маджид Мокед, които ще отлвличат полет АА77 се чекират на летище "Дълес". Към тях се присъединяват Хани Ханжур, Наваф и Салеч Ал-Хазми.

7,23 ч. Банихамад и Моханд се казват на полет UA 175. По същото време кортежът на Джордж Буш се прибира в Колони Бийч.

7,24 ч. Ахмед ал-Хазнави, който ще отвлича UA 93 се чекира за полета с един куфар.

7,27 ч. Марван и Ахмед се качват на полет UA 175. Миута по-късно се качва и Хамза, последният терорист, който прави това.

7,30 ч. Валид, Ваил и ал-Суками се качват на полет АА 11 в Бостън.

7,40 ч. Ал-Нами и Саид се качват на полет UA 93.

7,45 ч. Ата и Ал-Омари се качват на полет АА 11. По същото време Буш преглежда сутрешната преса, където на първа страница е новината за Майкъл Джордън, който се завръща в НБА.

7,48 ч. Джара се качва на полет UA 93 и сяда на място 1B, най-близкото до пилотската кабина.

7,50 ч. Мокед и Ал-Михдар се качват на полет АА 77. В същото време Кондолиза Райз получава брифинга си от разузнаването.

7,52 ч. Ханжр се качва на полет АА 77 и също е на мястото най-близо до кабината. След него влиат Наавф и Салем.

7,59 ч. Полет АА 11 излита с 11 човека екипаж, 76 пътници и 5 терористи на борба. Към Лос Анджелис.

8,13 ч. Последна комуникация между полет АА 11 и кулата в Бостън.

8,15 ч. Полет UA 175 излита от Бостън с 9 човека екипаж, 51 пътниц и петима терористи. Също към Лос Анджелис. В същото време полет АА 11 вече е превзет о терористите с ножове и заплахи за бомба.

8,19 ч. Бети Ан Онг, стюардеса на АА 11 съобщава на кулата, че няма връзка с пилотската кабина, един от пътниците е наръган и самолетът е отвлечен. Питникът е Даниел М. Люин, който е бил 4 години в армията на Израел. Вероятно е опитал да спре отвличането.

8,20 ч. Полет АА 77 излита от Вашингтон с шест човека екипаж, 53-ма пътници и петима терористи на борда. И той е за Лос Анджелис.

8,24 ч. По невнимание Мохамед Ата се свързва с култа и заявява: Имаме няколко самолета. Просто си трайте и всичко ще бъде наред.

8,26 ч. Полет АА 11 прави рязък завой наляво и тръгва на юг към Ню Йорк. Онг съобщава, че самолетът лети "странно".

8,37 ч. Кулата в Бостън алармира военните, които вдитгат самолети да следят полет АА 11.

Искат още от полет UA 175 да гледа за полет АА 11 без да знаят, че и той е отвелечен.

8,39 ч. Букър напуска курорта и тръгва кмъм основно училище "Ема Е. Букър".

8,42 ч. Полет UA 175 е отвлечен и има последна комуникация с кулата. Използва се същата тактика като с полет АА 11. А полет UA 93 излита от Нюарк със седем човека екипаж, 33-ма пътници и четирима терористи на борда. За Сан Франциско.

8,44 ч. Стюардесата на полет АА 11 Мадлин Суини се свъзрва с Майкъл Уудуърт в кулата в Бостън, че вижда вода от прозореца и сгради. И твърди, че летят прекалено ниско.

"Летим прекалено ниско. Боже, наистина ниско", са последните и думи, преди разговорът да прекъсне.

8,46 ч. Полет АА 11 се врязва между 93-ия и 99-ия етаж на Северната кула на Световния търговски център. Започва евакуация.

8,50 ч. На президента Джорд Буш му казват, че малък самолет се е врязъл в Световния търговски център и най-вероятно е инцидент. Той е в училището в Сарасота, Флорида.

Полет АА 77 се свързва за последно с кулата.

8,51 ч. Започва превземането на полет АА 77, минута след като от него са съобщили, че всичко е наред. Този път няма заплахи.

8,52 ч. Стюардеса от полет UA 175 съобщава, че самолетът е отвлечен. Пътникът Питър Хансон се свързва с баща си Ли, като му нарежда се се обади на United Airlines. Той звъни на полицията тв Истън, Конектикът.

8,54 ч. Буш пристига в уличището.

8,55 ч. Работник от поддръжката на Южната кула обяснява на хората в нея, че не трябва да се евакуират. На тези, които са го направили се нарежда да се върнат обратно.

Кулата в Ню Йорк съобщава, че полет UA 175 е отвлечен и се насочва директно към града.

8,59 ч. Сержант Ал ДеВона нарежда и двете кули на Световния търговски център. Минута по-късно издава и заповед за евакуацията на целия комплекс.

Бившият военен пилот Брайън Дейвид, който пътува на полет UA 175 се обажда на майка си Луиз и обяснява, че с други хора смята да атакува пилотската кабина и да върне контрол на самолета.

9 ч. Буш влиза в стая 301 в училището, за да се запознае с програмата му за четене.

Питър, пътник на полет UA 175 се обажда на баща си Ли отново, и му казва, че "със сигурност ще се разбием". Смята, че това ще стане в Чикаго или "някъде другаде, като ще се разбием в голяма сграда".

"Не се безпокой. Ако се случи, ще бъде бързо", са последните му думи. След това Ли чува женски писък и разговорът приключва.

9,02 ч. Започва евакуацията на Южната кула.

9,03 ч. Полет 175 се разбива между 77-ия и 85-ия етаж на Южната кула. Два от трите пожарни стълби не могат да се използват.

9,05 ч. Шефът на администрацията на Белия дом Ендрю Кард информира Буш, че и Южната кула е ударена и това не е инцидент. "Втори самолет удари втората кула", били неговите думи.

"Първата ми реакция беше бяс. Някой бе посмял да атакува Америка", спомня си по-късно президентът. "Видях репортери в дъното на стаят, които получават новините по телефона. Инстинктът ми заработи. Знаех, че реакцията ми ще бъде предадена по целия свят. Нацията бе в шок, президентът не трябваше да бъде", допълва той.

9,12 ч. Стюардесата Рене А. Мей от полет АА 77 се обажда на майка си, за да и каже, че самолетът е отвлечен. Нейната майка звъни на American Airlines. Минути по-късно пътничката Барбара Олсон се обажда на съпруга си Тиодор Олсон, шеф на адмокатите в САЩ, за да му съобщи, че самолетът е отвлечен. Той информира федералните власти.

9,14 ч. Буш напунка учебната стая и влиза в директорския кабинет. Минута по-късно той е запознат с обстановката гледа телевизия от Световния търговски център. Звъни на вицепрезидента Дик Чейни и своите съветници, за да разбере точно какво да говори.

9,19 ч. Ръководителят на полетите в United Airlines Ед Белингър заопчва да предупреждава полет UA 93 и останалите 15 на компанията, че трябва "да внимават за атака на пилотската кабина", след като два самолета са ударили Световния търговски център.

9,20 ч. Центърът на полетите в Индианаполис се свързва с този в Чикаго и го съветва, че полет АА 77 най-вероятно е отвлечен. Първоначално в Индианаполис са приели, че самолетът е паднал.

9,23 ч. Полет UA 93 получава предупреждението на Белингър за потенциално отвличане.

9,28 ч. Полет UA 93 е отвлечен. В две засечени от кулата в Кливлънд трасмисии се чува как капитанът и първия пилот викат "Помощ" и се чуват звуци от борба.

9,30 ч. Буш прави първо изявление за атаката на кулите. Той я нарича "труден момент" и я класифицира като "възможна терористична атака".

9,32 ч. Джара се опитва да говори с пътниците. Кулата в Кливлънд го засича. "Дами и господа, говори капитанът. Моля останете по местата си. Имаме бомба на борда, така че седнете", казва той.

9,35 ч. Стюардеса от полет UA 93 се чува по радиото да казва: "Не искам да умра, не искам да умра, не искам да умра."

9,37 ч. Полет АА 77 пада в Пентагона.

9,39 ч. Кулата в Кливлънд засича още една трансмисия от Джара, в която той казва "Ъ, капитанът е. Всички останете по местата си. Има бомба на самолета и се прибираме на летището, за да предявим исканията си. Моля бъдете тихи".

9,40 ч. Буш е информиран, че самолет е ударил Пентагона, което според него е "обявяване на война". В същото време става ясно, че Южната кула ще се срути и може да засегне и други сгради.

9,42 ч. Забранени са всички излитания на самолети на територията на САЩ.

9,58 ч. Полет UA 93 лети толкова ниско, че пътникът Едуард П. Фелт успява да се сврърже със спешен оператор в Пенсилвания.

9,59 ч. Южната кула пада.

10,03 ч. Пасажерите и екипажа на UA 93 се опитват да превземат пилотската кабина. Самолетът пада в Шаксвил, Пенсилвания, на около 20 минути полет от Вашиннгтон.

10,28 ч. Северната кула пада.

12,16 ч. Затваря се въздушното пространство на САЩ.

20,30 ч. Буш прави обръщение към нацията.