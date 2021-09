Почина половинката от хитовия през 80-те години дует "Бакара"

Почина певицата Мария Мендиола от хитовия през 70-те и 80-те години на миналия век испански диско дует "Бакара". Най-популярният негов хит беше "Yes Sir, I Can Boogie".

Мендиола е починала на 69-годишна възраст, съобщава "Ню мюзикъл експрес", цитиран от dir.bg.

Семейството на певицата също разпространи съобщение за смъртта й, без да уточнява причината за смъртта й.

Мендиола създава дуета "Бакара" през 1977 г. заедно с Майте Матеос, с която се запознава, докато двете са танцьорки на фламенко.

"Yes Sir, I Can Boogie" е първият им сингъл. Той оглавява класациите на 10 европейски държави през 1977 г. и се превръща в диско класика. От него са продадени над 16 милиона копия. Първият им албум, който е с името на дуета, също е много успешен. Следва сингълът "Sorry I'm A Lady" и той отново е хит.

Дуетът издава още два албума, но в средата на 80-те години Мендиола и Матеос се разделят. Те създават свои версии на "Бакара", които имат по-малък успех.