Noble Graphics е творческата агенция на годината, Ogilvy Group - медийната, избрани от рекламния фестивал ФАРА

След бронзовия "Лъв" от рекламния фестивал в Кан McCann Sofia и "Мастъркард" получиха гран при и от българския ФАРА

След като рекламната агенция McCann Sofia и компанията "Мастъркард" получиха тази година бронзов "Лъв" на най-авторитетния рекламен фестивал в света - Cannes Lions, сега бяха удостоени с гран при и от най-престижния български фестивал ФАРА.

Журито с председател Душан Дракалски им присъди голямата награда за най-добро постижение в българската реклама за годината и пример за подражание за гилдията за кампанията Booktrips.

По време на официалната церемония на ФАРА екипът на агенцията получи и самата бронзова статуетка от КАН. Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), организатор на ФАРА и официален представител на Cannes Lions International Festival of Creativity за България, предаде наградата от името на организаторите на фестивала Cannes Lions.

21-ото издание на ФАРА отличи Noble Graphics за творческа агенция на годината, а Ogilvy Group получи приза "Медия агенция на 2021".

Noble Graphics спечели отличието с присъдени 67 точки, следвана от The Smarts с 52 точки. На трето място с равен брой точки – 48 – са Human Agency и Saatchi & Saatchi Sofia. Победителят в класацията получи общо две златни, две сребърни и две бронзови награди.

Noble Graphics печели голямото отличие на ФАРА за четвърти път и това се случва на 20-ата годишнина на агенцията.

Тази година за първи път се състоя и медиен фестивал в рамките на ФАРА, който също представи своя класация на отличниците. Медия агенция на годината стана Ogilvy Group със спечелени 29 точки. На второ място е All Channels Advertising с 22 точки, а с 20 точки на трето място е proof.

"Деликатес Житница" спечели приза „Рекламодател на годината“. Второто място е за Kaufland България, следван от Dante International SA с бранда Fashion Days.

ФАРА 2021 събра общо 409 заявки, като от тях 370 заявки от 31 български агенции са били подадени за творческия фестивал. Журито на медийния фестивал разгледа 39 заявки.

Пълен списък с победителите на ФАРА 2021:

ТВОРЧЕСКА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: Noble Graphics

МЕДИА АГЕНЦИЯ НА ГОДИНАТА: Ogilvy Group

РЕКЛАМОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА: Деликатес Житница

GRAND PRIX

Booktrips

Рекламодател: Mastercard

Агенция: McCann Sofia

ТВОРЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ

КАТЕГОРИЯ: FILM

ПОДКАТЕГОРИЯ: ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА – СТОКИ

БРОНЗ

Въпрос на чест (серия от 3 ТВ клипа)

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

НОМИНАЦИЯ

Like no other

Рекламодател: RiceUp

Агенция: The Smarts

ПОДКАТЕГОРИЯ: ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА – УСЛУГИ

НОМИНАЦИЯ

Знаем, че знаеш

Рекламодател: Winbet

Агенция: Noble Graphics

ПОДКАТЕГОРИЯ: ТВ РЕКЛАМА И КИНОРЕКЛАМА – ДРУГИ ФИЛМОВИ ФОРМИ

ЗЛАТО

Важните избори

Рекламодател: Dante International SA

Агенция: Human Agency

СРЕБРО

Добрите истории заслужават да бъдат разказвани

Рекламодател: Успелите БГ

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Теленор Сватба

Рекламодател: Теленор България

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИЯ

Свежите Супергерои vol.2

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

КАТЕГОРИЯ: AUDIO

ПОДКАТЕГОРИЯ: РАДИО РЕКЛАМА

НОМИНАЦИЯ

Звукът

Рекламодател: СБА

Агенция: Havas Worldwide Sofia

ПОДКАТЕГОРИЯ: ДРУГИ АУДИО ФОРМИ НА РЕКЛАМА

НОМИНАЦИЯ

Вечните хитове на България

Рекламодател: Български фонд за жените

Агенция: Ogilvy Group

КАТЕГОРИЯ: PRINT

ЗЛАТО

Промяна.

Рекламодател: Непи Проджект Уан ЕООД

Агенция: Nitram

СРЕБРО

Най-добрата ни външна реклама (серия от 2 визии ООН)

Рекламодател: Lidl

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

100% electric.

Рекламодател: Porsche BG

Агенция: NRG Brands

НОМИНАЦИЯ

Like no other

Рекламодател: RiceUp

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

Oгледална зала

Рекламодател: Музей дом на хумора и сатирата, Габрово

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Маскарад по габровски

Рекламодател: Община Габрово

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Петна

Рекламодател: Aroma Cosmetics

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Революция на 5 континента

Рекламодател: Софийски международен литературен фестивал 2019

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

what you read now, sticks with you forever

Рекламодател: Ние, децата!

Агенция: Together

КАТЕГОРИЯ: DIGITAL

ПОДКАТЕГОРИЯ: УЕБСАЙТОВЕ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

НОМИНАЦИЯ

ДЗИ Черен Петък 13-ти - Чипирани черни котки

Рекламодател: ДЗИ Общо застраховане

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИЯ

St. Patrick's Day Online

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: All Channels Advertising

ПОДКАТЕГОРИЯ: ОНЛАЙН РЕКЛАМА

НОМИНАЦИЯ

come back to bulgaria

Рекламодател: TELUS International Europe

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

ice hot banners

Рекламодател: Carlsberg Bulgaria

Агенция: proof.

ПОДКАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ИНФЛУЕНСЪР МАРКЕТИНГ

СРЕБРО

Важните избори

Рекламодател: Dante International SA

Агенция: Human Agency

СРЕБРО

Purina ONE Catfluencer Academy

Рекламодател: Nestle Purina PetCare

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

Рейт Хот Чили Пепърс

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

Варна 63

Рекламодател: Черноморско Злато АД

Агенция: Human Agency

НОМИНАЦИЯ

4:20

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

Опашката на Крадецът

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

НОМИНАЦИЯ

The fun brochure

Рекламодател: BILLA България

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

Zoolandia

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

КАТЕГОРИЯ: CRAFT

ПОДКАТЕГОРИЯ: FILM CRAFT

СРЕБРО

Маслото е УАУ

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

БРОНЗ

EVN Планински спасители

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Знаем, че знаеш

Рекламодател: Winbet

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Побратимяването на боба с наденицата

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

Success Is a Blend

Рекламодател: Chivas Regal

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

НОМИНАЦИЯ

Важните избори

Рекламодател: Dante International SA

Агенция: Human Agency

НОМИНАЦИЯ

Like no other

Рекламодател: RiceUp

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

Свежите Супергерои vol.2

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Теленор - Най-добрата мрежа за твоето тук и сега

Рекламодател: Теленор България

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИЯ

Unlimited

Рекламодател: Vivacom

Агенция: Havas Worldwide Sofia

ПОДКАТЕГОРИЯ: ART DIRECTION

СРЕБРО

Революция на 5 континента

Рекламодател: Софийски международен литературен фестивал 2019

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

Like no other

Рекламодател: RiceUp

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

Oгледална зала

Рекламодател: Музей дом на хумора и сатирата, Габрово

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

what you read now, sticks with you forever

Рекламодател: Ние, децата!

Агенция: Together

НОМИНАЦИЯ

Енциклопедия

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Картини за слушане

Рекламодател: Storytel Bulgaria

Агенция: Ogilvy Group

НОМИНАЦИЯ

Маскарад по габровски

Рекламодател: Община Габрово

Агенция: Noble Graphics

ПОДКАТЕГОРИЯ: COPY CRAFT

ЗЛАТО

Брей, че име!

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

24-ти София Филм Фест лято – Апокалипсис

Рекламодател: Международен София Филм Фест

Агенция: guts&brainsDDB

СРЕБРО

Idealisk

Рекламодател: IKEA България

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

made from the fruits of diplomacy

Рекламодател: Kasaba

Агенция: proof.

БРОНЗ

Обичаш го като човек, изпрати го като хората

Рекламодател: ПЕТРЕСТ ООД

Агенция: Nitram

ПОДКАТЕГОРИЯ: DIGITAL CRAFT

НОМИНАЦИЯ

Booktrips

Рекламодател: Mastercard

Агенция: McCann Sofia

КАТЕГОРИЯ: IDENTITY

ПОДКАТЕГОРИЯ: БРАНД ИДЕНТИЧНОСТ

ЗЛАТО

Брей, че марка!

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

СРЕБРО

Cohones Brand ID

Рекламодател: Cohones Brewery

Агенция: All Channels Advertising

НОМИНАЦИЯ

Ние, децата!

Рекламодател: Ние, децата!

Агенция: Enthusiasm

ПОДКАТЕГОРИЯ: PACKAGING DESIGN

ЗЛАТО

Black to the bones

Рекламодател: Cohones Brewery

Агенция: All Channels Advertising

СРЕБРО

Брей, че опаковки!

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Рейт Хот Чили Пепърс

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

КАТЕГОРИЯ: BRAND ACTIVATION

ПОДКАТЕГОРИЯ: LIVE

СРЕБРО

Събор на боба с наденицата

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

СРЕБРО

Теленор Сватба

Рекламодател: Теленор България

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

Priceless Dinner

Рекламодател: Mastercard

Агенция: McCann Sofia

НОМИНАЦИЯ

Absolut Culture Shock

Рекламодател: Перно Рикар България ЕООД

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИЯ

Безпчелна вечеря

Рекламодател: Mastercard

Агенция: McCann Sofia

НОМИНАЦИЯ

Вечните хитове на България

Рекламодател: Български фонд за жените

Агенция: Ogilvy Group

НОМИНАЦИЯ

Леден тунел

Рекламодател: Карлсберг България

Агенция: 121 Agency

ПОДКАТЕГОРИЯ: DIRECT

СРЕБРО

Визитка срещу хакери

Рекламодател: Групама Застраховане ЕАД

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

air dropping fries

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

choose love over hate

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

Heineken W0.0RKSTATION

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИЯ

Le Grand Tour of Shame

Рекламодател: Angels of Culture foundation

Агенция: McCann Sofia

НОМИНАЦИЯ

probably the highest beer sampling in the world

Рекламодател: Carlsberg Bulgaria

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

Вечните хитове на България

Рекламодател: Български фонд за жените

Агенция: Ogilvy Group

НОМИНАЦИЯ

Енциклопедия

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Най-ценният подарък

Рекламодател: Кока-Кола България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Неочакван гост

Рекламодател: Софийски международен литературен фестивал 2019

Агенция: The Smarts

ПОДКАТЕГОРИЯ: AMBIENT

БРОНЗ

IKEA Art Event

Рекламодател: IKEA България

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

Картини за слушане

Рекламодател: Storytel Bulgaria

Агенция: Ogilvy Group

КАТЕГОРИЯ: КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕДИА

ПОДКАТЕГОРИЯ: КРЕАТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ФОРМАТИ

НОМИНАЦИЯ

air dropping fries

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

come back to bulgaria

Рекламодател: TELUS International Europe

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

ice hot banners

Рекламодател: Carlsberg Bulgaria

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

Визитка срещу хакери

Рекламодател: Групама Застраховане ЕАД

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Скритите обяви

Рекламодател: OLX България

Агенция: The Smarts

КАТЕГОРИЯ: INNOVATION

БРОНЗ

Визитка срещу хакери

Рекламодател: Групама Застраховане ЕАД

Агенция: Noble Graphics

КАТЕГОРИЯ: БРАНД АДАПТИВНОСТ

ЗЛАТО

Буря в чаша

Рекламодател: IKEA България

Агенция: The Smarts

СРЕБРО

Idealisk

Рекламодател: IKEA България

Агенция: The Smarts

БРОНЗ

EKO - Stay at home campaign

Рекламодател: EKO Bulgaria

Агенция: guts&brainsDDB

БРОНЗ

made from the fruits of diplomacy

Рекламодател: Kasaba

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

Балкон артист

Рекламодател: IKEA България

Агенция: The Smarts

НОМИНАЦИЯ

get through the hardships, get online

Рекламодател: CloudCart

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

Keep distance

Рекламодател: Porsche BG

Агенция: NRG Brands

НОМИНАЦИЯ

Супер селско дарение

Рекламодател: Ростар БГ ООД

Агенция: Nitram

НОМИНАЦИЯ

Теленор - Остани Вкъщи

Рекламодател: Теленор България ЕАД

Агенция: guts&brainsDDB

КАТЕГОРИЯ: КАМПАНИЯ

ПОДКАТЕГОРИЯ: СТОКИ

ЗЛАТО

Побратимяването на боба с наденицата

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

БРОНЗ

Въпрос на чест

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

НОМИНАЦИЯ

I am Amazing

Рекламодател: Асоциация на независимите пивовари в България

Агенция: All Channels Advertising

НОМИНАЦИЯ

Брей, че кампания!

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

Варна 63

Рекламодател: Черноморско Злато АД

Агенция: Human Agency

НОМИНАЦИЯ

wakeupafter6pm

Рекламодател: fritz-kola

Агенция: proof

ПОДКАТЕГОРИЯ: УСЛУГИ

ЗЛАТО

Booktrips

Рекламодател: Mastercard

Агенция: McCann Sofia

НОМИНАЦИЯ

EVN Планински спасители

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB

НОМИНАЦИЯ

Знаем, че знаеш

Рекламодател: Winbet

Агенция: Noble Graphics

НОМИНАЦИЯ

The fun brochure

Рекламодател: BILLA България

Агенция: The Smarts

ПОДКАТЕГОРИЯ: СОЦИАЛНА, ПОЛИТИЧЕСКА, МЕДИЙНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО

Важните избори

Рекламодател: Dante International SA

Агенция: Human Agency

НОМИНАЦИЯ

Вечните хитове на България

Рекламодател: Български фонд за жените

Агенция: Ogilvy Group

НОМИНАЦИЯ

Имаш право на България

Рекламодател: BULGARIANS IN THE UNITED STATES / BULGARIANS IN USA / БЪЛГАРИ В САЩ

Агенция: The Smarts

МЕДИЕН ФЕСТИВАЛ

КАТЕГОРИЯ: МЕДИЙНА КАМПАНИЯ

ПОДКАТЕГОРИЯ: СТОКИ

СРЕБРО

Въпрос на чест

Рекламодател: Деликатес Житница

Агенция: Zenith Media

СРЕБРО

wakeupafter6pm

Рекламодател: fritz-kola

Агенция: proof.

БРОНЗ

Novanight е хапчето за сън

Рекламодател: Санофи България ЕООД

Агенция: Ogilvy Group

НОМИНАЦИЯ

Яке с послание

Рекламодател: Адидас България ЕАД

Агенция: Ogilvy Group

КАТЕГОРИЯ: КАНАЛИ – ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД И ИНОВАЦИИ В КОНКРЕТЕН КАНАЛ

ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТВ И ДРУГ ТИП ЕКРАНИ

НОМИНАЦИЯ

Теленор - Смарт турист

Рекламодател: Теленор

Агенция: PHD Media

ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА АУДИО ПЛАТФОРМИ

НОМИНАЦИЯ

Говори Интернет - за мъжката грижа с DM

Рекламодател: DM

Агенция: All Channels Advertising

ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНТ / ВЪНШНА РЕКЛАМА

ЗЛАТО

Навън с Пиринско

Рекламодател: Карлсберг България

Агенция: Noble Graphics

БРОНЗ

Визитка срещу хакери

Рекламодател: Групама Застраховане ЕАД

Агенция: Noble Graphics

ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ ПЛАТФОРМИ И МОБИЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

СРЕБРО

Намиране на правилните потребители, физически в интернет

Рекламодател: Уникредит Булбанк АД

Агенция: Ogilvy Group

БРОНЗ

air dropping fries

Рекламодател: Skapto

Агенция: proof.

БРОНЗ

come back to bulgaria

Рекламодател: TELUS International Bulgaria

Агенция: proof.

БРОНЗ

search against violence

Рекламодател: AVON Bulgaria

Агенция: proof.

НОМИНАЦИЯ

ice hot banners

Рекламодател: Carlsberg Bulgaria

Агенция: proof.

ПОДКАТЕГОРИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПЛАТФОРМИ

ЗЛАТО

Опашката на Крадецът

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Catfluencer

Рекламодател: Нестле България

Агенция: All Channels Advertising

БРОНЗ

Philips One Blade

Рекламодател: Philips България

Агенция: All Channels Advertising

НОМИНАЦИЯ

Zoolandia

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

ПОДКАТЕГОРИЯ: БРАНДИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

ЗЛАТО

Обиколката на България, само с телефон

Рекламодател: Уникредит Булбанк АД

Агенция: Ogilvy Group

НОМИНАЦИЯ

Lidl във "Фермата"

Рекламодател: Lidl

Агенция: PHD Media