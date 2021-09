Световни компании избраха столицата за свой дом въпреки пандемията

Финтех фирма привлече най-голямата инвестиция у нас, белгийски лидер в микpoeлeктpoникaтa разширява с 15 000 кв. м производствените си площи

До 2050 г. близо 70% от хората по света ще живеят в градовете според данни на Световната банка. Съвременните градове се състезават за устойчиво развитие, работни места и висок стандарт, таланти и добра градска среда. Основната задача на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции е да разработва и изпълнява политики за развитие на София като град с висок стандарт на живот, център за таланти и местни технологични разработки с глобално приложение.

Логистика, управление на бизнес процеси, автомобилен софтуер, автономни самолети, онлайн търговия, фармация и производство са част от секторите, в които столични компании привлякоха внимание с успешните си бизнес истории. Това са световни компании, които избраха София за свой дом.

“Не просто класациите, но и развитието на местните компании и инвестиционната среда показаха продължаващия растеж на София въпреки предизвикателната година. Съществуващи компании разшириха дейността си в града, разработки на столични стартъпи привлякоха вниманието на инвеститорите, операции тук установиха и нови чуждестранни компании”, каза главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции д-р Мария Христова.

Финтех компания Payhawk привлече 32 млн. лв. финансиране - най-голямата инвестиция досега на предприемаческа сцена у нас и една от най-големите в Югоизточна Европа.

Платформата за IT обучения Coursedot привлече 1 млн. долара от фонд мениджъра на Фонда на фондовете Morningside Hill и от фонда Eleven. С инвестицията компанията ще работи за предлагане на близо 3500-те си обучители директно на технологични гиганти като Microsoft, Amazon, Google и др.

Изданието Solutions Review класира софтуер, разработван от столичния екип на американската AtScale,

сред 14-те

най-добри в света

инструмента за

виртуализация

на данни

Международно признание получи и столичната Ondo Solutions Ltd, като стана една от 10-те компании от цял свят, оценени като “иноватори със силно въздействие” от EIT Food Accelerator Network, и получи достъп до акселераторска програма, в която да тества с международни компании своите умни решения за автоматизирано капково напояване, прецизно хранене и климат контрол за насаждения в оранжерии и открити площи.

Сред компаниите, избрали София за следваща инвестиционна дестинация, е DocuWare. Водеща в света в областта на софтуерните решения за управление на бизнес процеси, тя отвори в столицата център за технологични консултации и клиентско обслужване за пазарите в Европа, Близкия изток и Африка.

В областта на бизнес и луксозните жилищни имоти у нас пък влезе водещата британска консултантска компания Knight Frank.

Експанзия към външни пазари обяви столичният стартъп Dronamics, специализиран в разработването и експлоатацията на товарни безпилотни самолети. Компанията отвори дъщерни дружества в Ирландия, Канада и Австралия, където Dronamics ще реализира въздушни доставки чрез самолетите си Black Swan на клиенти от електронната търговия, фармацията и логистиката на резервни части.

Нови инвестиции за разширяване на дейността си в столицата обявиха от DHL Freight, която започна изграждането на нов логистичен терминал до летището, както и софийската “Метрика”, част от международната група на френския пощенски оператор La Poste, която инвестира над 100 000 евро за новия си логистичен център в Икономическа зона София - Божурище.

Белгийският лидер в инoвaтивните peшeния в микpoeлeктpoникaтa зa клиeнти oт aвтoмoбилния, индycтpиaлния, пoтpeбитeлcкия и мeдицинcкия ceктop “Melexis България” разширява производствените си площи в София с нови 15 хил. кв. м и 75 млн. евро, а с инвестиция от 18 милиона лева кипърската Loulis Mills направи

първа копка на

новия си комплекс

за производство

на брашно

Инвестиция от 600 милиона лева в производството има и BA Glass Bulgaria. Част от средствата ще бъдат вложени в увеличаване на производствения капацитет на заводa в София. Българският телеком оператор Neterra започна изграждане на ново съоръжение за втори дейта център до летището.

София е одобрена за участие и във финансираната от ЕК международна програма за градско и регионално сътрудничество IURC - International Urban & Regional Cooperation. Столицата ще работи със Сеул и с още един азиатски град, който ще бъде определен през септември, по теми като екологичен преход, кръгова икономика и управление на отпадъците, градска и регионална модернизация, устойчива мобилност и транспорт, иновации. Към момента София е единствената българска община, получила възможност за работа с два града заради силната си и добре подготвена кандидатура. Очаква се вторият град да бъде от Китай.

София беше включена във второто издание на класацията на fDi Magazine и TNW “Технологични градове на бъдещето 2021” и се изкачи с една позиция нагоре спрямо пилотното издание от 2020 г. Столицата се нареди на 19-о място сред 76 града.

Градът в топ 10

на най-привлекателните

дестинации в Европа

за работна ваканция

В новите условия на живот в пандемия и работа от дистанция София влезе в топ 10 на най-привлекателните дестинации в Европа за работна ваканция според класацията The Best Cities for a Workation на търсачката за места за настаняване Holidu.

Столицата е 7-а сред общо 66 града на континента и е на челните позиции и в глобалната класация - 16-а сред 147 локации по света. За класацията София е оценявана по показатели като скорост на Wi-Fi връзка, брой коуоркинг пространства, разходи за живот, разнообразие от забележителности и места за свободното време и брой постове в Instagram с името на града под хаштаг.

По последния критерий столицата беше обявена за едно от най-хаштагваните в Instagram места по света и според друга глобална класация - тази на сайта за храна и атрактивни дестинации Big 7 Travel, в която градът се нарежда на 46-о място сред 50 топлокации, получили място в ранкинга на най-подходящи за хаштагване места по света.