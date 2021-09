Times за манипулациите на рейтинга на Световната банка и участието на Георгиева, Ким и Дянков

Как Световната банка манипулира Доклада за правене на бизнес в полза на Китай, Саудитска Арабия - следователи. В схемата участваха Джим Йонг Ким, тогавашен президент на Световната банка, и Кристалина Георгиева, тогавашен изпълнителен директор, която сега оглавява МВФ. Това пише PREMIUM TIMES в днешното си издание.

Разследване, започнато от Световната банка по отношение на аномалии в данните, използвани при изготвянето на нейните доклади Doing Business 2018 и Doing Business 2020, разкри как висшият персонал на заемодателя е манипулирал данните в полза на Китай и Саудитска Арабия и е понижил класацията на Азербайджан. Констатациите на независим следовател, публикувани в четвъртък, показаха, че Кристалина Георгиева, тогавашен изпълнителен директор на базирания във Вашингтон многостранен кредитор, която сега оглавява Международния валутен фонд (МВФ), упражнила „неправомерен натиск“ върху служителите, за да засили позицията на Китай в класирането по Doing Business 2018.

Джим Йонг Ким, тогавашен президент на Световната банка, също участва в схемата, установиха разследващите. Етичната група на Световната банка в края на август ангажира адвокатска кантора WilmerHale да проведе разследване за предполагаема манипулация на основните данни, използвани за изготвянето на двата спорни доклада. Това накара банката да прекрати доклада, който класира 190 икономики въз основа на условията за водене на бизнес в тях по параметри като закони за инвестиции, права на собственост, търговски разпоредби, наличност и достъп до кредити. Доклад от 16 страници на външния следовател, видян от PREMIUM TIMES, изтъкна влиянието на Китай и Саудитска Арабия в Световната банка и решението на г-жа Георгиева и това на Джим Йонг Ким, тогавашен председател на Световната банка, като основна причина за безпокойство. „През месеца, предхождащ публикуването на доклада, обхватът от висшите китайски служители до лидерите на Банката се засили заради класирането на страната в Doing Business. Например президентът Ким обсъди доклада и представянето на Китай с висш служител на китайското правителство на 12 септември; тогавашният изпълнителен директор („ED“) за Китай се срещна с членовете на Регионалното бюро на Източна Азия и Тихия океан („EAP“) на Банката на 14 септември, за да ги информира, че ако класирането на Китай се подобри, „всички“ ще бъдат облекчени ” (и той отправи лично молба в тази връзка до президента Ким насаме)“, се казва в документа.

„... на 14 октомври същият представител на китайското правителство вечеря с главния изпълнителен директор Георгиева, по време на която той подчерта ролята на главния изпълнителен директор Георгиева като „отговорното лице“ в Банката, за да „гарантира“, че реформите в Китай са признати в доклада.

Междувременно шефът на МВФ заяви в четвъртък, че не е съгласен с резултата от разследването, като добави, че е уведомила изпълнителния съвет на своята организация. „Не съм съгласна по същество с констатациите и тълкуванията на Разследването на нередностите в данните, тъй като то се отнася до моята роля в доклада на Световната банка за бизнес за 2018 г. Вече имах първоначален брифинг с Изпълнителния съвет на МВФ по този въпрос.

“Уилмър Хейл отбеляза „директен и индиректен натиск“ от висши служители в офиса на г -н Ким да манипулират процедурата на доклада, за да засилят рейтинга на Китай в класацията, като заяви, че това е възможно да се случи по заповед на Ким. В доклада на следователя се казва, че Георгиева и Симеон Дянков, висш служител в банката, са оказали натиск върху служителите да „направят конкретни промени в китайските данни“ и са засилили класирането му в момент, когато Световната банка търси подкрепата на Китай за значително увеличение на капитала.

Позицията на Китай в класацията „Doing Business 2018“, публикувана през октомври 2017 г., се изкачи със седем места до 78 -о място след промените в процедурата за данни.

Също така разследването на адвокатската кантора установи, че подобрението на Саудитска Арабия в Доклада за правене на бизнес за 2020 г. е организирано с участието на персонала на Световната банка.

Отделът „Правене на бизнес“ през 2019 г. изготви проект на своя списък с най -добрите реформатори за „Правене на бизнес 2020“, като Йордания излезе начело, а Саудитска е на второ място. Дянков, един от основателите на доклада Doing Business, насочи екипа на Doing Business да търси начин за промяна на данните по начин, по който Йордания отпадна от първата позиция в списъка.

Дянков каза, че докладът ще загуби доверие, ако Йордания, която по онова време се сблъскваше с икономически и социален натиск, остане на първо място. Той изпрати персонал в Йордания, за да установи дали данните, които квалифицират Йордания за главната позиция, са верни, потвърждават, че са истински и легитимни. По-късно Дянков търси начин да представи Саудитска Арабия пред Йордания.

„В интервюто си г -н Дянков заяви, че тласъкът за промяната в данните на Саудитска Арабия идва от двама служители в кабинета на вицепрезидента на Северна Африка, един от които преди това е бил началник на кабинета на президента Ким и е участвал в промените в данните на Китай през Doing Business 2018 “, се казва още в документа.

„На 30 септември екипът на Doing Business промени данните на Саудитска Арабия в опит да повиши класирането на страната пред Йордания.“

Дянков е разпоредил на екипа на Doing Business през август 2019 г. да проучи данните на Азербайджан поради опасенията, че азербайджанското правителство е повлияло неправилно на участниците в частния сектор, които са предоставили данните на екипа. Проверката на екипа на Doing Business установи, че данните на Азербайджан са точни. Въпреки това реформите в страната бяха „замразени“ или не са били отчетени в окончателната версия на „Правене на бизнес 2020“ по заповед на Дянков. Промените понижили резултата на Азербайджан с почти две точки, което извади страната от списъка на най -добрите реформатори. „В допълнение към промените, направени в три азербайджански точки за данни, г-н Дянков също разпореди промяна в методологията в последния момент, подчертавайки показателя за защита на малцинствените инвеститори („ PMI “), което допълнително уврежда резултата на Азербайджан, както и резултатите на много други държави .”