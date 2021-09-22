В МВФ обсъдиха обвиненията срещу Кристалина Георгиева

Елин Рахнев, който е автор и режисьор на “Веселата карета”, чака 2 години да събере любими актьори като Тончо Токмакчиев и Мая Бежанска в пиеса, чието мото е, че животът е горе и долу “Станал съм личен фотограф на Фънки. Не можем да минем и метър по хасковските улици и някой да не ни спре и да иска да се снима с него