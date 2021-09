"168 часа": Джон Кенеди - жертва на ЦРУ

Президентът е искал да ограничи влиянието на американското разузнаване

Над 2 млн. разсекретени документа стоят зад новия филм за държавния глава

Основната причина за екзекутирането му е Студената война, смята Оливър Стоун

За първи път става ясно, че личният лекар на Кенеди е присъствал на аутопсията му

Джон Кенеди е бил убит от ЦРУ. Това са твърденията на известния режисьор Оливър Стоун, който направи нов филм за ликвидирането на президента на САЩ на базата на над 2 млн. разсекретени документа.

“За мен е очевидно, че ЦРУ е създал тази “черна операция”

Кой е Лий Харви Осуалд? Защо мафията? Какво прави Джаки Руби в тази афера? Това са фалшиви следи. Когато искате да подготвите “специална операция”, най-добре е да поддържате объркването - обясни той пред френското издание “Фигаро” по повод на представянето на JFK Revisited: Through the Looking Glass в Кан. - Може би самият шеф на ЦРУ Алън Дълес го е направил. Във всеки случай според него това е трябвало да се осъществи. Дълес е имал нужните ресурси, за да постигне целите си. Кенеди вярваше, че може да сломи влиянието на американското разузнаване по онова време. Баща ми беше републиканец и не го харесваше. Бях 16-17-годишен и също не го харесвах. Разбира се, смъртта му ме шокира. Бях тъжен. А после животът ми пое в други посоки. Даде ми време да се "събудя" по темата...”

Разсекретените документи били запечатани след третата серия на разследване през 1976 г. Страниците се съхраняват в Националния архив на Мейленд. Младият американски президент беше ликвидиран на 22 ноември 1963 г. в центъра на Далас в щата Тексас. Неговата трагична смърт разтърси целия свят и породи десетки теории на конспирацията.

В новата кинолента 74-годишният режисьор набляга на факта, че

Студената война има значение за това убийство

“Това е основната причина, поради която е бил убит Кенеди - посочва той. - Важното не е кой или как го е направил. А защо. Всичко останало е това, което господин Х нарича "пейзаж". Истинският въпрос е защо. Дори и днес хората продължават да вярват, че Джон Кенеди е започнал войната във Виетнам. И ми прилошава от това. Това е напълно невярно. От решаващо значение е медиите да разберат истината за тази грешка в тълкуването и преценката. Дори днес много историци са мързеливи и не са си свършили работата. И все пак - 12 пъти! - Кенеди е искал изтегляне на американските части от Виетнам между 1961 и 1963 г. Всичко е в досиетата.”

Според него мистерията, която обгръща случая в продължение на тези 58 години, се дължи на факта, че "някой поддържа точно този пейзаж", за да може никога да не се разбере истината.

Тази теория се засили преди няколко години, когато Доналд Тръмп разсекрети 2891 документа, свързани с убийството на Кенеди. В тях бяха посочени тайни операции на американското разузнаване. Но администрацията на Белия дом остави няколкостотин страници с гриф за сигурност "Строго секретно". Когато това събуди недоволството на хората, Тръмп обясни, че тези доклади няма да бъдат публикувани, тъй като

ще навредят на националната сигурност на САЩ

Любопитното е, че в разсекретените документи 50 години по-късно Оливър Стоун открива, че личният лекар на Кенеди - Джордж Бъркли, е бил в болницата "Паркланд", където откарват простреляния президент.

До този момент никъде официално не е споменавано, че медикът е присъствал там. Оказва се, че той участва и в аутопсията на трупа и докладва, че е невъзможно президентът да е бил прострелян в главата отзад.

