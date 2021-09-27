Пaндeмиятa дoнece нeвиждaн oт Bтopaтa cвeтoвнa вoйнa cпaд в cpeднaтa oчaквaнa пpoдължитeлнocт нa живoтa

Не се притесняваме от Бразилия, Русия и Полша, тъй че смело напред. Казвам го, защото вярвам в силите на отбора, а с всички нас е така. Тези думи на Самуил Вълчинов след загубата с 1:3 от Полша в последния мач от първата групова фаза на световното по волейбол до 21 г. показват колко нахъсани са момчетата в отбора на селекционера Найден Найденов да