Вижте как БСП-София подреди листите в 23, 24 и 25 МИР за изборите

Средната месечна температура през октомври ще бъде около и под нормата. Градусите ще са от минус 3 до 28 градуса. Месечната сума на валежите в по-голямата част от страната ще бъде под нормата, която за югоизточните райони е между 60 и 90 л/кв.м, за останалите - между 40 и 60 л/кв.м, в планините — от 80 до 100 л/кв.м