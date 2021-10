УниКредит Булбанк - зелена, с етично управление и в помощ за по-добра социална среда

Банката стана първата със сертификат “Компания -приятел на детето”

Инвестициите в образование са приоритет

Напоследък все по-често се среща абревиатурата ESG (Environmental, Social and Governance). Всъщност в тези три букви се крият трите най-важни цели на една компания - бизнесът ѝ да е щадящ околната среда, да подпомага развитието на социалната среда и да предлага добро корпоративно управление. Компаниите, които имат ясна визия за своето бъдеще, осъзнават, че потребителят ще бъде все по-изискващ към щадящи околната среда организации, които се грижат за общността и се управляват по етичен начин.

УниКредит Булбанк като част от финансовата паневропейска група “УниКредит”, има важна роля по отношение на ESG факторите и си поставя за цел да заеме водеща роля в социалната промяна и прехода към зелена икономика. Затова банката полага усилия екологичните, социалните и управленските фактори да бъдат изцяло включени в процесите за вземане на решения, свързани с бизнес и операции.

Като стъпка в своята ESG политика УниКредит Булбанк вече представи своите първи зелени кредити – “Зелена ипотека” и “Зелени кредити за МСП”. Чрез тях банката предостави преференциални условия при покупка на апартаменти в сгради с висок енергиен клас, както и за инвестиции в технологии, целящи по-чиста природна среда.

ESG обаче далеч не са само зелени проекти и от банката обещават още много инициативи в тази посока в следващите месеци и години. А УниКредит Булбанк има на какво да стъпи, защото

през годините е развила редица

социални инициативи,

които да послужат за основа на бъдещето.

Банката стана през тази година първата финансова институция, сертифицирана като “Компания - приятел на детето” от Националната мрежа на децата.

От 2019 г. се развива и програмата Call for Europe (“В подкрепа на детството”). Финансират се проекти, свързани с работа с деца в областите образование, здравеопазване, спорт, социални дейности, култура и т.н.

За две години “Фондация УниКредит” инвестира 150 хиляди лева и е подкрепила 11 организации, които работят с деца, сред които фондациите “Агапедия България”, “Старт Академия София”, “Подарете книга”, “Лърн”, “Джендър алтернативи”, “Конкордия България”, “Асоциация Родители”, Център за хуманни политики, сдружение “Първи юни”, СНЦ морски клуб “Приятели на морето”, сдружение “Дете и пространство”.

УниКредит Булбанк има фокус и към подкрепа на работещите родители, в банката функционира модерна детска градина в една от административните сгради. Това дава възможност на младите майки, които имат желание, да се върнат по-рано на работа.

УниКредит Булбанк предоставя подкрепа на родителите да посещават лекари през работно време. Има допълнително здравно осигуряване за служителите и техните семейства. Банката предоставя възможност за домашен офис. По време на пандемията семействата получиха подкрепа от страна на банката с приоритет здравето и семействата.

2020 г. беше период, в който “УниКредит” в България показа отново изключителна ангажираност към българското общество. УниКредит Булбанк реагира с няколко големи дарения за здравната система.

Но извън мащабните за болница “Пирогов” и Министерството на здравеопазването не по-малко ценна бе съпричастността на служителите. УниКредит Булбанк направи три вътрешни дарителски кампании, които с подкрепата на “Фондация УниКредит” генерираха 120 хиляди лева.

Вътрешните кампании на банката мотивират възможно най-много хора да даряват, независимо каква е сумата. С това тя показва, че

много по-важна е ангажираността,

отколкото размерът

на дарените средства

Банката предлага бързи и лесни начини на даряване като например с генериране на QR кодове, с които преводът по сметка на фондация става за секунди.

Служителите на банката се ангажираха с три основни инициативи. Едната е Gift Matching Programme. В края на всяка година за няколко седмици служителите са поканени да даряват на избрани организации, а “Фондация УниКредит” удвоява събраната сума. През миналата година така бе подкрепен фонд “Лечение и рехабилитация на деца” на фондация BCause и социалната чайна на асоциация “Идея”.

Втората инициатива е Коледна дарителска акция. Всъщност събирането на дарения по Коледа и Великден е традиционна доброволческа дейност в УниКредит Булбанк. В обичайна обстановка служителите правят базари, на които продават ръчно направени декорации и храни.

През 2020-а заради пандемията това не бе възможно и се организира томбола за коледните комплименти, предоставени от партньори. Подкрепата бе насочена към фондация BCause - фонд #ЗаДецатаНаГерои медици и учители, загинали в битката с пандемията. По този начин служителите в банката

показват своята

съпричастност

за децата и семействата, които са загубили герой на първа линия – медик или учител. Фондация BCause и фондация “За доброто” са изпратили благодарствено писмо и са се ангажирали да насочат даренията към стипендия за дете, загубило родител медик или учител.

Третата инициатива е вътрешна дарителска кампания срещу COVID-19. Всички служители в банката

са подкрепили

10 организации,

които работят с най-ощетените в следствие на кризата хора - социално слаби, възрастни, хора с увреждания или в крайна бедност, пострадали от насилие. Дарения са правени и за покриване на медицински нужди и оборудване.

Заедно с “Фондация УниКредит” банката организира кампания, в която всяка дарена от служителите сума е увеличена 10 пъти, а събраните средства са разпределени поравно между “Чудната градина” на фондация “Св. Николай Чудотворец”, “Светът на Мария”, кетъринг Bon Appetit, “Артателие Творилница”, фондация “Глобална инициатива в психиатрията – София”, клуб на нестопанските организации в Търговище, фондация “Здраве и социално развитие”, “Каритас София”, “Проект Северозапад”, сдружение “Граждански инициативи”, фондация “Асоциация Анимус”, проект #задоброто.

Сравнително отскоро УниКредит Балбанк започна да обвързва и плащанията чрез телефон с благотворителни каузи. Банката е осъществила две успешни кампании.

През декември УниКредит Булбанк подкрепи “Българската Коледа” със специална кампания – при плащане от страна на клиентите с телефон чрез дигитален портфейл, банката даряваше по 10 ст. в подкрепа на деца с хронични заболявания.

Няколко месеца по-късно е

стартирана нова инициатива -

за закупуване на

детска линейка

За всяко направено плащане с дигитализирана карта Visa през юли 2021 г. банката е дарявала на “Капачки за бъдеще”, а дарението е било паричната равностойност на 20 млн. капачки.

Банката е и сред пионерите у нас в социалното предприемачество. Основен партньор е Българският център за нестопанско право, който е разработил специална програма за стимулиране на неправителствените организации да търсят пресечни точки между социални цели и бизнес идеи.

Всяка организация, включена в програмата, развива своята идея под формата на бизнес план, получавайки подкрепа от експерти. Разработените планове участват в конкурс с награден фонд.

От УниКредит Булбанк са убедени, че най-добър социален ефект има, ако се създава среда за развитие на бизнес и самостоятелност на всяка организация. Банката надгражда своето включване в програмата, което финансира обучения на НПО, които имат желание да развиват бизнес дейност. Екип от ментори подкрепя развитието на бизнес умения у начинаещи предприемачи за създаване на финансов план, организационна структура и продажбена стратегия.

Инвестициите в образованието

са безспорен приоритет

за банката, при това те не се лимитират до младите хора. УниКредит Булбанк има мащабни програми за повишаване на квалификацията на своите служители - обучения, получаване на образователни степени от университети в България и чужбина, фокусирани трейнинги за на специфични умения, курсове за самоусъвършенстване.

Специално внимание заслужават две нови магистърски програми, които стартират тази есен съвместно с два от най-уважаваните университета в страната – програмата “Отговорно и устойчиво управление” в Стопанския факултет на Софийския университет и програмата “Количествени финанси” към катедра “Финанси” и катедра “Статистика и иконометрия” на УНСС.

Добре позната и многократно отличавана е програмата “ФинКултура” на банката за подобряване на финансовата култура. Под различни формати (статии, подкасти и електронен наръчник) експерти от “УниКредит” предоставят информация по редица теми. Голяма част от тези материали са публикувани и на страниците на в. “24 часа”.

В рамките на дългосрочно сътрудничество с Junior Achievement УниКредит Булбанк развива програмата “Практични финанси”, насочена към учениците. Банката се стреми да създава съдържание, което е подходящо за деца и изгражда у тях познания за парични потоци, основни банкови операции, отговорност към собствените средства, управление на личен бюджет.



Вие я познавате

Уникредит Булбанк е втората най-стара банка в България. Основана е през 1964 г. като Българска външнотърговска банка (БВТБ). В началото се помещава в сградата на Българската народна банка, а задачата е да подпомага външнотърговските операции на държавните предприятия.

Името Булбанк получава през 1994 година. То не е избрано случайно – в предишните десетилетия думата Булбанк е нейният телеграфен и телекс адрес.

През годините банката има традиционно лидерска позиция в показатели като активи, акционерен капитал и други. По данни от края на юни УниКредит Булбанк има 18,5% пазарен дял в депозитите на клиенти и 18% в кредитирането. Банката е водещ партньор на бизнеса в страната, с множество национални и международни отличия.

Изкуството и финансите делят общ дом

През 2012 г. УниКредит Булбанк постави още един приоритет в своята политика за устойчива подкрепа на обществото – откри пространство за съвременно изкуство “УниКредит Студио”. Основната идея на това забележително място е да подкрепи младите творци, като им предостави безплатно възможност да представят изкуството си, и то не къде да е, а на входа на емблематичната централа на УниКредит Булбанк,на площад “Света Неделя” 7 в София.

Със съчетание на основната бизнес дейност с изкуството от банката показват ангажираност не само към развиване на благоприятна икономическа и социална среда, но и създаване на подходящ климат за култура и изкуство. Пространството бързо надхвърли предназначението си на изложбена зала и стана локация за срещи, дискусии, презентации, церемонии.

Досега в “УниКредит Студио” са представяни разнообразни творчески проекти - живопис, фотография, сценографски проекти, дигитален печат, инсталации като подборът става след консултации с партньори, които имат доказани познание и експертиза в областта на различните направления в изкуството. В рамките на инициативата “УниКредит Студио пътува” се правят изложби по страната, които се организират във филиали на банката или на друго подходящо място.

“УниКредит Студио” е домакин през годините на изложбите на редица изключителни творци. Някои от най-емблематичните са Мария Налбантова с артинсталацията A Good Deal, Нора Ампова с вълнуващата изложба Космос, чрез който споделя съкровени спомени с майка си, Радослав Нинов с изложбата си “Линии до опашки”, в която живописта обитава пространства между пълна абстракция и категорична фигуративност.

Гостувал е и Рене Байер – световноизвестният фотожурналист с награда “Пулицър”, който лично представя изложбата си Living in a Dollar a Day: The Lives and Faces of the World’s Poor. Андрей Хамбарски е участвал с изложбата Може би са те, която показва едни от най-известните картини на Ван Гог, Салвадор Длаи, Леонардо да Винчи, Тициан и други, а Иван Шишиев – с фотографската си изложба, която представя красотата на София по време на Ковид кризата.

По повод 20 години от стъпването на “УниКредит” в България беше организиран конкурс за студенти “Историята е в сърцето ни, бъдещето – в ръцете” в партньорство с Националната художествена академия. Младите артисти бяха поканени да покажат чрез своите творби как виждат миналото и бъдещето. На отличените в конкурса творби беше направена специална изложба: Марин Маринов с творбата Интроспекция в жълто-синя стая (живопис), Боряна Савова, с творбата Да подариш свобода (графика), Надежда Каридова, с творбата Напасва(не) (дизайн).