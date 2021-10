Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“

Д-р Венелин Тодоров - доктор по математика от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година. Той е доцент по информатика и компютърни науки със специалност „Моделиране на сложни системи с голяма размерност“ в Института по математика и информатика на БАН.

Основните постижения на д-р Тодоров се състоят в създаването на високоефективни стохастични и детерминистични подходи за оптимизация на алгоритми и моделиране на сложни системи с много голяма размерност, съобщиха от президентството.

Разработените от д-р Тодоров алгоритми намират приложение при моделиране на невронните мрежи в изкуствения интелект, киберсигурността, високопроизводителните пресмятания в квантовата механика и финансовата математика. Методите се използват с успех също и при прогнозиране на атмосферни процеси с много голяма размерност, далечен пренос на замърсители, устойчиво земеделие, екология и биоикономика.

Доц. Венелин Тодоров е носител на Голямата награда „Питагор“ за млад учен за 2021 г. на министъра на образованието и науката, носител на наградата на БАН за млади учени до 35 г. в областта на информационните и комуникационните науки и технологии ,,Професор Марин Дринов“ за 2019, награда на БАН за най-успешен проект за млади учени по Програмата за подпомагане на млади учени на БАН 2017- 2019, както и награда за най-добър млад учен на БАН за 2018 г.

Носители на отличието грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в компютърните науки“ за ученици и студенти, постигнали през последната година високи резултати с авторските си проекти, са Ванеса Гецева и Христо Тодоров.

Ванеса Гецева е бакалавър по компютърни науки и биоинформатика от Ramapo College of New Jersey, текущ докторант в сферата на биологичните науки в Columbia University. Занимава се с програмиране от ранна възраст и има голям интерес към научните разработки в сферата на изчислителната биология. През 2018 г. работи по проект в тази сфера, резултатите от който са представени на една от най-престижните конференции в сферата на изчислителната биология, 27th Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology и 18th European Conference on Computational Biology. От 2020 г. насам Ванеса Гецева работи по проект в сферата на изчислителната биология в лабораторията на д-р Iman Hajirasouliha в Weill Cornell Medicine. Ванеса Гецева е автор на три научни публикации и е носител на двадесет награди, както студентски, така и от конференции и изложения.

Христо Тодоров е ученик в 12-и клас в ПМГ "Проф. Емануил Иванов" в Кюстендил. Разработил е три авторски научни и приложни проекта в областта на машинното обучение: „Генериране на лого изображения чрез генеративни състезателни мрежи“, „Физически противникови атаки тип “черна кутия” с ограничен брой заявки“ и „Проучване на възможността за интерпретации на машинното обучение чрез анализ на данните за генетичната последователност на туморните супресори“.

Носител е на две специални награди на Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) 2021, четвърта награда на Association for Computing Machinery и награда на Тайвански международен панаир на науката. Класиран е за участие в Конкурса на ЕС за млади учени (EUCYS) 2021 г. и печели наградата на Швейцарския форум за млади таланти с разработката си, изследваща възможностите за противникови атаки към невронните мрежи. Носител е на златен медал и грамота за отлично представяне както на Ученическата конференция на УчИМИ (2020 и 2021 г.), така и на Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България за 2020 и 2021 г.

На церемонията в Гербовата зала на Дондуков 2 президентът Радев връчи грамоти и сертификати “Джон Атанасов“- ученици и техните преподаватели”. Носителите на отличието са:

Андон Тодоров от Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, носител на сребърен медал от XXXIII Международна олимпиада по информатика. Извоювал е сребърен медал на XVII-ата Международна Жаутиковска олимпиада и 1-во място на XXXVII Национална олимпиада по информатика. Преподавател с най-голям принос за успехите му е Иво Дилов, преподавател по информатика в СМГ „Паисий Хилендарски“, София.

Радостин Чолаков от Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив. Той е отличен в индивидуалното класиране на Националната олимпиада по информационни технологии през 2021 г. за своя проект „АзБуки.ML“. Проектът му е на първо място в категория „Разпределени уеб приложения“ на НОИТ 2021 г. Извоювал е и първо място в направление „Софтуерни приложения“ с проект „AnyGoal” на Национален есенен турнир “Джон Атанасов”. Носител е на: Грамота за отлично представяне и медал от Двадесет и първа ученическа конференция на Ученически институт по математика и информатика – БАН, Грамота за отлично представяне и медал от Ученическа секция на 50-тата пролетна конференция на Съюза на математиците в България и първо място в категория „Приложни системи“ на Пролетен турнир по информационни технологии – Велико Търново 2021 г. Преподавател с най-голям принос за успехите му е инж. Мария Василева, учител по информатика и информационни технологии в МГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив.

Носители на сертификат в категорията „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ са Мартин Копчев от ПМГ „Акад. И. Гюзелев“ в Габрово, Румен Михов от Математическата гимназия „Атанас Радев“ в Ямбол и Виктор Кожухаров, завършил през 2021 г. МГ „Баба Тонка“ в Русе.

В категория „Вдъхновител и създател на таланти“, която се връчва за трета поредна година с грамота държавният глава отличи Руско Шиков, дългогодишен преподавател по информатика в Ямбол, основател на собствена фирма в областта на информационните технологии и програмист, подготвил десетки български ученици, носители на медали от международни олимпиади и състезания. Руско Шиков е дългогодишен член на Националната комисия по информатика към Министерството на образованието и науката и един от най-дейните организатори на състезанията по информатика в страната.

В словото си на церемонията президентът призова участниците в тазгодишното издание на инициативата да запазят своя творчески устрем. “Това, което правите ни дава повод не само да се гордеем, че сме българи, но и увереност, че България има бъдеще като модерна европейска държава“, подчерта още Румен Радев. Държавният глава открои и приноса на представителите на журито и на научната общност за активирането на българската научна диаспора за работа в съвместни проекти.