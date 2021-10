Лозан Панов към Кирил Петков: Смяната на лицето Гешев с лицето Панов не е решение

Певицата Адел пуска нов сингъл на 15 октомври, предаде Ройтерс. Изпълнителката сподели тийзър на "Easy on Me" в профилите си в Инстаграм и Туитър. От черно-белите видеокадри се вижда как Адел (33г.) шофира, а от прозореца на колата й хвърчат листове с ноти. "Easy On Me - 15 октомври," гласи текстът под поста