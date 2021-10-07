Данни за всички коли втора ръка в Европа в платформа по идея на българин

Университетът, чийто ректор е в Инициативния комитет на Румен Радев, изрежда факти и очаква прокуратурата да се намеси Кандидатът за президент на ВМРО доц. Милен Михов в момента не работи във Великотърновския университет. Уволнен е дисциплинарно "за уронване на престижа на Университета". Това посочват в официална позиция на сайта и фейсук