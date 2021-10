Запознайте се с най-добрия технически университет в Нидерландия – University of Twente

University of Twente е един от водещите научно-изследователски университети в Нидерлaндия, На 12 октомври от 18:30 часа негов представител ще направи онлайн презентация с фокус върху програмите на английски език и условията за кандидатстване в учебното заведение!

ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО ТУК!

University of Twente попада в ТОП 250 на най-добрите висши училища в света, според Times Higher Education 2021.

Престижната класация Keuzegids Universiteien 2021 го поставя на 1-во място сред техническите университети в Нидерландия, а 5 от бакалавърските му програми на английски език са обявени за ‘Top rated programmes‘, сред тях: Applied Mathematics, Communication Science, Industrial Engineering and Management, International Business Administration.

University of Twente е модерен университет със силно изразена предприемаческа насоченост. Неслучайно за четвърти път е отличен като „Most entrepreneurial university in the Netherlands”. Заслуга за това имат инициативи, подобни на Venture Lab, която подпомага реализирането на новаторски идеи и създаването на фирми от самите студенти. През последните 20 години са създадени около 900 такива компании.

Програми:

University of Twente предлага приблизително 16 бакалавърски и 30 магистърски специалности на английски език в следните области:

Инженерни технологии;

Електронно инженерство, математика и компютърни науки;

Наука и технологии;

Мениджмънт, поведенчески и социални науки;

Гео-информационни науки и науки за изследване на земята;

Това, което отличава образователния модел на UT, е че новите технологии се разглеждат в контекста на поведенческите, социални и управленски науки, където човешкият фактор има ключова роля.

Повече информация за предимствата на обучение в Нидераландия, крайните срокове за кандидатстване и необходимите документи за прием ще научите на 12 октомври от представител на University of Twente и консултантите на агенция за образование в чужбина „Скай лайнс“ – организатор на събитието.

Достъпът е безплатен, предварителна регистрация можете да направите ТУК.