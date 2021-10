Международна научна конференция ще обсъжда дезинформацията

Международна научна конференция "Дезинформацията: Новите предизвикателства" ще се състои на 14 октомври в СУ "Св. Климент Охридски" и онлайн, съобщават от университета пред БТА.



В научния форум участват изследователи, докторанти и журналисти от България и чужбина. Докладите, които ще бъдат представени, отразяват различни аспекти на проблема за дезинформацията, както от научноизследователска, така и от практикоприложна перспектива.



Темите са организирани в четири панела - дезинформация и политика, дезинформация и регулация, дезинформация и журналистическа практика, и дезинформация и социални медии.



Сред участниците са проф. Мария Нейкова, проф. Нели Огнянова, проф. Димитър Вацов, доц. Ралица Ковачева, доц. Николай Маринов (University of Houston, САЩ), доц. Катерина Огнянова (School of Communication and Information, Rutgers University, САЩ), доц. Христофор Караджов (California State University, Long Beach, САЩ), Валентин Пенчев (Indiana University, САЩ), д-р Кристофър Неринг (гост-преподавател във ФЖМК от медийната програма на фондацията "Конрад Аденауер"), д-р Никола Тулечки ("Онтотекст" и "Данни за добро"), д-р Цветелина Соколова (журналист в Mediapool.bg), Младен Петков, кореспондент на БНР и докторант в American University във Вашингтон, докторантите в СУ Иглика Иванова, Мария Юрукова, Божидар Ангелов и Анелия Петрова.