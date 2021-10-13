Вижте всички кандидати за депутати в 23-и МИР - София (16 мандата)

2. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
1. Боян Любомиров Дуранкев
2. Борислав Валентинов Пенков
3. Калин Викторов Божков
4. Галина Вескова Николова
5. Мохамед Алиибрахим Хаккум Уарда
6. Борян Димитров Русев
7. Петър Димитров Пандурски
8. Мария Методиева Александрова
9. Румяна Георгиева Райнова
10. Елена Славова Семкова
11. Христо Йотов Йотов
12. Габриел Георгиев Герасимов
13. Валентин Груев Григоров
4. КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
1. Венера Божидарова Тодорова
2. Надка Иванова Бояджиева
3. Владимир Владимиров Христов
4. Мартин Илиев Дойчев
5. Алеко Стоянов Томов
6. Десислава Симеонова Панева
7. Стефанка Сотирова Шиянкова-Касапска
8. Огнян Чавдаров Йорданов
9. Борислав Кирилов Кирчев
10. Петър Христов Атанасов
11. Бистра Георгиева Вълчева
12. Величко Иванова Георгиев
13. Александрина Стефанова Димитрова
14. Любица Кирилова Тодорова
15. Стела Йорданова Сярова
16. Чавдар Георгиев Тончев
17. Иванчо Вътов Йотов
18. Даниел Тодоров Сяров
19. Николай Венков Николов
5. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1 .Николай Георгиев Дренчев
2. Иво Георгиев Русчев
3. Деян Николаев Николов
4. Иван Светославов Иванов
5. Владимир Иванов Писев
6. Ангел Николаев Славчев
7. Димо Сергеев Димитров
8. Христо Събев Милев
9. Стефан Александров Василев
10. Митко Славов Митков
11. Красимира Маринова Цекова
12. Румен Цветков Илков
13. Биляна Петрова Давидкова
14. Иво Здравков Николов
15. Иван Георгиев Грънчаров
16. Мирослав Цветанов Христов
17. Лиляна Руменова Ананиева
18. Борислав Райчев Даскалов
19. Стилияна Емилова Тодорова
7. КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
1. Мая Миткова Маринова
2. Росица Желязкова Рачева
3. Дарин Цветков Спасов
4. Драгомир Любомиров Каменов
5. Георги Костов Стефанов
6. Марио Стефанов Сарафов
7. Надя Евтимова Бонева
8. Весела Миткова Катрова
9. Николай Руменов Петров
10. Тодор Борисов Тодоров
11. Диана Костова Костова
12. Андрея Георгиев Щерев
13. Мартин Руменов Павлов
14. Петко Николаев Панамски
15. Маргарет Пламенова Димова
16. Андрей Маринов Маринов
17. Антон Петков Димитров
18. Иван Пламенов Панов
8. ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)
1. Силвия Иванова Чалъкова
2. Даниел Кирилов Божилов
3. Кристияна Красимирова Солакова
4. Тони Тонев Баждаров
5. Десислава Георгиева Георгиева
6. Тодор Живков Станков
7. Хриска Георгиева Маркова
8. Емил Цветанов Йотовски
9. Мариана Асенова Дражева
10. Елена Петрова Породинска
11. Рачко Богданов Пеев
12. Божанка Георгиева Неделчева
10. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“
1. Александър Трифонов Томов
2. Димитър Александров Митев
3. Калуди Купенов Калудов
4. Силвия Чернева Георгиева
5. Станимир Цоцов Цоцов
6. Васил Георгиев Младенов
7. Жулиета Николова Тасева
8. Иванка Матеева Благоева
9. Николай Борисов Къркеланов
10. Христо Николаев Христов
11. Любомир Андреев Нецов
12. Петя Ивайлова Стоянова
13. Христо Руменов Станев
14. Димитър Иванов Иванов
15. Ангел Стойцов Балабанов
16. Цветан Димитров Стоянов
11. ПП „АТАКА“
1. Десислав Славов Чуколов
2. Анелия Желязкова Дулева
3. Петя Христова Кузева
4. Петър Николаев Дучев
5. Георги Георгиев Николов
6. Валентин Радков Симеонов
7. Анджела Димитрова Господинова
8. Даяна Мирославова Изворска
13. ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
1. Маргарит Владимиров Мицев
2. Михаела Николаева Петрова
3. Златко Петров Итов
4. Маркрид Саркис Бахдасарян
5. Росица Илиева Гефен
14. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
1. Светослав Емилов Витков
2. Ирина Павлова Андонова
3. Георги Ангелов Върбанов
4. Мартин Василев Колев
5. Мартин Трифонов Илиев
17. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Таня Александрова Иванова
2. Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
3. Рахим Зафер Юмерефенди
4. Адем Джумхуров Чакалов
5. Росен Димитров Димитров
6. Васил Маринов Николов
7. Мюжгян Феимова Камберова
8. Глория-Никол Емилова Найденова
9. Алпер Гюнер Ахмедов
10. Ирина Симеонова Пенчева
11. Мария Любомирова Попова
12. Теодор Тодоров Тенев
13. Димитър Иванов Митрев
14. Цветослав Владимиров Ленков
15. Тома Петров Гарчов
16. Мартин Драгомиров Младенов
25. КП „Продължаваме Промяната“
1. Асен Васков Василев
2. Настимир Ананиев Ананиев
3. Иван Маркос Христанов
4. Венко Николов Сабрутев
5. Васил Стефанов Стефанов
6. Пламен Петров Шалъфов
7. Борислав Антониев Антонов
8. Виктор Гасан Насър
9. Виктор Стоянов Ботев
10. Ива Богданова Руйчева
11. Дарина Костадинова Такова
12. Десислава Петкова Кателиева
13. Десислава Красимирова Спасова
14. Красимир Веселинов Куртев
15. Недялко Стефанов Терзиев
16. Жана Иванова Попова
20. ПП „ПРАВОТО“
1. Мария Петрова Колева
2. Ганчо Иванов Попов
3. Красимира Илиева Атанасова
4. Лиляна Петрова Калчева
21. ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Юлиан Кръстев Ангелов
2. Кирил Петров Радев
3. Карлос Арналдо Контрера
4. Мария Йорданова Цветкова
5. Михаил Благовестов Оцетов
6. Николай Станев Проданов
7. Димитър Йорданов Чукарски
8. Стефан Лазаров Лалов
9. Марина Маринова Проданова
10. Христо Валериев Иванов
11. Тодор Белчев Николов
12. Димитър Борисов Антов
13. Моника Георгиева Добрева
14. Никола Димитров Делчев
15. Тодор Величков Недков
19. Белин Марков Белев
20. Мима Цанкова Пандова
22. ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
1. Георги Иванов Георгиев
2. Виктория Борисова Джолова
3. Емил Йорданов Станимиров
4. Максим Генов Велков
5. Георги Петров Петров
6. Юлиан Андреев Нухов
23. ПП ВОЛЯ
1. Пламен Трифонов Христов
2. Людмила Стоянова Ангелова
3. Павлина Славейчева Младенова
4. Пламена Тодорова Маречкова
5. Исидор Венелинов Боянов
6. Лили Стефанова Риджалска
7. Мариела Божидарова Ганчева
8. Цеца Бонева Иванова
9. Владимир Георгиев Рукмански
10. Светозария Станимирова Попова
11. Мария Георгиева Коприварова
12. Крум Иванов Божков
13. Гергана Илиева Калайджийска
14. Силвия Христова Костадинова
15. Цветомира Тодорова Баровска
16. Албена Владимирова Найденова
24. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1. Николай Стефанов Радулов
2. Пламен Иванов Данаилов
3. Иван Василев Хиновски
4. Виктория Малева Малева
5. Катерина Георгиева Ряхова
6. Сирма Любомирова Денчева-Георгиева
7. Ивайло Красимиров Кожухаров
8. Чавдар Дойчинов Дойчинов
9. Росен Мартинов Манчев
10. Татяна Цветанова Иванова
11. Калина Христова Калева
12. Наско Стефанов Смиленов
13. Жана Василева Антонова-Иванова
14. Михаил Иванов Кръстев
15. Ива Миткова Тодорова
16. Даниела Станиславова Благоева
26. ПП „МИР“
1. Симеон Славчев Славчев
2. Дилян Георгиев Колев
3. Александър Пламенов Лазаров
4. Мария Георгиева Башева
5. Борислав Николаев Бонев
6. Росен Борисов Гарванов
7. Галя Маринова Бърдарска
8. Симеон Костадинов Борисов
9. Владислав Тодоринов Пакеров
10. Николай Василев Милушев
11. Светлин Минков Колев
12. Агоп Киркор Авшарян
13. Мирослав Огнянов Минков
14. Милена Георгиева Вацова
15. Иван Дончев Нанчев
16. Виктор Петров Асенов
17. Георги Петров Славчев
18. Ирена Момчилова Парунева
19. Асен Димитров Станоев
20. Жечо Иванов Жечев
27. ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“
1. Иван Минчев Габеров
2. Галин Георгиев Кърцов
3. Симеон Христов Стойков
4. Олег Атанасов Лашев
5. Мелинда Пламенова Вълова
6. Александър Людмилов Матеев
7. Илиян Симеонов Нанов
8. Стоян Славейков Грозданов
9. Камелия Симеонова Стефанова
10. Бисер Георгиев Янев
28. ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Елена Асенова Челебийска
2. Мирослав Борисов Паскалев
3. Милена Николаева Вълчанова
4. Стивън Петков Чардаков
5. Елена Василева Цветанова
6. Павел Йорданов Иванов
7. Параскева Никифорова Желева
8. Яна Емануилова Динева
9. Мариян Иванов Белоев
10. Бойко Атанасов Тасев
11. Борис Константинов Маринов
12. Николай Момчилов Георгиев
13. Здравко Митов Гановски
14. Тони Любомиров Димитров
15. Васил Йорданов Михайлов
16. Венцислав Венциславов Узунов
17. Савина Веселинова Луканова
29. ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Калин Николов Павлов
30. КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Атанас Петров Атанасов
2. Антоанета Димитрова Цонева
3. Петър Ясенов Маринов
4. Надежда Георгиева Йорданова
5. Георги Йорданов Ганев
6. Васил Костадинов Гюров
7. Кристина Николаева Петкова
8. Теодор Стойчев Михайлов
9. Михаил Детелинов Паргов
10. Божидар Пламенов Божанов
11. Виолета Любомирова Донева-Янкулова
12. Росица Димитрова Арнаудова
13. Марина Иванова Иванова-Корел
14. Силвия Димитрова Гиздова
15. Венцислав Весков Бенов
16. Димитър Стойчев Филипов
17. Христо Христов Петков
18. Елка Димитрова Божкова
19. Андрей Младенов Дамянов
20. Деян Георгиев Разсадов
21. Красимир Неделчев Джамбазов
22. Борислав Иванов Пелов
23. Лили Тодорова Михайлова
24. Светозар Иванов Маджов
25. Полина Антонова Велчева
26. Кристина Николаева Касабова
27. Светлан Симеонов Георгиев
28. Калоян Красимиров Жилов
29. Делчо Лазаров Камарски
30. Николина Георгиева Арнаудова
31. Павлина Илиева Кушалиева
32. Стоян Димитров Йотов
31. КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
1. Мая Божидарова Манолова - Найденова
2. Димитър Андреев Делчев
3. Георги Василев Табаков
4. Виктор Владимиров Йочев
5. Иван Димитров Янев
6. Никола Николов Вапцаров
7. Деница Ивайлова Димитрова
8. Цветелина Цветанова Хаджибонева - Ценова
9. Васил Методиев Манченко
10. Христиана Иванова Иванова
11. Цветанка Илиева Цанева
12. Емил Николов Тарасов
13. Борис Генадиев Панкин
14. Недялка Христова Станкова
15. Димитър Илков Славчев
16. Радостина Савова Станева - Цекова
17. Нора Анчева Симеонова
18. Миглена Тодорова Ганева
19. Сузана Ивайлова Теофилова
20. Пламен Маринов Ралчев
21. Мартин Евгениев Янчев
22. Даниела Петрова Давидкова
23. Ивайло Пламенов Велинов
24. Анастасия Славова Виденова
25. Димитър Симеонов Костадинов
26. Джоана Василева Янчева
27. Свилен Атанасов Михайлов
28. Антон Антонов Кръстев
29. Кристиян Веселинов Достинов
30. Светослав Кирилов Велков
31. Минко Ангелов Савов
32. Минчо Христов Куминев
32. КП ГЕРБ – СДС
1. Румен Димитров Христов
2. Асен Георгиев Балтов
3. Александър Руменов Ненков
4. Александър Койчев Иванов
5. Димитър Борисов Главчев
6. Мария Йорданова Илиева
7. Атанас Андонов Бояджиев
8. Ваня Стоянова Деянова
9. Кристиян Руменов Маджуров
10. Николай Дончев Козарев
11. Николай Петров Павлов
12. Антоний Венциславов Кръстев
13. Ивайло Славеев Спасов
14. Таня Иванова Сотирова
15. Христо Михалев Христов
16. Ирина Славчева Вълчовска-Петкова
17. Мартин Георгиев Ганчев
18. Ваня Александрова Стоянова
19. Анна Първанова Манчева-Димова
20. Васил Благовестов Михов
21. Петко Михайлов Михайлов
22. Момчил Валентинов Драганов
23. Михаела Асенова Методиева
24. Ерик Добромиров Велковски
25. Николай Стоянов Николов
26. Живко Динев Дервенов
27. Ирина Петрова Давидова
28. Светослав Емилов Казаков
29. Павел Михайлов Савов
30. Калоян Иванов Калев
31. Юлиян Пламенов Пейчев
32. Йордан Йорданов Йорданов
33. КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
1. Христо Танчев Проданов
2. Благовест Кирилов Кирилов
3. Велизар Пенков Енчев
4. Теодора Руменова Овчарова - Драганова
5. Александър Иванов Кобаков
6. Ивона Петрова Никова
7. Боян Петров Златев
8. Пламен Владимиров Дамянов
9. Владислав Сергеев Промский
10. Николай Димов Димов
11. Любка Георгиева Костова
12. Ивайло Георгиев Маринов
13. Полина Божилова Ламбрева
14. Таня Найденова Митова
15. Радослав Петров Пешлеевски
16. Пламен Веселинов Пувков
17. Димитър Георгиев Вълков
18. Валентин Петков Заяков
19. Кристина Любомирова Иванова
20. Юлиян Асенов Генов
21. Владимир Михайлов Василев
22. Паолина Димитрова Желева
23. Никола Димитров Попстоев
24. Александър Любомиров Кьосевски
25. Георги Димитров Николов
26. Десислава Стойчева Тренева - Георгиева
27. Владимир Георгиев Карамитев
28. Георги Димитров Тодоров
29. Красимира Лука Джартазанова-Котение
30. Камен Ненчев Илиев
31. Стойчо Стойчев Иванов
32. Александър Миролюбов Василев
34. ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
1. Цветан Стефчов Николов
2. Христо Радославов Куклев
3. Иван Петров Иванов
4. Събина Николова Делкова
35. ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
1. Владимир Димитров Николов
2. Цветан Стоименов Ночев
3. Петя Томова Томова
4. Любомир Димитров Кьосев
5. Светослава Иванова Горанова
6. Николай Емилов Груев
7. Владимир Милчев Апостолов
8. Симон Теодоринов Симеонов
9. Цвета Петрова Филипова
10. Михаил Емилов Груев
11. Петър Валериев Китев
12. Полина Валтерова Тодорова
13. Мария Кристиянова Мартинова
14. Георги Христов Търнев
36. ПП “БРИГАДА”
1. Петър Евтимов Евтимов
2. Александър Станимиров Марковски
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