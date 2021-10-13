Вижте всички кандидати за депутати в 29-и МИР - Хасково

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината на 29 МИР Хасково. Там ще бъдат избрани общо 8 депутати.
2 ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
1. Димитър Маринов Петков
2. Румен Лозев Митев
3. Желю Добромиров Желев
4. Добромир Киров Мазгалов
5. Мария Вълчева Чобанова
4 КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
1. Христиан Радев Митев
2. Красимира Василева Ятакчиева
3. Марияна Николаева Лефтерова
4. Петър Христов Петров
5. Доброслав Иванов Иванов
6. Андон Боянов Андонов
7. Севдалина Николова Пенева
8. Диана Славчева Фъртунова
5 ПП „Възраждане“
1. Пламен Панайотов Пасков
2. Георги Николаев Георгиев
3. Венета Колева Стоянова
4. Даниел Христов Леков
5. Росица Тянчева Христозова
6. Даниел Иванов Иванов
7. Ясен Митков Колев
8. Марин Георгиев Филипов
9. Пепа Иванова Василева
10. Лилия Росенова Тодорова
11. Тихомир Иванов Трендафилов
12. Маргарита Огнянова Воденичарова
13. Златко Георгиев Кралев
14. Иво Динев Иванов
15. Райчо Куманов Петков
16. Антон Митев Железанов
7 KП “Национално обединение на десницата“
1. Славейко Георгиев Иванов
2. Марин Василев Калинков
3. Антон Александров Попов
4. Танчо Димов Димов
5. Андрей Славчев Тонев
6. Живко Ташев Димитров
7. Петър Колев Ташев
8. Росен Ночев Радев
9. Живко Ванчев Лозев
8 ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Айтен Бейсим Осман
2. Анюта Лозкова Лозева
10 ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“
1. ГАРАБЕТ АРДАШЕС МИНАСЯН
2. СТОИЛ СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ
3. МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
4. ДОНЧО НАНЕВ ИВАНОВ
5. ПЕТКО СТОЯНОВ КАЛЕНОВ
6. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
11 ПП „АТАКА“
1. Павел Димитров Шопов
2. Ангел Николов Божинов
3. Катя Цветанова Минкова
13 ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
1. ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА АТАНАСОВА
2. МИЛЕН БОЧЕВ ТАНЧЕВ
3. СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ ПЕНЕВ
14 ПП „Глас Народен“
1. Веселин Дочев Белевски
2. Божидар Иванов Колев
3. Стефан Йорданов Димитров
4. Стефани Димитрова Димитрова
5. Светлозара Господинова Димитрова
17 ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Сезгин Юсеин Мехмед
2. Мюмюн Сали Мюмюн
3. Мехмед Лятиф Шакир
4. Серкант Сейхан Сейдамед
5. Йозджан Расим Мехмед
6. Ахмед Юксел Ахмед
7. Сание Рамадан Кязим
8. Емине Адем Юнуз
9. Севджан Керим Иляз
10. Себахтин Шакир Халил
11. Иса Салихов Делиимамов
12. Мухлис Фариз Сербест
13. Росен Йосифов Атанасов
14. Айджан Ерхан Ариф
15. Михрибан Тасим Хасан
16. Байрам Шенол Реджеб
20 ПП „ПРАВОТО“
1. Валери Богданов Бонев
2. Димитър Любенов Казаков
21 ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Камен Живков Караянев
2. Антон Кирилов Иванов
3. Недялка Тошкова Иванова
4. Живко Георгиев Проданов
5. Антония Живкова Радева
6. Владимир Иванов Канелов
7. Петър Тенчев Василев
8. Даниела Маринова Вълчева
9. Румяна Николова Андреева - Йовчева
22 ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Стефан Георгиев Сталев
2. Валентин Колев Господинов
3. Ванчо Илиев Ванчев
4. Стефан Генков Гинев
23 ПП „Воля“
1. Златко Лозев Костов
2. Татяна Тодева Танева
3. Галина Николаева Александрова
4. Стоян Атанасов Стоянов
5. Калина Николаева Петрова
6. Милена Димитрова Господинова-Ванчева
7. Димитър Тодоров Янев
8. Лилия Младенова Младенова
9. Даниела Петкова Мущанова
24 ПП “Има Такъв Народ"
1. Силви Кирилов Петров
2. Петко Ангелов Кущирев
3. Силвия Здравкова Бакърджиева
4. Данаил Антонов Вълков
5. Анжелина Стефанова Янева
6. Стойка Младенова Славева
7. Недялко Пейчев Недялков
8. Тони Даниелов Петров
9. Даниел Атанасов Ганев
10. Николай Русков Русенов
25 КП „Продължаваме Промяната“
1. Асен Васков Василев
2. Атанас Петров Атанасов
3. Ивайло Георгиев Стайков
4. Младен Тодоров Запрянов
5. Лозко Стефанов Лозев
6. Георги Атанасов Демирев
7. Светла Емилова Симидчиева
8. Христо Стефанов Стефанов
9. Мартин Калинов Антонов
27 ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“
1. Ивайло Андреев Андреев
2. Константин Христов Топалов
28 ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“
1. Климент Братиславов Талев
2. Иван Николаев Караколев
3. Здравко Иванов Димитров
4. Живка Стойчева Стойчева
5. Тодор Стоянов Манасиев
6. Теменуга Якова Попова
7. Петър Колев Пенчев
8. Никола Благовестов Коджаниколов
29 ПП „Пряка Демокрация“
1. Петър Николаев Клисаров
30 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Катя Максимова Панева
2. Дарина Антониева Пашова
3. Тодор Христов Ташев
4. Иван Филипов Ванчев
5. Васил Атанасов Мелев
6. Христо Стефанов Маруков
7. Веса Стефанова Ходжева
8. Димитър Николов Георгиев
9. Симон Френгюл Зенопян
10. Драгомир Славчев Андонов
11. Георги Апостолов Апостолов
12. Димка Георгиева Георгиева
13. Стефан Георгиев Аврамов
14. Свилен Владимиров Овчаров
15. Васил Митков Василев
16. Асен Демирев Иванов
31 КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
1. Николай Иванов Колев
2. Божидар Стамов Иванов
3. Таня Владкова Чалъкова
4. Валентин Йорданов Маринов
5. Мария Лукова Цанева
6. Валентина Тодорова Катранджиева
7. Тодор Илчев Тодоров
8. Юри Александров Минков
9. Мирослав Росенов Минев
10. Диана Динкова Инджова
11. Венета Димчева Канева
12. Румен Иванов Петков
13. Дора Тенчева Иванова
14. Ридван Идриз Ахмед
15. Деян Дончев Тонев
16. Николай Митков Димов
32 КП “ГЕРБ-СДС“
1. Делян Александров Добрев
2. Д-р Георги Тенев Станков
3. Стефан Димитров Димитров
4. Деян Красимиров Иванов
5. Д-р Стефка Здравкова Стефанова
6. Божидар Петков Петков
7. Евгения Даниелова Ангелова
8. Митко Костадинов Полихронов
9. Митко Петров Петров
10. Васил Димитров Митев
11. Атанас Емилов Асенов
12. Живко Цветков Спасов
13. Десислава Петрова Кирякова
14. Николай Стефанов Николов
15. Анелия Георгиева Георгиева
16. Евелина Генева Димитрова
33 КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
1. Владимир Маринов Маринов
2. Виктор Георгиев Годжов
3. Никола Ангелов Георгиев
4. Владимир Николов Бамбалов
5. Георги Апостолов Бекяров
6. Владимир Гинев Вълков
7. Михаил Димитров Димитров
8. Дияна Славчева Спирова
9. Ярослав Иванов Иванов
34 ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
1. Ангел Минков Минков
2. Емил Трандев Трандев
3. Милен Дончев Христов
35 ПП “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
1. Добрин Росенов Башайков
2. Теодора Валентинова Симова
3. Тодор Георгиев Костадинов
4. Петър Димитров Илчов
36 ПП „Бригада“
1. Фатме Сафидинова Имамова
2. Васил Димитров Атанасов
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