Вижте всички кандидати за депутати в 12 МИР - Монтана

Поредна хубава новина по силистренски адрес, идваща по посока "Зад Океана", като и този път тя е свързана с филмовото изкуство, макар и на любителско ниво. Важното обаче е, че нечий труд - в случая на Адриан Ал Жазар, е забелязан и оценен по достойнство. Разбира се, в тандем с друг любител, влязъл в роля като актьор - Румен Буюклиев