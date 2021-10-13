Вижте всички кандидати за депутати в 24 МИР-София (12 мандата)

Той коментира, че решението на Европейския съд за правата на човека по случая Баневи няма връзка с наказателното дело срещу тях у нас "Вчера изготвих искане до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС за сформиране на съвместни щабове срещу купуването на гласове и за други нарушения по време на изборите