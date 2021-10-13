Вижте всички кандидати за депутати в 24 МИР-София (12 мандата)

2. ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
Нако Райнов Стефанов
Болеслав Марков Павлов
Слави Красимиров Валентинов
Милка Кирилова Петрова
Румен Стоянов Йорданов
Митко Алексиев Митов
Красимир Георгиев Кузманов
4. КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“
Георги Пейков Вълчев
Евгени Стоянов Крайчев
Тодор Стефанов Сяров
Величко Иванов Георгиев
Надя Иванова Андреевска
Марио Розалинов Пунчев
Валентин Кирилов Стамов
Георги Димитров Петев
Цветан Василев Павлов
Стела Йорданова Сярова
Сашо Христов Чобанов
Антоанета Димитрова Димитрова
Венцислав Ангелов Тоцев
Бистра Георгиева Вълчева
Стефанка Сотирова Шиянкова-Касапска
Румен Георгиев Димитров
Данчо Димитров Хаджиев
5. „Възраждане“
Петър Николаев Петров
Румяна Методиева Ченалова
Александър Димитров Арангелов
Красимир Рангелов Гълъбов
Петя Христова Бояджиева
Соня Стефанова Гарчева,
Тодор Стоянов Гроздев
Петър Валериев Ананиев
Виолета Радева Кърпачева
Петя Йорданова Генън
Надя Крумова Ставрева
Николай Лазаров Бадев
Цветан Йорданов Пенчев
Драган Георгиев Попов
7. КП „Национално обединение на десницата“
Петър Стефанов Москов
Джема Маринова Грозданова
Росица Желязкова Рачева
Христо Дженев Казанджиев
Георги Ленков Балчев
Виктор Владимиров Серафимов
Ангел Атанасов Георгиев
Кристина Йорданова Сунгарска
Румен Тодоров Динев
Веселин Петров Жеков
Диана Костова Костова
Николай Руменов Петров
Бистра Петрова Бонева
Петко Николаев Панамски
Виктория Цветанова Иванова
Андрей Маринов Маринов
Благовест Руменов Александров
Радостина Иванова Минина
Борис Вилхелм Точев
8. ПП „Български съюз за директна демокрация“
Георги Стефанов Неделчев
Силвия Иванова Чалъкова
Тодор Живков Станков
Кристиaна Красимирова Солакова
10. ПП „Българска Социалдемокрация-Евролевица“
Лъчезар Аспарухов Аврамов
Станимир Цоцов Цоцов
Николай Петров Минков
Николай Борисов Къркеланов
Веселин Руменов Величков
Ивайло Венциславов Нинов
Иванка Матеева Благоева
Стефан Василев Попов
Николай Красимиров Петров
Христо Николаев Христов
Венцислав Иванов Нинов
Димитър Иванов Иванов
11. ПП „Атака“
Магдалена Ламбова Ташева
Арсени Василев Байздренков
Анджела Димитрова Господинова
Даяна Мирославова Изворска
Георги Георгиев Николов
Весела Георгиева Хараланова
Венцислав Илиев Митовски
Захари Георгиев Генов
Евелин Иренова Ангелова
Румяна Захариева Ракан
13. ПП „Общество за нова България“
Георги Кръстев Кръстев
Даниела Трифонова Беличовска
Евгени Димитров Чечев
Нели Николаева Лафчийска
Жельо Николов Желев
14. ПП „Глас народен“
Ирина Павлова Андонова
Стоян Илиев Георгиев
Георги Ангелов Върбанов
Галя Николаева Кърнева
Славчо Цветанов Сайков
17. ДПС
Стоян Генчев Стоянов
Желязко Илиев Арабаджиев
Атанас Цветанов Кънчев
Васимир Иванов Радулов
Марио Георгиев Методиев
Росица Крумова Илчова
Васил Божидаров Стоев
Исмет Османов Юсеинов
Велизар Любчев Райков
Нина Дончева Пананова-Йорданова
Ангел Николов Тошев
Любомир Асенов Дамянов
Емил Янков Аврамов
Людмила Иванова Тончева
Щерьо Щерев Щерев
Иса Абедин Осман
20. Партия „Правото“
Ганчо Иванов Попов
Игнат Христов Петров
Лиляна Петрова Калчева
21. „ВМРО-Българско национално движение“
Карлос Арналдо Контрера
Султанка Димитрова Петрова
Васил Светославов Христов
Боян Петров Петров
Георги Михайлов Михайлов
Владимир Веселинов Митов
Стефан Петров Петков
Недялка Николова Иванова
Иван Велков Димитров
Илко Василев Илиев
Владислав Лалов Лалов
Христо Валериев Иванов
Цветан Петков Александров
Димитър Илиев Димитров
Николай Димитров Гергинов
22. ПП „Българско национално обединение“
Татяна Живкова Хинова
Роберт Александров Петков
Асен Огнянов Асенов
Явор Любомиров Якимов
Кирил Павлинов Пежгорски
Марин Венциславов Велев
23. ПП „Воля“
Албена Владимирова Найденова
Наталия Руменова Иванова-Папазян
Илиян Христов Димитров
Ирена Лъчезарова Георгиева
Людмила Стоянова Ангелова
Димитър Цветанов Тодоров
Исидор Венелинов Боянов
Мариела Божидарова Ганчева
Гергана Илиева Калайджийска
Крум Иванов Божков
Владимир Георгиев Рукмански
Наталия Вълчева Петрова
24. „Има такъв народ“
Ива Митева Йорданова-Рупчева
Любомир Антонов Каримански
Иван Василев Хиновски
Благой Гаврилов Голубарев
Таня Пламенова Тимева
Лъчезар Любомиров Симеонов
Велислава Иванова Петрова
Пламен Николаев Николов
Владимир Георгиев Харизанов
Радостин Златков Димитров
Михаел Чавдаров Рогачев
Георги Борисов Чолаков
Димитър Бориславов Гаджев
Камелия Енева Методиева
25. КП „Продължаваме промяната“
Кирил Петков Петков
Лена Здравкова Бориславова
Никола Георгиев Минчев
Радостина Александрова Ценова
Мирослава Петрова Петрова
Любомир Йорданов Попйорданов
Ана-Мария Михаилова Вълканова
Димитър Колев Гочев
Петър Василев Кьосев
Венелин Петров Радев
Георги Иванов Атанасов
Росен Еней Енчев
Момчил Максимов Кръстев
26. ПП „МИР“
Венцислав Ангелов Иванов
Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска
Димитър Димитров Митев
Александър Маринов Пеновски
Тихомир Георгиев Димитров
Христо Христов Смоленов
Пламен Богомилов Стоянов
Мико Рафаел Леви
Моника Симеонова Борисова
Марио Николов Христов
Латинка Крумова Георгиева
Недко Симеонов Ананиев
Евгений Стефанов Попов
Стамен Цветанов Македонски
Емануил Калинов Добрев
27. ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
Павел Иванов Първанов
Илиян Симеонов Нанов
Данчо Цветанов Стоянов
Атанас Олег Лашев
Николай Димитров Павлов
Стоян Иванов Лозанов
Боряна Петрова Станкова
Стоян Славейков Грозданов
Милен Тодоров Станков
Ботю Иванов Стефанов
28. ПП „Български национален съюз Нова демокрация“
Елена Кирилова Ваташка
Елена Георгиева Манасиева
Здравко Иванов Димитров
Вельо Найденов Иванов
Веселин Георгиев Петров
Димитър Йорданов Запрянов
Константин-Джервазио Клаудио Кассанети
Светослав Огнянов Панайотов
Георги Антониев Ангелов
Теодор Иванов Раев
Димитър Василев Георгиев
Кристиян Михайлов Иванов
Стоян Петров Стоянов
Светла Тодорова Мартинова
Кристиян Божидаров Вучков
Иво Емилов Петров
Мирослав Данков Христов
29. ПП „Пряка Демокрация“
Красимир Борисов Янев
30. КП „Демократична България – Обединение“
Владислав Панчев Панев
Иво Николаев Божков
Ивaйло Николаев Мирчев
Мартин Димитров Димитров
Таня Койчева Андреева
Иван Георгиев Велов
Даниел Михайлов Неделчев
Иван Василев Матов
Христомир Христов Йорданов
Димитър Евгениев Димитров
Христо Александров Христов
Михаил Детелинов Паргов
Иван Десимиров Кулин
Георги Младенов Цветков
Емил Ангелов Димитров
Иван Станиславов Евтимов
Кристина Павлова Мерджанова
Свилен Владимиров Овчаров
Димитър Пламенов Къцарков
Лили Тодорова Михайлова
Тодор Николов Николов
Тодор Василев Йорданов
Марта Руменова Георгиева
31. КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“
Арман Агоп Бабикян
Марчо Митков Апостолов
Пирин Русланов Соколов
Анастас Наумов Гьоков
Николай Стайков Хаджийски
Еленко Любомиров Божков
Александра Неделчева Ненова
Иван Димитров Янев
Цветанка Янчева Палазова
Гергана Светлозарова Трайкова
Пенка Димитрова Георгиева - Бабачева
Димитър Александров Димитров
Борис Генадиев Панкин
Анастасия Славова Виденова
Преслава Димчева Белякова
Емануил Борисов Христов
Марияна Георгиева Георгиева
Росица Пенчева Йорданова
Димитър Илков Славчев
Цветелина Цветанова Хаджибонева - Ценова
Минко Ангелов Савов
Антония Тодорова Найчева
Ива Ценова Галева
Надежда Василевна Петкова
32. ГЕРБ-СДС
Даниел Павлов Митов
Тома Любомиров Биков
Евгения Бисерова Алексиева
Георг Даниелов Георгиев
Николай Нидал Алгафари
Валентин Иванов Радев
Драгомир Христов Младенов
Зоран Александров Рангелов
Кристина Тодорова Иванова
Любомир Николаев Талев
Росен Драгомиров Стоянов
Димитър Стоянов Стоянов
Анжела Миткова Христова
Даниел Василев Костов
Борил Пламенов Кръстев
Николай Асенов Марковски
Атанас Йорданов Енгьозов
Антоанета Димитрова Кирова
Милен Михайлов Миланов
Боян Лъчезаров Стефанов
Мартин Албенов Атанасов
Атина Пламенова Патева
Ивайло Димитров Терзиев
Мирослав Красимиров Лалев
33. БСП за България
Георги Страхилов Свиленски
Петранка Петрова Кънева-Троянова
Димитър Петков Главинов
Динко Любомиров Странски
Николай Боянов Маринов
Александър Спасов Грозданов
Борис Цветков Цветков
Христо Петьов Колев
Даниела Стефанова Георгиева
Даниела Христова Козовска
Таско Михайлов Ерменков
Венцислава Любомирова Каменова- Костадинова
Страхил Чавдаров Ангелов
Костадин Кирилов Стоичков
Александър Григориев Колев
Константин Станиславов Михов
Владимир Кирилов Манов
Христо Митев Начков
Денка Стоянова Евстатиева
Емил Стефанов Дриндолов
Димитър Теодоров Русинов
Елена Тодорова Тиганева
Христо Станиславов Стефанов
Иво Боянов Атанасов
34. ПП „Българска прогресивна линия“
Татяна Живкова Хинова
Роберт Александров Петков
Асен Огнянов Асенов
Явор Любомиров Якимов
Кирил Павлинов Пежгорски
Венциславов Велев
35. ПП „Партия на Зелените“
Валентин Симеонов Симов
Калоян Борисов Йолов
Теодора Валентинова Симова
Светослав Георгиев Стойчев
Цветомир Димитров Начев
Мария Йорданова Йончева
36. ПП „Бригада
Валери Ангелов Ангелов
Асен Владимиров Велев
Инициативен комитет
Давид Леон Леви
Инициативен комитет
Бойко Йорданов Атанасов
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