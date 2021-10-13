Вижте всички кандидати за депутати в 25 МИР-София (14 мандата)

3 пика на вот за НС - при царя, Борисов и след избирането на Румен Радев

Първият тур на последните два президентски избора съвпадаше с още едно гласуване. И активността бе над 3,5 милиона От първите свободни избори през 1990 г. до наши дни тенденцията е за спад на избирателната активност. (Виж графиката) Най-висока е била на първите свободни избори през 1990 г., а най-ниска - на вота на 11 юли тази година