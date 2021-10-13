Вижте всички кандидати за депутати в 25 МИР-София (14 мандата)

2. ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
Николай Симеонов Малинов
Юлиана Йотова Йончовска
Стефана Иванова Неделчева
Ивайло Любенов Иванов
Никола Асенов Бенчев
Габриел Георгиев Герасимов
Мария Методиева Александрова
Ивелина Валентинова Ахмед
Явор Янков Никифоров
Никола Стойчев Николов
Юлиана Веселинова Матеева
Цветан Петров Христов
Виктор Александров Кръстев
Валентин Николов Вацев
4. КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“
ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ МАНЧЕВ
КРАСИМИРА ВЕСЕЛИНОВА ДАСКАЛОВА
ПЕТКО ИЛИЕВ СЪБЕВ
МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДАМЯНКА ПЕТЕВА ГЕТОВА-СПАСОВА
АНГЕЛ КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ
БОРИСЛАВ КИРИЛОВ БОРИСОВ
ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ
ИВАНЧО ВЪТОВ ЙОТОВ
КИРИЛ АНГЕЛОВ КАРААНГОВ
Диана Илиева Милова
Християна Живкова Иванова
Любица Кирилова Тодорова
Даниел Тодоров Сяров
Алеко Стоянов Томов
Валентин Кирилом Стамов
Ванимир Йорданов Заров
Любомир Давидков Давидков
Мария Розалинов Пунчев
5. „Възраждане“
Костадин Тодоров Костадинов
Иво Георгиев Русчев
Деян Николаев Николов
Димо Георгиев Дренчев
Димо Сергеев Димитров
Владимир Емил Борисов
Вениамин Иванов Воденичаров
Иван Емилов Герасимов
Димитър Стоянов Дъбов
Иван Георгиев Грънчаров
Иван Владимиров Йорданов
Маргарита Иванова Махаева
Марин Нинов Генов
Георги Костадинов Радиев
Красимир Тодоров Кънев
Явор Валентинов Стоянов
Васил Стефанов Василев
7. КП „Национално обединение на десницата“
Джема Маринова Грозданова
Димо Пенчев Димов
Мима Цанкова Пандова
Христо Дженев Казанджиев
Галина Стефанова Георгиева
Ангел Атанасов Георгиев
Надя Евтимова Бонева
Георги Костов Стефанов
Румен Тодоров Динев
Веселин Петров Жеков
Дарин Цветков Спасов
Любомир Методиев Методиев
Мартин Руменов Павлов
Весела Миткова Катрова
Евелина Емилова Манолова
Виктория Цветанова Иванова
Благовест Руменов Александров
Антон Петков Димитров
Борис Вилхелм Точев
8. ПП „Български съюз за директна демокрация“
Валери Василев Венков
Станимир Делчев Минков
Йордан Найденов Йорданов
Светла Михайлова Милушева
Тони Тонев Баждаров
Ваня Стефанова Колева
Цветан Николов Тодоров
Виктор Аргиров Божиков
Христо Стефанов Кенаров
10. ПП „Българска Социалдемокрация-Евролевица“
Гена Цветкова Велковска
Жулиета Николова Тасева
Данаил Веселинов Дамянов
Вилислава Георгиева Добринова
Димчо Дочев Джиговски
Ангел Янакиев Риджаков
Александър Цветанов Гарибов
Антоанета Огнянова Николова
Васил Георгиев Младенов
Ивайло Венциславов Нинов
Георги Петров Пешков
Кристина Валентинова Иванова
Цветан Димитров Стоянов
11. ПП „Атака“
Волен Николов Сидеров
Величка Борисова Георгиева
Димитър Славов Димитров
Виктория Емилова Бойкова
Юлиян Стоянов Докузанов
Росен Верчов Златков
Радослав Николов Еленков
Арсени Василев Байздренков
Благовест Бисеров Кокаров
13. ПП „Общество за нова България“
Цветозар Венциславов Захариев
Радослав Иванов Илиев
Жельо Николов Желев
Десислав Генов Генчев
Антон Трендафилов Пенев
14. ПП „Глас народен“
Светослав Емилов Витков
Веселин Асенов Белоконски
Борил Юлиев Иванов
Мартин Василев Колев
Стоян Илиев Георгиев
Мартин Трифонов Илиев
17. ДПС
Райна Иванова Иванова
Сами Джевдет Чакъров
Росен Димитров Димитров
Ертен Белгинова Анисова
Танер Нихатов Кабилов
Сузана Цветанова Маринска
Васил Методиев Петков
Танзер Юсеинов Юсеинов
Мехмед Лятиф Расим
Иса Абедин Осман
Лютви Хюсни Хаджиалиш
Тома Петров Гарчов
Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
20. Партия „Правото“
Мария Петрова Колева
Костадин Недев Господинов
Игнат Христов Петров
Красимира Илиева Атанасова
21. „ВМРО-Българско национално движение“
Красимир Дончев Каракачанов
Владимир Веселинов Митов
Христо Георгиев Христов
Николай Станев Проданов
Стоян Спасенов Киров
Вера Иванова Грозданова
Милен Димитров Димитров
Виолета Стаменова Тодорова
Цветан Петков Александров
Галина Димитрова Стефанова
Веселин Георгиев Теофилов
Васил Светославов Христов
Моника Георгиева Добрева
Димитър Борисов Антов
Николай Андреев Борисов
Николай Димитров Гергинов
Константин Иванов Стаев
Никола Димитров Делчев
Владислав Лалов Лалов
22. ПП „Българско национално обединение“
Борислав Кирилов Кьосев
Силвия Пламенова Бетовска
Марин Венциславов Велев
Огнян Николаев Симеонов
Атанас Марио Милушев
Цветан Валентинов Петров
23. ПП „Воля“
Кръстина Николова Таскова
Ирена Лъчезарова Георгиева
Невена Сашева Ганчева
Габриела Ростиславова Негенцова
Павлина Славейчева Младенова
Цеца Бонева Иванова
Наталия Руменова Иванова-Папазян
Майя Димитрова Зоева
Светозария Станимирова Попова
Димитрина Петрова Топузова
Светла Стефанова Шейретова-Тодорова
Мирослав Събчев Колев
Евгения Миткова Генкова
Пламен Трифонов Христов
24. „Има такъв народ“
Андрей Николаев Михайлов
Александър Викторов Рашев
Росен Кирилов Димов
Цветан Иванов Предов
Нерихан Рамзи Ибрям
Иван Кирилов Кирилов
Ирена Павлова Колева
Жана Василева Антонова-Иванова
Наско Стефанов Смиленов
Росен Мартинов Манчев
Явор Здравков Исаев
Николета Диянова Ерменкова
Кирил Крумов Василев
Йолинка Първанова Иванова
25. КП „Продължаваме промяната“
Христо Христов Петров
Калина Бориславова Константинова
Венеция Огнянова Нецова-Ангова
Искрен Николаев Митев
Цветeлина Калинова Симеонова-Заркин
Александра Валентинова Корчева
Ралица Благоева Бояджиева
Любен Анатолиев Ковачев
Яна Веселинова Балникова
Владимир Иванов Каменов
Веселин Тодоров Дамянов
Антон Михайлов Тотев
Цветомира Руменова Данова-Иванова
Николета Божидарова Абрашева
Борис Иванов Георгиев
Ирина Иванова Ковачева
26. ПП „МИР“
Светла Драганова Цветкова
Христо Георгиев Ямболиев
Николай Милчев Узунов
Христина Радкова Георгиева
Николай Фатах Фатахи
Лъчезар Христов Бонев
Ралица Пламенова Константинова
Люсиен Хараламбиев Тишев
Надежда Красимирова Георгиева
Илия Иванов Рангелов
Калоян Емилов Казаков
Александър Димитров Заралиев
Борислав Живков Йорданов
Симеон Минчев Генчев
27. ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
Калоян Георгиев Статков
Антон Олег Лашев
Боряна Петрова Станкова
Георги Радославов Христов
Валери Йорданов Щупалов
28. ПП „Български национален съюз Нова демокрация“
Боян Боянов Станков-Расате
Климент Братиславов Талев
Йордан Стоянов Манасиев
Стивън Петков Чардаков
Милена Николаева Вълчанова
Любен Иванов Бубев
Костадин Панайотов Димитров
Димитър Василев Георгиев
Марина Данаилова Алексиева
Цветан Райков Младенов
Борис Константинов Маринов
Николай Георгиев Балтаджиев
Тодор Венциславов Мартинов
Петър Емилов Петров
Иван Георгиев Столинчев
Венцислав Николов Русинов
29. ПП „Пряка Демокрация“
Красимир Манолов Стоянов
30. КП „Демократична България – Обединение“
Елисавета Димитрова Белобрадова
Борислав Димитров Сандов
Александър Димитров Симидчиев
Бонка Сергеева Василева
Петър Владиславов Славов
Веселин Йорданов Калановски
Симеон Борисов Ставрев
Илина Симеoнова Мутафчиева
Георги Станимиров Няголов
Йордан Николаев Янков
Жени Любомирова Шиер
Венцислав Илиев Михайлов
Надежда Димитрова Бачева
Йордан Йорданов Йорданов
Христо Александров Христов
Боян Василев Чобанов
Иван Генчев Бакалов
Венцислав Василев Кръстев
Иван Калчев Калчев
Стефан Ивов Манчев
Йордан Веселинов Начев
Георги Дичев Маринов
Деян Милосавлевски
Георги Евтимов Атанасов
Стоян Димитров Йотов
Иван Станиславов Евтимов
Румен Валентинов Стоименов
Александър Димитров Серафимов
31. КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“
Николай Димитров Хаджигенов
Минчо Викторов Спасов
Мартин Евгениев Янчев
Виктор Стефанов Лилов
Боряна Стефанова Петкова
Цецка Георгиева Илиева
Светослав Кирилов Велков
Петър Петров Павлов
Мария Недялкова Господинова
Петя Петрова Велкова
Димитър Димитров Александров
Цветанка Илиева Цанева
Златомир Спасов Николов
Емил Маринов Лесев
Димитър Александров Димитров
Виктор Владимиров Йочев
Златка Петрова Цвеева-Анчева
Кирил Венциславов Атанасов
Радостина Савова Станева-Цекова
Момчил Василев Стефанов
Кирил Николов Станков
Искрен Митков Радев
Свилен Атанасов Михайлов
Ралица Вилиянова Игнатова
Веселин Дойчинов Петров
Габриела Христова Гоцкова
Лиляна Йоцова Стефанова
Анастас Наумов Гьоков
32. ГЕРБ-СДС
Бойко Методиев Борисов
Христо Георгиев Гаджев
Анна Василева Александрова
Лъчезар Богомилов Иванов
Петър Николаев Николов
Осман Верхадов Ислямов
Евгени Генчев Будинов
Светослав Величков Тодоров
Николай Асенов Димитров
Георги Бисеров Николов
Борислав Кирилов Куртев
Атанас Борисов Атанасов
Ангел Иванов Корсачки
Антоанета Славчева Христова
Силвия Славчева Иванова
Мериан Руменова Конярска
Стефан Антонов Арсов
Радост Андреева Маринкова
Диана Михова Фотева
Елена Любомирова Найденова
Гергана Любомирова Полимерова
Елина Иванова Давидова
Теодор Данчов Дончев
Лава Трифонова Коцева
Искра Пламенова Стоянова
Димитър Пламенов Тасков
Ваня Александрова Добренова
Йордан Асенов Александров
33. БСП за България
Корнелия Петрова Нинова
Емил Ценов Георгиев
Станислав Чавдаров Младенов
Цветина Стоянова Маджарова
Александър Петров Симеонов
Иван Герасимов Петрински
Вероника Николаева Георгиева
Петър Колев Колев
Георги Миланов Миланов
Елмира Иванова Котева
Красен Лъчезаров Раковски
Тодор Илиев Мишев
Орфей Николаев Петков
Захари Захариев Бисеров
Данко Христов Димитров
Марио Томов Трайков
Николай Анатолиев Маринов
Боян Бранимир Димитранов
Иван Димитров Пейчев
Христо Валериев Василиев
Венелин Станчев Новаков
Илиян Илиев Павлов
Венелин Деянов Николаев
Даниел Георгиев Илчев
Вельо Георгиев Петков
Владислав Иванов Велинов
Александър Иванов Проданов
Павел Красимиров Иванов
34. ПП „Българска прогресивна линия“
Красимир Христов Янков
Ивелин Ивайлов Кирилов
Валери Владимиров Попов
Йоанна Константинова Кирчева
35. ПП „Партия на Зелените“
Христо Христов Дунчев
Иван Иванов Георгиев
Райна Веселинова Милева
Боян Дафинов Владовски
Владимир Христов Пагелски
Мирослав Цочев Цочев
Симон Теодоринов Симеонов
36. ПП „Бригада
Станимир Димитров Марковски
Асен Владимиров Велев
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