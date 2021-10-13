Вижте всички кандидати за депутати от 11 МИР Ловеч

Ето пълният списък с кандидатите за народни представители от 11 МИР Ловеч, както са подредени по номера в бюлетината. Този район дава 5 депутатски мандата:
2. Русофили за възраждане на отечеството"
Веселин Първанов Найденов
Румен Стоянов Йорданов
Йонита Цветанова Курданска
Пламен Георгиев Александров
Митко Георгиев Бочев
4. "Патриотичен фронт"
Юлиана Георгиева Пенева
Стойко Христов Недялков
Христофор Иванов Христов
Ангел Христов Гетов
Петя Любенова Атанасова
Веселин Цоков Марков
5. "Възраждане"
Красимира Маринова Цекова
Станислав Емилов Николов
Бисер Тодоров Линков
Марин Нинов Генов
Милен Василев Белев
Георги Иванов Нешев
Людмил Владимиров Матев
Весела Георгиева Иванова
Ивайло Димитров Иванов
Мариян Маринов Марков
7. Национално обединение на десницата
Виктор Емилов Таслаков
Красимира Минкова Пъдешка-Аманфо
Цветомир Бойков Пейков
Силвия Веселинова Ангелова
Галина Веселинова Джамбазова
Добри Якимов Добрев
Мария Цветомилова Павлова
8. Български съюз за директна демокрация"
Павлин Методиев Иванов
Рачко Богданов Пеев
10. Българска социалдемокрация
Диман Илков Рохлев
Мирослав Владимиров Александров
Йордан Антонов Яков
Ангел Илиев Калестров
Веселин Недялков Мантуров
Генчо Петров Ахчиев
11. "Атака"
Петър Георгиев Петров
Адриан Христов Асенов
Светозар Атанасов Ангелов
Калин Венков Атев
Емил Маринчев Петков
13. "Общество за нова България"
Калин Димитров Крулев
Пламен Илиев Мирчев
14. "Глас народен"
Нели Николаева Вълкова
Валентин Йорданов Глушков
Моника Младенова Николова
Владислав Илиянов Тонков
Лидия Борисова Нинова
Дончо Мончев Бърбанов
Иван Христов Минев
Калоян Димитров Брязов
17. ДПС
Станислав Димитров Анастасов
Стефан Русев Добревски
Цветелин Петков Цоков
Любен Илиев Василев
Кенан Ердинч Терзиев
Алил Хасанов Коджахасанов
Виолета Атанасова Ивайлова
Ивелина Валентинова Георгиева
Аксай Алдин Нешев
Сурай Мустафа Велиева
20. "Правото"
Веска Димитрова Боева,
21. ВМРО
Даниел Кънчев Сираков
Радослав Василев Цанков
Тихомир Йорданов Лилов
Поля Христова Христова
Ерик Николаев Маринов
Николай Митев Щрегарски
Фидана Ангелова Веселинова
Марин Петков Илчев
Саафет Исметова Аторино
Цветан Радков Бойкин
23. Воля
Силвия Христова Костадинова
Светла Стефанова Шейретова- Тодорова
Мирослав Събчев Колев
Цветомира Тодорова Баровска
Биляна Василева Маринова
24. "Има такъв народ"
Любомир Антонов Каримански
Цветелина Николаева Георгиева
Галина Докова Генова
Христинка Димитрова Христова
Борислав Стефанов Борисов
Цветан Валентинов Георгиев
25. "Продължаваме промяната"
Искрен Цветославов Арабаджиев
Гиляна Василева Комитова
Петя Петрова Атанасова
Венко Николов Сабрутев
Царина Сашкова Рускова
26. ПП МИР
Люсиен Хараламбиев Тишев
Димитър Илиев Илиев
Бойко Боянов Първанов
Недко Симеонов Ананиев
27. ПП "Благоденствие, обединение, градивност"
Любомир Любенов Каменов
Георги Радославов Христов
Кристина Ботева Иванова
28. Български национален съюз
Румен Стоименов Ночев
Павел Йорданов Иванов
Тони Любомиров Димитров
Васил Йорданов Михайлов
Иван Милков Иванов
29. "Пряка демокрация"
Росен Георгиев Рачев
30. "Демократична България"
Свилен Цонев Андреев
Младен Минков Близнаков
Сашка Костадинова Христова
Джеймс Красимиров Радев
Наталия Петрова Димитрова - Попова
Роман Цанков Рачков
Анна Василева Тодорова
Яна Веселинова Тодоранова
31. "Изправи се.БГ! Ние идваме!"
Марин Маринов Ичев
Ивета Владимирова Пекова
Дарина Кунчева Йорданова
Цветлина Вескова Митева
Инна Ивалинова Вачева
Ралица Цветанова Стайкова
Антон Бисеров Антонов
Румен Спасов Иванов
32. ГЕРБ-СДС
Николай Нанков Нанков
Младен Найденов Маринов
Йордан Дониславов Досев
Иван Димитров Грънчаров
Иван Николов Миховски
Георги Николов Митев
Иван Радославов Цветанов
Мадлен Пламенова Банчева
Цветина Руменова Бамбова
Симона Станиславова Събчева
33. "БСП за България"
Вяра Емилова Йорданова
Минчо Стойков Казанджиев
Младен Павлев Богдански
Христомир Лазаров Маринов
Иван Галилеев Иванов
Васил Тошев Гадевски
Детелина Лазарова Георгиева
Маргарита Иванова Любенова
Събчо Илиев Лалев
Тихомир Йотов Мирчев
34. ПП "Българска прогресивна линия"
Венцислав Младенов Хаджиев
Адриан Иванов Филипов
35. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Иван Велев Иванов
Цветан Стоименов Ночев
36. ПП "Бригада"
Иво Цолов Сираков
Ромина Дончева Ганевска
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