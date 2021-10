Мария Касия е едва на 12 г., но вече има над 100 медала по математика

Следващата ѝ цел е международната олимпиада по математика за момичета

Решила е да не участва в онлайн състезания - имало нечестна игра

Мария Касия Петрова е едва на 12 г., а вече има над 100 медала и 24 купи от национални и международни състезания по математика.

Не крие, че се радва на всяко свое постижение, но е най-щастлива, когато е преодоляла трудностите в решаването на задачите. “Понякога това се случва в последните секунди, преди да предам решенията. Важното е човек да не се предава. За съжаление, случвало се е авторите на задачите да не са формулирали точно нещо и това да доведе до алтернативно решение, което не се приема, но и това е част от целия процес”, казва талантливото момиче.

От националните състезания момичето харесва пролетните математически, есенния турнир, олимпиадата, “Иван Салабашев”. От международните се гордее с постижението си Prize и наградата “Питър О’ Холоран” за постигнат максимален резултат в Австралийското математическо състезание през 2020 г. Всяка година в него участват над половин милион деца, а постижението ѝ я нарежда сред най-добрите. Тя е първа и в американската математическа лига ARML през юни 2020 г.

“Много обичам математиката. За мен тя е насъщна, забавна, предизвикателна.

Обичам да

решавам задачи

и нямам мира,

докато не реша

нещо, което ме

затруднява”,

казва седмокласничката от ПЧМГ.

Всичко започва преди 7 г., когато е още в предучилищен клас и се явява на математическо състезание. “Много ми хареса и помолих мама да ме запише отново за следващото. И оттогава моето ежедневие е неразривно свързано с календара на математическите състезания”, разказва Мария Касия.

От началото на годината тя участва във всички състезания, които се провеждат присъствено - “Европейско кенгуру”, “Математически предизвикателства”, “Математически звезди”, по финансова грамотност, “Математика без граници”, “Формула на единството”. “Участвах и в няколко квалификации на азиатски състезания, от които отново спечелих златно отличие. “За съжаление, при онлайн състезанията, когато се провеждат у дома с видеонаблюдение от лаптопа, се оказва, че има възможност за нечестна игра и затова взех решение, че докато имам избор, ще се явявам само на присъствените състезания”, разказва още тя.

Щастлива е, че тази година допринася с участието си за отборната награда на ПЧМГ - младша възраст, в състезанието Indonesia IMC 2021, с виртуален домакин Индонезия. В него участват почти 600 учeници от 30 държави. Отборът ѝ става първи подгласник (First Runner Up) в групата, както и първи подгласник (First Runner Up) в отборното състезание. В индивидуалното състезание Мария Касия печели сребърен медал.

За постиженията си в областта на математиката е номинирана за лауреат на наградата на фондация “Димитър Бербатов” в проекта “Успелите деца на България”, която печели два пъти - през 2018-а и 2020 г. “Изключително съм благодарна на фондацията за отличието и за подкрепата, която съм получила. За мен това е голяма чест, но и отговорност”, казва още момичето.

През тази година става “Дете на годината” в категорията “Академични постижения”. Сред победителите в нея са и сестрите Сара и Мартина Илиеви, които също са част от отбора на “Отличниците на България” на “24 часа”.

Роля в любовта към математиката изиграват и нейните първи учители - Ангел Ангелов, Мария Томова и Ивайло Кортезов. “Сега се обучавам при моята учителка по математика и класен ръководител Петя Тодорова, с която имаме школа по състезателна математика. Надявам се да обикна геометрията като нея, защото за момента това е малко по-трудна за мен област. Г-жа Тодорова е много специален човек за мен. Тя ме вдъхновява и ми помага да изградя характер на добър състезател. Тя ме учи, че

най-важната

битка е със

самата мен и

че истинската

победа е да

победиш страха

и амбициите си”,

казва още Мария.

Друга нейна страст са книгите, но и тези на математическа тематика. “Още във втори клас открих Владимир Льовшин и Джартан Поскит, техните книги ми дадоха много нови и интересни знания в областта на математиката”, казва още тя. Във втори клас се записва и на подготвителните курсове по математика в СМГ.

Липсват ѝ математическите лагери, които г-жа Снежина Станчева от академия “XXI век” в Пловдив организира за децата математици. Те обаче са спрени заради пандемията. “Тези лагери бяха истинска радост за нас, които се интересуваме от състезателна математика, казва още тя.

Тази година участва в лагерите по комбинаторна математика и по физика, организирани от Фондация “Миню Балкански” в село Оряховица. За мен беше невероятно изживяване, защото лекторите са бивши олимпийци и състезатели, казва още Мария Касия.

Напоследък се интересува и от физика и астрономия. С огромно желание участвах в олимпиадите по история, география, като на областните кръгове се класирах на 4-о и 5-о място в София, разказва Мария Касия.

От задачите

разпуска с

народни танци.

Свири на китара

и пиано,

но напоследък не ѝ остава много време за това. “Обичам да плувам и да играя тенис на маса и футбол”, разказва за хобитата си тя.

Мечтае да участва в международната олимпиада за момичета. Иска ми се повече момичета да открият красотата на математиката, както и да можем да се състезаваме спокойно, присъствено, а не само дистанционно заради ситуацията с COVID-19, казва още тя.