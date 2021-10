Полският премиер към ЕС: Няма да позволя да ни шантажирате

Урсула фон дер Лайен предупреди Варшава, че ще си плати за оспорването на европейските закони

Отношенията между Полша и ЕС, влошаващи се прогресивно от година насам, се изостриха още повече във вторник по време на изслушване в Европарламента.

Пред евродепутатите председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди Варшава, че ще си плати за оспорването на европейски закони, а полският премиер Матеуш Моравецки отговори, че няма да позволи шантаж от страна на Брюксел, предаде Ройтерс.

Според Фон дер Лайен решението на полския Конституционен съд, в което се отрича надмощието на европейското над националното законодателство,

разрушава

основите и

единството

на блока

от 27 държави и не може да остане ненаказано. Миналата седмица съдът във Варшава разпореди, че част от европейските закони са несъвместими с полската конституция, и това предизвика спекулации, че Полша се готви да напусне ЕС. Консервативната управляваща партия “Право и справедливост” обаче отрече подобни намерения, а в самата страна опозицията организира митинги в подкрепа на еврочленството. Редица държави членки също не спестиха критиките си към поведението на полските власти.

Пред Европарламента във вторник Урсула фон дер Лайен

предложи три

възможности

за отговор

на полската атака срещу европейското право. “Първият вариант са процедури за установяване на нарушение, при които юридически оспорваме съдебното решение на полския Конституционен съд.

Друг вариант са механизмът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава и други финансови инструменти. Полското правителство трябва да ни обясни как възнамерява да защити европейските пари в контекста на това решение на Конституционния съд. Защото през следващите години ще инвестираме 2,1 млрд. евро с многогодишния бюджет и програмата NextGenerationEU за възстановяване. Това са парите на европейските данъкоплатци. И ако нашият съюз инвестира повече от всякога, за да постигнем напредък по отношение на колективното възстановяване, трябва да защитим бюджета от нарушения на върховенството на закона.

Третият вариант е процедурата по член 7. Това е мощният инструмент в договора. И трябва да се върнем към него. Защото, позволете ми да напомня, полският Конституционен съд, който днес поставя под съмнение валидността на Договора за ЕС, е същият този съд, който съгласно член 7 ние считаме за зависим и нелегитимен. Така, по много начини, кръгът се затваря”, обяви Фон дер Лайен.

От своя страна полският премиер Моравецки заяви в речта си пред евродепутатите, че

“отхвърля този

език на заплахи

или принуда”

Словото му бе концентрирано върху защитата на суверенитета на държавите спрямо Брюксел.

“Шантажът се превръща в обичаен метод за някои страни членки, основата на демокрацията не е такава”, заяви Моравецки в половинчасовата си реч. “Полша няма да бъде унизена”, продължи той.

“Европейското право има върховенство над националното там, където страните членки са делегирали правата си”, добави полският премиер. Според него, ако то надхвърля компетенциите си, тогава страната членка трябва да разполага с инструментите си за реакция. Моравецки определи като лъжа слуховете, че Полша се готви да напусне ЕС.

По-късно през деня като жест на добра воля Полша обяви, че ще премахне дисциплинарната камара на Върховния съд, което е друг спорен въпрос с ЕС. През юли Съдът на ЕС поиска незабавното прекратяване на работата камарата, тъй като тя застрашава съдебната независимост и може да бъде използвана за оказване на политически натиск върху съдиите. Моравецки обаче обясни, че решението на Варшава за ликвидиране на камарата е свързано по-скоро с факта, че “механизмите, които бяха въведени – за съдебната отговорност, не оправдаха очакванията ни”.



TRANSLATE with x English

TRANSLATE with COPY THE URL BELOW

Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back