Секс скандал с Путин и американска журналистка

След най-силния си мач в Чехия младежкият национал на България Мартин Минчев заслужи 2 награди. Офанзивният футболист записа 2 гола и асистенция за победата на своя “Спарта” (Прага) с 4:2 над “Пардубице” за 68 мин на терена в срещата от 11-ия кръг на първенството. Логично българинът бе избран за играч на мача