Учени от БАН разработват проект за преработка на целулоза в Космоса

Филмът е по действителен случай и е за привързаността на човека към животинския му приятел Кон боб яде ли? А магаре конкурси печели ли? За второто се оказва, че да и то не кой да е конкурс, а най-престижния кинофестивал у нас “Златна роза”. Историята на едно магаре и възрастния му собственик грабна голямата награда на 39-ото издание на форума