Роботи, дронове, изкуствен интелект излизат на полето

Новите технологии завладяват все повече селското стопанство - 8 от 10 земеделци използват интернет за дейността си

Първата изцяло роботизирана култура - от засяването до обирането на реколтата, бе отгледана през 2017 г. Оттогава новите технологии намират все по-голямо място в съвременното селско стопанство, като оптимизират добивите и улесняват неимоверно много работата на фермерите, показва скорошен доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, насочен към цифровото или интелигентното земеделие.

Цифровите технологии - интернет, мобилните апарати, анализът на данни, изкуственият интелект, дроновете - са на път да преобразят земеделието и системата на храненето. Примерите са много: автоматизирането на селскостопанската техника позволява да се постига точна дозировка при торенето и напояването, получаваните чрез сателити данни и сензорите дават възможност във всеки момент да се следят състоянието и растежът на културите, качеството на почвите и на източниците на вода, а технологиите за проследяване и цифровите логистични услуги са начин да се рационализират веригите за доставки, като едновременно на потребителите се предлага достоверна и подробна информация за продуктите.

Цифровите технологии могат също да подпомогнат публичните власти да увеличат ефикасността на съществуващите политики и програми в областта на земеделието, като ги формулират най-добре спрямо конкретните национални условия. Така отговорните лица могат да заложат на по-целенасочени мерки, чрез които на обработващите определени масиви земя да бъдат отпускани помощи или налагани санкции според видими резултати, свързани с опазването на околната среда.

Модерните технологии улесняват също обмена на земеделски и хранителни продукти, като свързват частните доставчици с нови пазари, а също и като дават възможност да се прилагат по-бързи митнически процедури, най-вече когато става въпрос за нетрайна продукция.

Според международно изследване отпреди няколко месеца вече 8 от 10 земеделски производители в Европа твърдят, че използват интернет за дейността си. 67% казват, че разчитат на поне едно от постиженията на новите технологии на полето - най-вече GPS и камери върху тракторите и другата селскостопанска техника или пък свързани с мрежата метеорологични станции. Един на всеки двама отговаря, че и в близките 2 години смята да инвестира допълнителни

средства в джаджи като

дронове за наблюдение на

посевите, роботи за плевене

или интелигентни капани за насекоми и други вредители.

В България също много собственици на частни ферми залагат на придобиването на собствени метеорологични станции. Така те получават най-точните и надеждни данни за времето в районите, в които работят. Добре оборудваната метеорологична станция включва сензори, които измерват температурата на въздуха и почвата, въздушната влажност и атмосферното налягане, скоростта и посоката на вятъра, количествата акумулирани валежи и натрупаната слънчева радиация. Всички тези показатели оказват различно влияние върху изпълнението на полските дейности и развитието на културите, но водещи за земеделието винаги са валежите. При наличие на метеорологична станция в стопанството си фермерът разполага с непрекъсната и максимално точна информация кога и колко дъжд е валял.

Стартъпите в тази сфера са в разцвет въпреки известното отстъпление по време на пандемията. По данни на икономическото издание “Челънджис” за 10 години между 2008 и 2017 г. инвестициите в модерни технологии за селското стопанство са скочили над 10 пъти.

В цитираната вече анкета повечето фермери посочват, че новите технологии им помагат да вземат по-добри решения благодарение на голямото количество и точността на предоставената информация. Сред причините обаче има и такива, които са свързани с личното здраве и благополучие, намаляването на стреса и умората от работата. А всичко това е важна предпоставка земеделието и животновъдството да стават по-привлекателни за младите поколения.

Близо цели 70% смятат, че техническите постижения на съвременността помагат за опазването на околната среда, което показва, че работещите в тази важна икономическа сфера са взели предвид обществените очаквания на пазара да се появява чиста и здравословна продукция.

Новите технологии са неразделна част от дългосрочната визия на Европейската комисия, разработена от екипа на еврокомисаря по земеделието Януш Войчеховски. Според новия Селскостопански пакт и Селскостопански план за действие селските райони на Европа трябва да станат по-силни и устойчиви чрез улесняване на достъпа до услугите, включително електронните, както и чрез стимулиране на социалните иновации. В документите са посочени няколко основни цели -

свързаност в смисъл на

по-добър транспорт, както и

на достъп до дигитални услуги;

устойчивост чрез опазване на природните ресурси и зелено земеделие, за да се противодейства на климатичните промени; постигане на благоденствие чрез разнообразяване на икономическите дейности, като развитие например на агротуризма.

“Селските райони са ключови за днешна Европа, те произвеждат нашата храна, опазват нашето наследство и защитават земята ни. Те ще играят основна роля в зеления и цифровия преход. Затова ние трябва да предоставим точния инструментариум за развитието на тези селски общности, за да се възползват те напълно от предстоящите възможности и да се изправят пред предизвикателствата, с които се сблъскват. Дългосрочната визия за селските райони е първата крачка към трансформирането на европейското селско стопанство", казва Войчеховски.

A ето и някои от иновациите, които напоследък намират място край масивите със земеделски култури:

1. Лазерно плашило

To прожектира зелена светлина, която е невидима за хората на слънчева светлина. Птиците обаче са много чувствителни към нея. Плашилото е робот, който сам обикаля покрай засетите площи и така не позволява на пернатите да унищожават реколтата. Някои от използваните лазерни технологии са захранвани от слънцето. Според създателите на устройството лазерното плашило може да предотвратява 90% от щетите.

2. Електронен оценител

на реколтата

Той дава възможност да се оцени качеството на плодовете и зеленчуците, без да се налага те да бъдат пипани. Устройството използва компютризирани скенери, за да определи количеството и качеството на продукцията. Софтуерът сигнализира, когато засече болести, деформации и други дефекти, така че производителите да вземат мерки в ранните етапи на прибирането на реколтата. Технологията е най-подходяща при отглеждането на ябълки.

3. Автоматизирана

селскостопанска техника

вече е широко използвана в много стопанства. Днес сензори и управление на тракторите и редосеялките от разстояние помагат на фермерите да контролират машините на полето, без да излизат от дома си. Това дава възможност да се работи неуморно на удължен режим, без да се налага допълнително наемане на работна ръка. Този тип роботизирана техника е перфектна особено за овощни градини, като дава възможност на стопаните да се съсредоточат върху стратегическото планиране.

4. Дронове

Те имат много голяма роля в развитието на стратегията за прецизното земеделие, на която особено много се разчита в ЕС за развитие на биоикономиката. Безпилотните самолети позволяват да се извършва много точно картографиране на терените и да се контролират редица показатели при торенето - какво количество в кой момент, напояването, състоянието на почвите, както и при идентифицирането на различни болести, преди те да са се развили в голям мащаб. Благодарение на събраните данни фермерите могат да вземат информирани решения и да планират количеството и качеството на реколтата.

5. Вертикално земеделие

Един от най-големите проблеми на съвременното урбанизирано общество е загубата на обработваема земя. Фактите говорят сами за себе си - през последните 40 г. са загубени една трета от терените за отглеждане на продукция. Затова новата концепция за вертикално земеделие може да бъде решение. Става дума за засаждане на култури върху вертикални и наклонени плоскости, които може да бъдат интегрирани в други структури и сгради. Така би могло да се задоволи все по-нарастващото търсене на храна основно в големите градове. (24часа)

