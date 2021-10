Световната агенция Publicis стана "Мрежа на годината" на рекламния фестивал Golden Drum

Световната агенция Publicis, част от която е и Publicis Groupe България, е големият победител в 27-ия словенски международен фестивал Golden Drum. Компанията бе обявена за "Мрежа на годината", след като получи най-много точки. За тях допринесе и наградата на Publicis Италия от Милано, която за втора поредна година бе удостоена с приза "Агенция на годината".

Publicis Латвия също бе отличена, като получи наградата Best of Genius Loci в секцията All Juries. Призът оценява най-добрите местни произведения, създадени в духа и традициите на конкретната държава. Агенцията получи наградата за кампанията #StillSpeakingUp DeepTruth, направена за техния клиент Propuesta Civica.

За „Независима агенция на годината“ бе избрана Voskhod от Екатеринбург, Русия.

Най-добрият бранд, спечелил Brand Grand Prix, е "Бъргър Кинг" с 2 награди Grand Prix, 6 златни награди, 4 сребърни и 2 бронзови във всички секции. Затова и авторите на кампанията Moldy Whopper - Йорг Риоми, Едуардо Маркес и Бруно Бертели, са отличени като творчески директори на годината.

Best of Social Good - наградата за най-добрите социално ангажирани кампании - бе връчена на White Rabbit Budapest за социална кампания с нестопанска цел на Universidade de Madeira, наречена Terms Against Bullying.

Журито не присъди награда в категорията "Най-доброто от COVID-19".

Церемонията на фестивала бе на 15 октомври на живо онлайн заради пандемията от коронавирус.