Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев подкрепя номинацията на Галина Захарова

Машини за гласуване ще бъдат изпратени на гръцките курорти за изборите на 14 ноември, макар там вече да няма почиващи българи. Причината е, че през лятото в секциите там гласуваха над 100 души, което по сегашните текстове в Изборния кодекс, предполага те да се отворят автоматично и на тези избори. За този проблем предупреди отдавна Министерството