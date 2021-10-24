Около полунощ е започнало изтеглянето на заседналия край Камен бряг турски кораб "Вера Су". Изтеглят го два български влекача.
В последните дни от кораба беше разтоварен част от азотния тор и той олекна. Освен това вече е по-малка опасността от екологична катастрофа, ако химикалите изтекат в морето от пробойните на кораба.
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Изтеглят "Вера су"
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