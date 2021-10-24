Изтеглят "Вера су"

24.10.2021 08:42;     
24 часа онлайн
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Корабът "Вера Су"

Около полунощ е започнало изтеглянето на заседналия край Камен бряг турски кораб "Вера Су". Изтеглят го два български влекача.

В последните дни от кораба беше разтоварен част от азотния тор и той олекна. Освен това вече е по-малка опасността от екологична катастрофа, ако химикалите изтекат в морето от пробойните на кораба. 

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Корабът "Вера Су"

Изтеглят "Вера су"

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