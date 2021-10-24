Изтеглят "Вера су"

Може би да пееш е малко по-леко, дори и при натоварен график, отколкото да снимаш по 12 часа на ден. Доста тежък физически труд е, но удоволствието е голямо, когато гледаш какво си направил - Реализирате се успешно не само като певец, но и като актьор. Коя е била най-трудната ви роля, г-н Павлов? - Засега Стивън от сериала “Пътят на честта”